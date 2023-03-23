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Владимир Данилевский
Уставные документы

Легальный захват ООО через выкуп доли стал невозможным

Закрылась лазейка, которая позволяла получить контроль над ООО без значительных финансовых затрат. Теперь этот трюк официально закрыт.
Легальный захват ООО через выкуп доли стал невозможным
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Как работала схема?

Фокус заключался в правильной работе с преимущественным правом выкупа доли в ООО.

Предприниматели–участники ООО знают суть преимущественного права (ПрПр): если хочешь продать долю в ООО чужому, сначала предложи её партнёрам по той же цене. 

Однако одна небольшая оговорка в уставе позволяла другим участникам ООО выкупить лишь часть доли: дозволялся выкуп части доли. И такой части хватало для перехвата операционного управления над компанией. Кроме того, выкуп только части из предложенной доли в ООО значительно дешевле покупки всей доли

Однако не все не читают устав своей компании, а зря.

Как это выглядело на практике

  • В ООО два участника (50 на 50)

  • Первый участник ООО хочет продать на сторону свою долю в 50%

  • Он предлагает второму участнику (у того тоже 50%): «Выкупай мою долю по ПрПр, либо я продаем её третьему лицу, будешь работать с ним»

  • Нередко цена продажи завышается искусственно

  • Устав ООО содержит условие о возможности выкупа части доли по ПрПр

  • Второй участник уведомляет первого о выкупе лишь 0,1%, а не всех 50%

Всё, дело сделано: уровень контроля повышен за недорого.

А если первый участник опомнится и откажется от продажи 0,1% вместо 50%, то дело перейдет в суд. Суды поддерживали такую возможность.

Что изменилось?

Недавно Верховный Суд РФ рассмотрел аналогичный спор между участниками ООО «Топ Авиа Стандарт». Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали возможность выкупа части доли — участник ООО предлагал по ПрПр свою долю в 50%, второй участник выкупил лишь 0,1%, так он и получил большинство голосов в компании.

ВС отменил решения нижестоящих судов и направил дело на пересмотр. Он заявил (если упрощать):

Так нельзя! Если участник ООО соглашается выкупить долю другого участника по ПрПр, то такое согласие должно быть полным и безоговорочным: если предложено 50% — можешь согласиться только на все 50%.

Оговорка в уставе о праве на частичный выкуп доли означает лишь то, что о частичной продаже и выкупе могут договориться обе стороны. В одностороннем порядке этого сделать нельзя.

Выводы и рекомендации

  1. Читайте устав внимательно — это не просто бумага для ИФНС. Особенно важно, если в вашем ООО — 2 и более участников.

  2. Если вы делаете остальным участникам вашего ООО предложение о приобретении доли по ПрПр (это обязательно перед продажей доли третьим лицам), то четко и недвусмысленно укажите условия такой продажи, включая то, что доля продаётся исключительно полностью, и продажа части доли не предполагается.

  3. Соглашайтесь с юристами на дополнительное исследование текущей судебной практики по аспектам планируемой сделки — даже если кажется, что всё уже известно. Мы всегда делаем такие проверки.

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