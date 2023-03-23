Когда ключевой актив бизнеса — имя/фото партнера. И тот уходит!

Если ваш с партнером совместный бизнес завязан на имени партнера (как «Касперский», «Дымов» и т.п.), и тот решает покинуть проект, то проблема очевидна. А как оставить его имя в проекте?

Имя известного человека – мощный инструмент продвижения бренда. Примеры: «Лаборатория Касперского», мясное производство «Дымов», фабрика «Дымов Керамика» и сеть ресторанов Novikov Group. Известность основателей формирует высокий уровень доверия. Но такой успех таит в себе риски, особенно если именитый партнер покинет бизнес.»

Проблема: Именной партнер покидает бизнес

Основные риски:

1. Потеря имени и изображения

экс-партнер запретит использовать его изображение в маркетинге компании.

2. Утрата клиентов

покупатели могут уйти, если их привлекало именно имя партнера.

3. Финансовые потери

придется перестраивать рекламную кампанию и стратегию.

Решение: Письменное Соглашение между партнерами по бизнесу

Заключить с партнером специальное соглашение, которое позволит компании использование его имя и изображение даже после его ухода из компании.

Важные пункты:

1. Как долго компания сможет использовать имя/изображение партнера

Укажите срок использования имени и/или изображения именного партнера. Это могут быть десятки лет, но для защиты интересов обеих сторон рекомендуем возможность досрочного прекращения (прекращение компанией платежей за использование имени, совершение именным партнером аморального или иного оговоренного поступка и т.п.);

2. Как именно компания будет использовать имя/изображение партнера

Детализируйте порядок, пределы и способ использования имени/изображения (с каким продуктом компании можно использовать, с каким нет, и т.д.).

3. Привяжите плату к KPI

Сделайте размер вознаграждения динамичным: привяжите к показателям деятельности компании и/или иным обстоятельствам (владелец / не владелец компании, объем продаж, размер выручки, маркетинговые активности именного партнера и т.д.).

4. Участие партнера в маркетинге

При необходимости укажите «иные маркетинговые обязанности» для именного партнера: регулярное размещение определенного контента в его социальных сетях, участие в подготовке фото- и видеоматериалов, посещение выставок и мероприятий компании и т.д.

Правовые основы

В российском законодательстве имеется нормативная база для таких соглашений: Использование имени – Регулируется абзацем 2 части 4 статьи 19 ГК РФ.

Использование изображения – Прописано в статье 152.1 ГК РФ.

А если именной партнер умирает?

Право компании на использование имени / изображения именного партнера не прекратится с его смертью (если только стороны не предусмотрели иной сценарий в своем соглашении).

Ярким примером служит спор ликёро-водочного завода к наследникам М.Калашникова, который пытался прекратить платежи за использование имени в своей продукции (Определение Верховного Суда РФ от 22 марта 2022 г. № 43-КГ21-7-К6)

Ваш бизнес использует имя/изображение одного из партнеров? Забудьте про устные договоренности! Заключите с партнером письменное соглашение, чтобы не возникло проблем в будущем.

Если такая ситуация вам близка – свяжитесь с нами.

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