Вы дали человеку доверенность, а он сделал сделку против ваших интересов. Что дальше?

Что делать дальше? Или вариант защиты постфактум.

Доверенность — полезный инструмент в бизнесе. Повышает оперативность и позволяет первым лицам компании единовременно «присутствовать» в нескольких местах сразу.

Пределы полномочий в доверенности:

Могут быть сужены: «…продать объект только Обществу «Ромашка» и по цене 100 ₽…». Либо могут отсутствовать вовсе: «…совершать сделки по цене и на условиях по своему усмотрению…»

Последний вариант имеет очевидный риск для компании: сделка поверенного может оказаться невыгодной для компании, либо даже убыточной (по цене, условиям оплаты, санкциям за нарушения и т.д).

Что же делать компании, если поверенный воспользовался доверенностью недобросовестно и совершил сделку против интересов компании? Ведь формально он действовал в пределах своих полномочий по доверенности.

Важно помнить:

Само по себе наличие доверенности не дает поверенному право совершать сделки с явным ущербом для доверителя (для компании).

Такие сделки могут быть оспорены самим доверителем в суде. Как результат — разворот сделки и возвращение в компанию «потерянного».

Для этого необходимы два условия:

Сделка совершена с явным ущербом для интересов доверителя (например, по цене);

Об этом явном ущербе знала либо должна была знать вторая сторона сделки (покупатель).

Считается (по мнению судов), что вторая сторона сделки знала о явном ущербе для продавца, если условия спорной сделки значительно отличаются от среднерыночных показателей. Например, цена продажи по спорной сделке значительно ниже рыночной цены.

Эта самая «значительное отличие» — категория сугубо оценочная: определяется судом самостоятельно в каждом конкретном случае. Но по нашим наблюдениям разница в 2 раза позволяет почти со 100% вероятностью предугадать успешное оспаривание сделки.

Владимир Данилевский, юрист, совместные предприятия и инвестиции. Юридический фишки в telgram-канале.