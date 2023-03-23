Легальный захват ООО через выкуп доли стал невозможным

Закрылась лазейка, которая позволяла получить контроль над ООО без значительных финансовых затрат. Теперь этот трюк официально закрыт.

Как работала схема?

Фокус заключался в правильной работе с преимущественным правом выкупа доли в ООО.

Предприниматели–участники ООО знают суть преимущественного права (ПрПр): если хочешь продать долю в ООО чужому, сначала предложи её партнёрам по той же цене.

Однако одна небольшая оговорка в уставе позволяла другим участникам ООО выкупить лишь часть доли: дозволялся выкуп части доли. И такой части хватало для перехвата операционного управления над компанией. Кроме того, выкуп только части из предложенной доли в ООО значительно дешевле покупки всей доли

Однако не все не читают устав своей компании, а зря.

Как это выглядело на практике

В ООО два участника (50 на 50)

Первый участник ООО хочет продать на сторону свою долю в 50%

Он предлагает второму участнику (у того тоже 50%): «Выкупай мою долю по ПрПр, либо я продаем её третьему лицу, будешь работать с ним»

Нередко цена продажи завышается искусственно

Устав ООО содержит условие о возможности выкупа части доли по ПрПр

Второй участник уведомляет первого о выкупе лишь 0,1%, а не всех 50%

Всё, дело сделано: уровень контроля повышен за недорого.

А если первый участник опомнится и откажется от продажи 0,1% вместо 50%, то дело перейдет в суд. Суды поддерживали такую возможность.

Что изменилось?

Недавно Верховный Суд РФ рассмотрел аналогичный спор между участниками ООО «Топ Авиа Стандарт». Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали возможность выкупа части доли — участник ООО предлагал по ПрПр свою долю в 50%, второй участник выкупил лишь 0,1%, так он и получил большинство голосов в компании.

ВС отменил решения нижестоящих судов и направил дело на пересмотр. Он заявил (если упрощать):

Так нельзя! Если участник ООО соглашается выкупить долю другого участника по ПрПр, то такое согласие должно быть полным и безоговорочным: если предложено 50% — можешь согласиться только на все 50%.

Оговорка в уставе о праве на частичный выкуп доли означает лишь то, что о частичной продаже и выкупе могут договориться обе стороны. В одностороннем порядке этого сделать нельзя.

Выводы и рекомендации

Читайте устав внимательно — это не просто бумага для ИФНС. Особенно важно, если в вашем ООО — 2 и более участников. Если вы делаете остальным участникам вашего ООО предложение о приобретении доли по ПрПр (это обязательно перед продажей доли третьим лицам), то четко и недвусмысленно укажите условия такой продажи, включая то, что доля продаётся исключительно полностью, и продажа части доли не предполагается. Соглашайтесь с юристами на дополнительное исследование текущей судебной практики по аспектам планируемой сделки — даже если кажется, что всё уже известно. Мы всегда делаем такие проверки.

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