Рейтинг убытков, взысканных с директоров. Продолжение.

Юридическая фирма LAARTS составила субъективный рейтинг дел об убытках компании, взысканных с директоров. Читайте, кто оказался на местах № 10 и № 9.

Места с 15 по 11 мы разбирали тут.

10 место (9.2 млн ₽) за присвоение нераспределенной прибыли

10 место в нашем рейтинге получает кейс, в котором супружеский спор перерос в корпоративный.

Фабула:

В 2006 г. супруги организовали семейный бизнес – продуктовый магазин. Компания была оформлена на жену.

Через 8 лет брак дал трещину, супруги перестали вместе проживать, а после расторжения брака жена отстранила мужа от участия в делах компании.

В 2018 г. жена подала иск о разделе совместно нажитого имущества, однако вместе с разделом прочего имущества, по требованию супруга была разделена и доля в компании, в результате чего бывший муж был признан собственником ½ доли в компании.

Судя по всему, предчувствуя неблагоприятный исход в деле о разделе совместно нажитого имущества, супруга решила подкорректировать финансовые показатели компании и перед вынесением решения суда сдала в ИФНС корректирующий балансы за 2014-2016 годы. В скорректированной отчетности исчезла имевшаяся у компании нераспределенная прибыль на сумму 9 228 000 рублей.

Бывшему супругу это не понравилось, и он предъявил к бывшей жене, которая являлась генеральным директором и главным бухгалтером компании, иск о взыскании убытков в размере всей исчезнувшей суммы.

Суд с требованиями истца согласился и взыскал с ответчицы заявленную сумму.

Примечательно в этом деле следующее:

В деле была назначена экспертиза.

Однако поскольку ответчица не предоставила на экспертизу документы бухгалтерского учета компании, эксперт не смог ответить на поставленные перед ним вопросы.

И, внимание (!) суд на этом основании признал действия бывшей жены злоупотреблением правом и сделал вывод о том, что оснований для корректировки бухгалтерской отчетности не имелось.

В деле не был доказан фактический размер убытков, причиненных компании.

Ведь речь шла только о корректировке цифр в бухгалтерской отчетности. О физическом выводе средств из компании не упоминалось.

Тем не менее, поскольку ответчица всячески уклонялась от предоставления суду и эксперту документов о деятельности компании, а также создала новую компанию с тем же видом деятельности, суд посчитал возможным определить убытки в той самой сумме исчезнувшей из баланса нераспределенной прибыли, суд посчитал возможным определить убытки в сумме исчезнувшей из баланса нераспределенной прибыли

Рекомендации

Если семейный бизнес – действительно семейный, т.е. оба супруга участвуют в его развитии

Семейный бизнес – двойной риск. Разлад в семье грозит проблемами в бизнесе и наоборот.

Если семейный бизнес – действительно семейный (оба супруга участвуют в его развитии) – нужен и корпоративный договор (акционерное соглашение) и брачный договор.

В них можно предусмотреть сценарии на случай, если все пойдет не так (конечно, никому не хочется думать, что будет в случае развода, но это жизненно необходимо).

Если на самом деле бизнес ведется одним из супругов

То также однозначно нужен брачный договор, который выведет этот бизнес из-под возможного раздела при разводе.

Если брачного договора нет, можно ввести в общество второго участника с небольшой долей, и предусмотреть в уставе запрет на переход доли третьим лицам без согласия общего собрания. Это поможет не допустить появление корпоративных прав у бывшего супруга.

9 место (9 824 391 ₽) за вывод средств в компанию жены

На 9 месте нашего рейтинга разместился директор, который перечислил контрагентам 9,8 млн рублей, но ни товара, ни услуг на эту сумму не получил.

Фабула:

Проработав на позиции генерального директора в компании менее полугода, гражданин Я. был уволен в связи с утратой доверия. За этот короткий промежуток Я. успел перечислить 3 контрагентам 9,8 млн рублей, из которых 9,2 млн рублей досталось компании, в которой директором была его гражданская жена.

Никаких документов, подтверждающих, что на эту сумму были поставлены товары или оказаны какие-либо услуги, директор предоставить не смог. В результате вся перечисленная сумма была взыскана с него в качестве убытков.

Примечательно в этом деле следующее:

Компания параллельно с иском к генеральному директору предъявила ко всем 3 компаниям иски о взыскании неосновательного обогащения и суд их удовлетворил. То есть в итоге компания получила решения о взыскании 9,8 млн с директора и еще 9,8 млн с контрагентов.

И, что в деле о взыскании убытков, что в делах о неосновательном обогащении аргументы о недопустимости двойного взыскания одного и того же долга, суд не оценил.

Во взыскании убытков было бы отказано, если бы компания реально получила назад деньги от контрагентов, а пока этого не произошло, формально основания для отказа в иске к директору отсутствуют

Рекомендации

Компании на УСН (с объектом налогообложения – доходы) очень часто закрывают глаза на отсутствие документов, подтверждающих расходные операции.

Это дело показывает, что закрывающие документы на все перечисления контрагентам нужны не только для налоговой, но и понадобятся директору в конфликте с собственниками.

Продолжение следует. Следите за нами в нашем Телеграм канале.