Как включить в наименование компании слово «Россия» или производные от него

Включать в фирменное наименование юридического лица слов «Российская Федерация» или «Россия» можно только с разрешения Минюста. А что нужно еще?

Чтобы коммерческая компания могла включить в свое фирменное наименование слово «Россия» или производные от него (например, «российская», «общероссийская», «рострейд», «роскапитал», «рос***» и т. п.),

ДОСТАТОЧНО:

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Для этого:

Направляем нужные документы в Минюст на проверку

У министерства на всё про всё 30 дней

Если компания соответствует специальным критериям (утверждены Правительством РФ), то Минюст издает специальное распоряжение

После чего компания подает в ИФНС стандартное заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ и регистрирует устав уже с новым наименованием

Если спустя время компания перестанет отвечать необходимым критериям, Минюст отзовет ранее выданное разрешение

Собственно, необходимые критерии:

Компания имеет филиалы или представительства в более чем половине субъектов РФ

Либо компания отнесена к крупнейшим налогоплательщикам

Либо 25 и более% компании находятся в собственности РФ

А есть ли иммунитет?

Допустим, ваша компания долгожитель и создана с «рос»-названием еще лет 20 назад, когда подобное правило не работало.

Никаких преимущество это вам не дает. Если критерии не соблюдаются, чиновники (ИФНС) имеют право потребовать изменить наименование. Срока давности по таким делам не существует. Откажитесь добровольно – обяжут через суд.

Наглядный пример – дело ООО СК «Росстройкомп». Компания существовала с таким названием с 2012. Судебное же дело о смене наименования началось только в 2022 (и закончилось не в пользу ООО).

А в следующем посте мы расскажем, КОМУ И КАК удалось «обойти» критерии и сохранить в своем наименовании «рос***

Владимир Данилевский, юрист