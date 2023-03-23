Как инвестировать в бизнес ИП?

Риски инвестора при инвестициях в бизнес ИП
Выделим два основных блока рисков:
Коммерческие риски
Юридические риски
Коммерческие риски
Здесь всё одинаково как для ИП, так и для юридического лица. Например:
продукт оказался невостребованным на рынке,
себестоимость выпуска продукта возросла из-за неожиданного роста цен поставщиков сырья,
рынок сбыта оказался закрытым из-за санкций
и т.д.
По сути, коммерческие риски Инвестора связаны не с ИП как таковым, а с идеей или с экономикой самого бизнес-проекта, который реализует ИП.
Юридические риски
Тут и сказывается специфика ИП как формы ведение бизнеса:
- Семейные проблемы ИП
Развод с супругом(ой) либо раздел совместного супружеского имущества без расторжения брака неизбежно и негативно повлияют на бизнес ИП.
Активы могут быть «заморожены» судом на время разбирательства, разделены.
В итоге ИП не сможет так же эффективно вести свой бизнес как раньше, и срок окупаемости инвестиций Инвестора отодвинется.
-Другие проекты ИП и их финансовые проблемы
ИП может одновременно вести несколько бизнес-проектов; и проект, в который инвестирует инвестор, — это всего лишь один из проектов ИП.
Если один из проектов столкнется с финансовыми трудностями, то может пойти переток финансов.
Либо – что значительно хуже – кредиторы неуспешного проекта начнут искать любые активы ИП.
Любой кредитор ИП будет претендовать на любое имущество ИП, в том числе и то, которое используется для реализации вашего совместного инвестиционного проекта.
-Личные обязательства ИП
ИП – это, прежде всего, конкретный человек, физическое лицо. Его личные обязательства (например, ипотека на квартиру) и обязательства ИП – есть одно неразрывное целое. Кредитор по личному обязательству имеет право требовать исполнения за счет бизнес-активов ИП.
-Смерть ИП или длительная болезнь
Смерть ИП повлечет открытие наследственного дела. Как минимум на несколько месяцев юридическая ситуация с проектом и активами ИП будет неопределенной.
Кроме того, наследники вряд ли будут обладать теми же коммерческими навыками, как ИП-наследодатель. Либо между наследниками может возникнуть внутренний спор за самые ценные активы.
В каждом из этих случае бизнес-проект оказывается под риском длительной фактической заморозки. А прибыль от проекта точно не будет поступать инвестору (даже если она продолжит генерироваться): платежи не будут делаться именно потому, что наследники могут впоследствии оспорить распоряжение этими средствами.
Юридические риски общего характера (одинаковые для любого юридического лица)
Обозначим лишь некоторые:
Не каждый вид коммерческой деятельности можно вести через ИП. ИП не имел лицензию на ведение конкретной деятельности. Либо такая деятельность возможна только через юридическое лицо.
ИП нарушил чужую технологию/патент при производстве продукта, и правообладатель потребовал прекратить выпуск.
Права ИП на ключевые активы были оспорены неким третьим лицом (например, продавцом оборудования, с которым ИП не полностью рассчитался, а оборудование было в залоге).
И т.д.
Как оформить инвестиции в бизнес ИП (способы инвестирования)
На сегодня активы используется 2 вида инвестиций в бизнес:
Заемное (долговое) – заемщик берет деньги в долг и на время, т.е. должен вернуть тоже деньги и в согласованный срок.
Акционерное (долевое) – инвестор дает деньги взамен на долю в компании (в юридическом лице), на базе которой реализуется бизнес-проект. Инвестор получает долю в уставном капитале ООО, либо акции АО.
У ИП нет акций как (в АО) или уставного капитала (как в ООО).
Поэтому в отношениях с ИП возможен только один вариант – заемное (долговое) финансирование.
Виды заемного (долгового) финансирования:
Классический заем. Взял деньги – должен вернуть через согласованное время, с процентами либо без.
Инвестиционный заем. Взял деньги – вернешь с прибыли этого проекта.
Классический заем
Основные особенности:
Аналог обычного банковского кредита.
ИП взял деньги в долг – обязан вернуть в согласованный срок.
