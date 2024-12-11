Риски стартапа + негативные примеры из практики юриста

1.Юридические риски самой идеи стартапа
Идея может быть гениальной, но нереализуемой в силу прямого законодательного запрета.
Пример из практики
Ко мне обратился клиент с очень щекотливой бизнес-идеей, которая отлично работала в Японии, но клиент не видел ничего подобного в России.
Он хотел запустить продажи товаров для взрослых – подержанного нижнего белья. В Японии этот рынок оценивается в миллионы долларов. В России эта ниша была пуста, и клиент планировал быть первопроходцем.
Мы провели анализ и выяснили, что в России запрещена перепродажа нижнего белья, бывшего в употреблении. Видя такое ограничение мы предложили клиенту несколько измененную бизнес-концепцию его идеи, хотя и влияющую на маркетинг.
В эту же категорию попадают случаи, когда идея (продукт) стартапа затрагивает чужой интеллектуальный продукт – это может быть как прямое копирование части программного кода, элементов дизайна, технологии производства и даже контента (что, например, активно делают Al-модели).
Не стоит надеется «мы маленькие – нас и не заметят». На стартовом этапе – скорее, да. Но с каждым этапом масштабирования бизнеса риск обнаружения только возрастает. В результате правообладатель накажет стартап тогда, когда в него уже будут сложены совсем не стартовые время и деньги. Как результат, придется либо откупаться - платить за использование даже части чужого продукта, либо закрываться - если правообладатель не будет согласен на «роялти» и будет настаивать прекратить нарушение.
Так что качественная и своевременная юридическая оценка идеи оградит от будущих потерь.
2.Юридические риски внутри команды стартапа (внутри команды фаундеров, основателей)
Большинство стартапов – это команда основателей, т.е. несколько человек, объединенные на старте одной целью. Но совсем не обязательно, что их взгляды на дальнейшее развитие проекта будут во всем совпадать и дальше.
Как показывает наша практика, первые разногласия возникают либо в случае быстрого роста доходов, либо в случае возникновения незапланированных расходов и необходимости дополнительно вкладываться в проект.
Типичные риски, если стартап – это общая компания нескольких партнеров-основателей:
2.1. Необходимость учитывать мнение других партнеров-основателей.
Т.е. всегда существует риск не договориться по важному вопросу: по ценовой политике продукта, где делать производство, какую часть прибыли делить между собой, а какую реинвестировать в компанию
2.2. Каждый такой партнер-основатель имеет юридическое влияние на общую компанию
В случае спора мажоритарный партнер-основатель или группа партнеров могут заблокировать деятельность компании - «заставить» директора приостановить все операции. Либо заблокировать миноритарного партнера-основателя – перекрыть ему доступ на объект либо прекратить выплаты дивидендов компании всем партнерам-основателям.
2.3. Партнеры делят не только общие доходы, но и обязательства и риски компании
В случае банкротства стартапа кредиторы не будут разбираться, кто именно из основателей виноват – у всех участников команды-основателей будет риск получить требование о погашение долгов компании из личного кармана (то, что называют субсидиарная ответственность).
Детальные правила, как партнеры-основатели будут совместно владеть и управлять общим бизнесом, фиксируются в специальном Партнерском соглашении (акционерное соглашение, корпоративный договор).
Периодически я делаю разборы публичных и не очень бизнес-партнерств и рассказываю, как это упаковано юридически в своем telegram-канале
3.Юридические риски при работе с инвестором
Почти каждый стартап вынужден привлекать сторонние инвестиции. Иногда они нужны уже на старте, чтобы перейти от этапа электронной модели к этапу физического изделия. Не говоря уже о закупке производственного оборудования для масштабирования, построения продаж.
Два главных риски при взаимодействии стартапа и инвестора – это:
3.1. Финансовая ответственность основателей стартапа перед инвестором за долги их проекта.
3.2. Риск потери независимости при управлении проектом в случае передачи части доли стартапа инвестору.
Пример из практики
Наш клиент планировал инвестировать значительную сумму в инновационный проект – создание специального промышленного клея для работы в условиях низких температур. На этапе переговоров стартап имел опыт работы команды в одном из ведущих химических институтов страны, идею, набор химических формул и некий набор результатов испытаний.
