Как инвестировать в бизнес ИП?

По сути, коммерческие риски Инвестора связаны не с ИП как таковым, а с идеей или с экономикой самого бизнес-проекта, который реализует ИП.

Здесь всё одинаково как для ИП, так и для юридического лица. Например:

Тут и сказывается специфика ИП как формы ведение бизнеса:

- Семейные проблемы ИП

Развод с супругом(ой) либо раздел совместного супружеского имущества без расторжения брака неизбежно и негативно повлияют на бизнес ИП.

Активы могут быть «заморожены» судом на время разбирательства, разделены.

В итоге ИП не сможет так же эффективно вести свой бизнес как раньше, и срок окупаемости инвестиций Инвестора отодвинется.

-Другие проекты ИП и их финансовые проблемы

ИП может одновременно вести несколько бизнес-проектов; и проект, в который инвестирует инвестор, — это всего лишь один из проектов ИП.

Если один из проектов столкнется с финансовыми трудностями, то может пойти переток финансов.

Либо – что значительно хуже – кредиторы неуспешного проекта начнут искать любые активы ИП.

Любой кредитор ИП будет претендовать на любое имущество ИП, в том числе и то, которое используется для реализации вашего совместного инвестиционного проекта.

-Личные обязательства ИП

ИП – это, прежде всего, конкретный человек, физическое лицо. Его личные обязательства (например, ипотека на квартиру) и обязательства ИП – есть одно неразрывное целое. Кредитор по личному обязательству имеет право требовать исполнения за счет бизнес-активов ИП.

-Смерть ИП или длительная болезнь

Смерть ИП повлечет открытие наследственного дела. Как минимум на несколько месяцев юридическая ситуация с проектом и активами ИП будет неопределенной.

Кроме того, наследники вряд ли будут обладать теми же коммерческими навыками, как ИП-наследодатель. Либо между наследниками может возникнуть внутренний спор за самые ценные активы.

В каждом из этих случае бизнес-проект оказывается под риском длительной фактической заморозки. А прибыль от проекта точно не будет поступать инвестору (даже если она продолжит генерироваться): платежи не будут делаться именно потому, что наследники могут впоследствии оспорить распоряжение этими средствами.

Юридические риски общего характера (одинаковые для любого юридического лица)

Обозначим лишь некоторые: