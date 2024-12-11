Риски стартапа + негативные примеры из практики юриста

Идея может быть гениальной, но нереализуемой в силу прямого законодательного запрета.

Пример из практики Ко мне обратился клиент с очень щекотливой бизнес-идеей, которая отлично работала в Японии, но клиент не видел ничего подобного в России. Он хотел запустить продажи товаров для взрослых – подержанного нижнего белья. В Японии этот рынок оценивается в миллионы долларов. В России эта ниша была пуста, и клиент планировал быть первопроходцем. Мы провели анализ и выяснили, что в России запрещена перепродажа нижнего белья, бывшего в употреблении. Видя такое ограничение мы предложили клиенту несколько измененную бизнес-концепцию его идеи, хотя и влияющую на маркетинг.

В эту же категорию попадают случаи, когда идея (продукт) стартапа затрагивает чужой интеллектуальный продукт – это может быть как прямое копирование части программного кода, элементов дизайна, технологии производства и даже контента (что, например, активно делают Al-модели).

Не стоит надеется «мы маленькие – нас и не заметят». На стартовом этапе – скорее, да. Но с каждым этапом масштабирования бизнеса риск обнаружения только возрастает. В результате правообладатель накажет стартап тогда, когда в него уже будут сложены совсем не стартовые время и деньги. Как результат, придется либо откупаться - платить за использование даже части чужого продукта, либо закрываться - если правообладатель не будет согласен на «роялти» и будет настаивать прекратить нарушение.

Так что качественная и своевременная юридическая оценка идеи оградит от будущих потерь.