Риск неудачи проекта был значительным, и основатели проекта не собирались гарантировать инвестору возврат инвестиций и не были готовы отвечать перед ним за долги компании в случае неудачи проекта.
Инвестор был готов рисковать.
В итоге мы пришли к юридическому соглашению, что основатели (фаундеры) проекта отвечали перед инвестором исключительно в тех случаях, когда компания понесла убытки в результате намеренных действий фаундеров (нецелевое использование инвестиций, ведение конкурирующей деятельности отдельно от инвестора, прав на созданных продукт не на совместную компанию с инвестором, прямой вывод
Всестороннее инвестиционное соглашение – основа спокойствия и для стартапа, и для инвестора. Как минимум, в вопросах стабильного потока инвестиций и их целевого использования.
Итого, с каждым из обозначенных выше рисков можно и нужно эффективно работать, чтобы учесть интересы и опасения и основателей стартапа, и инвестора.
4.Юридические риски с командой сотрудников
Мы уже неоднократно были свидетелями, когда основатели стартапа настолько поглощены своим проектом и глобальными задачами, что не уделяют должного внимания корректному оформлению своей работы с первыми нанятыми ими сотрудниками. А какие возможны риски?
Приведем два главным риска:
4.1.Кража идеи и продукта стартапа
Некоторые продукты нуждаются в дополнительной защите, чтобы не быть присвоенными. Поэтому так важно своевременно регистрировать права в отношении своих разработок.
А если разработкой занимаются ваши удаленные сотрудники – что нередко для некоторых IT-сфер – то у компании могут возникнуть серьезные трудности с доказательствами своего первенства на идею и продукт, если недобросовестный работник выдаст их за свои наработки.
Пример из практики
Программист работал в Rambler. И разработал веб-сервер nginx.
В какой-то момент он с партнерами создает свою компанию и продвигает этот веб-сервер. И так успешно, что nginx купила американская корпорация за 670 млн долларов.
Rabler посчитал, что права продукт принадлежат компании, поскольку он разрабатывался то время, когда программист был работником компании.
Позиция бывшего работника: «я работал в Rambler системным администратором и разрабатывал nginx в свободное от работы время».
Далее, соответственно, претензии и суды.
Подобные споры могут возникать не только в IT-технологиях, но и в более «приземленных» сферах. Например, технолог на мясном производстве разрабатывает состав/рецепт мясных колбас, консалтинговая компания записывает делает видеоролики авторских вебинаров своего ведущего специалиста, сотрудники отдела маркетинга делают визуал и слоганы рекламных материалов.
4.2.Денежные требования за создание IP-продукта как служебного произведения
В среде работодателей распространен миф – «раз плачу зарплату и налоги, то это всё – больше ничего не должен».
Но это не так. Если ваш сотрудник занимается интеллектуально-емким трудом и создает для компании-работодателя интеллектуальный продукт – закон называет это «служебное произведение», - то необходимо оплачивать именно это. Авторское вознаграждение в состав заработной платы не входит.
Более того, если компания-работодатель не станет использовать этот продукт, созданный работником, в течение 3 лет, то права на него перейдут к работнику.
Что может быть служебным произведением: программный код, изобретение, промышленный образец, химическая формула (состав), учебная программа (курсы), видеоролик, статья и т.д.
Пример из практики
Работник обратился в суд с иском к работодателю о выплате вознаграждения за создание служебного произведения в размере 600 000 рублей. Суд иск удовлетворил.
Дело в том, что работник был ведущим инженером-технологом в компании, был заключен трудовой договор. В период работы в компании работник принимал участие в разработке изобретений – нескольких взрывчатых составов. Компания использовала изобретения в производстве и продажах. И выплатила работнику премию за работу.
Однако трудовой договор не содержал условия о выплате авторского вознаграждения. Премия за работу не является выплатой авторского вознаграждения.
(Подробнее см. Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 19.01.2023 № 33-2092/2023)
Надеюсь, заметка была вам полезна.
А еще можно посмотреть разборы бизнес-партнерств и инвест сделок с т.з. их бумажно-юридической упаковки
Комментарии1
Одни риски у этих ваших стартапов))