Возвращать придется в любом случае, даже если проект оказался неудачным («из личного кармана»).
Заем можем быть строго целевым, т.е. ИП-заемщик обязан использовать полученные инвестиции только на конкретный бизнес-проект.
Инвестиционный заем
Основные особенности и отличия от классического займа:
Возврат инвестиций идет только из прибыли конкретного бизнес-проекта: нет прибыли – инвестор ничего не получает и ждет.
Более высокая доходность для инвестора. По сути, % выше, чем при классическом займе. Инвестор разделяет с ИП риск неудачи проекта (см.буллит выше), и взамен требует повышенную отдачу на сумму инвестиций.
Вместо %% годовых на сумму займа - % или доля от прибыли бизнес-проекта.
Инвестиции всегда предоставляются для реализации конкретного проекта (строго целевое финансирование).
История длиться согласованный период - «прибыль проекта в течение 5 лет», либо до выплаты потолка суммы – «до выплаты х3 от суммы инвестиций».
Договор о совместной деятельности (простое товарищество)
Отдельным пунктом идет объединение вкладов для совместной реализации бизнес-проекта (инвестор – деньги, ИП – всё остальное), так называемое простое товарищество.
Этот вариант нельзя считать способом инвестирования: это больше про совместное ведение бизнеса – некий аналог ООО, но не в форме юридического лица, а форме только лишь договорной конструкции.
Документальное оформление
Главный критерий хорошего инвестиционного соглашения – оно должно «работать» в случае его нарушения стороной.
Что должно быть в инвестиционном соглашении обязательно
Заемщик (ИП) – не родственник вашего партнера по бизнесу или его «номинал» (хоть бы и со статусом ИП, а реальный бенефициар – ваш деловой партнер).
Сумма инвестиций.
Процентная ставка.
Срок возврата инвестиций.
Что может быть в инвестиционном соглашении опционально
Цель инвестирования – на что ИП может тратить деньги инвестора.
Транши инвестиций и KPI (условия) для предоставления очередного транша.
Автоматическое изменение процентной ставки в согласованных случаях (например, инвестиции выдаются несколькими траншами и в этот период «средняя стоимость» денег выросла (например, изменилась ключевая ставка ЦБ РФ).
Срок возврата. А для Инвестиционного займа – период выплат либо верхний потолок выплат.
Отчетность ИП перед Инвестором, форма и сроки предоставления такой отчетности.
Санкции (ответственность) на нарушение договоренностей.
И так далее в зависимости от вашей конкретной ситуации.
Рекомендации для инвестора – в как вложить деньги в бизнес ИП
1. Проверьте ИП и его бизнес-идеи на юридическую чистоту
Наличие «дефектов» в самом ИП либо в его бизнес-активах – не всегда безусловный повод отказаться от сделки. Это повод учесть эти риски – изменить структуру сделки либо внести коррективы в юридическую документацию.
2. Определитесь с формой финансирования
Т.е. классический заем либо инвестиционный заем.
Либо вы хотите быть больше чем просто инвестор (инвестор только про деньги) – а хотите быть полноценным партнером ИП, т.е. влиять на управленческие решения.
3. Подготовьте юридически полноценное и качественное соглашение (договор)
Чужие документы, шаблоны из интернета – не учитывают ни вашу конкретную ситуацию, ни гарантируют юридического качества. Ведь важна не красота или удобочитаемость текста, а чтобы этот текст сработал в суде именно так, как вы и рассчитывали.
4. Мониторинг и контроль расходования инвестиций
Если инвестор дает деньги для реализации конкретного проекта, то следует предусмотреть право инвестора «видеть» процесс фактического расходования инвестиций.
А если обнаружится факт нецелевого расходования, либо отказ предоставлять информацию – у инвестора должны быть эффективные юридические рычаги влияния на ИП (опять же к вопросу о качестве юридического инвестиционного соглашения).
5. Выход из проекта
Инвестор входит в проект, чтобы заработать.
Однако мы рекомендуем предусмотреть сценарий, когда инвестор будет вправе передать/продать свою долю в бизнесе иному лицу, либо досрочно завершить свое участие в проекте с выплатой инвестиций, либо с передачей определенных активов (например, в случае существенного нарушения договоренностей со стороны ИП).
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