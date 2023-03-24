Как работать с самозанятыми чтобы не получить претензии от трудинспекции и ФНС

Включаем режим самозанятости! Узнайте, как избежать претензий от трудинспекции и ФНС при сотрудничестве с самозанятыми. Главное правило — они не должны походить на штатных сотрудников, иначе ждите проверок и штрафов.

Если вашей компании необходимы услуги дизайнера, разработчика сайта, маркетолога, инженера для устранения поломок оборудования, или бригады для ремонта офиса — самозанятые идеальны для таких задач. Но внимание: если задачи повторяются ежедневно или регулярно — это зона риска.

Что это значит? Самозанятые не должны:

Находиться в вашем офисе полный рабочий день;

Подчиняться внутреннему трудовому распорядку;

Иметь корпоративную почту;

Ездить на служебном авто;

Отправляться в командировки за счёт компании;

Подчиняться сотрудникам;

Уходить в отпуск или на больничный (даже неофициально).

Самозанятый сам выбирает, когда работать и отдыхать, а доход зависит от объёма выполненной работы.

Пример: можно не иметь штатного бухгалтера, а отдать ведение бухгалтерии на аутсорсинг. Но если бухгалтер, формально работающий как ИП или самозанятый, находится у вас в офисе весь день и делает всё то же, что и штатный сотрудник — это может вызвать вопросы.

Критерии, по которым могут начать проверку

С 2020 года режим «самозанятого» привлек многие компании, обещая до 40% экономии на зарплатных налогах. Но теперь налоговые органы обратили внимание и усилили контроль!

С 1 марта к вам могут прийти с проверкой, если: Компания или ИП работает более чем 10 самозанятыми

Средняя выплата самозанятому — более 20 тысяч рублей в месяц

Что может вызвать подозрения?

У самозанятого нет других клиентов кроме вас;

Он бывший сотрудник вашей компании;

Число самозанятых превышает 10% от штата;

У самозанятого нет своих расходов (аренда, материалы и т.п.);

Долгое сотрудничество с одними и теми же самозанятыми.

Как правильно оформить отношения с самозанятым:

Указывать в договоре конкретную работу;

Устанавливать сроки начала и окончания работы;

Исключить упоминания понятий трудового законодательства (режим рабочего времени, подчиненность, испытательный срок, отпуска, и пр);

Закрывать каждую работу актом и указывать, что именно сделал;

Требовать чеки на каждую оплату;

Избегать ежемесячных выплат в одном и том же размере.

Важно оставаться в правовом поле, когда работаете с самозанятыми!

Если вы хотите избежать проблем с трудовой инспекцией и ФНС, внимательное соблюдение всех рекомендаций — залог спокойствия и успешного бизнеса. Не стоит рисковать репутацией вашей компании и своими финансами из-за ошибок, связанных с оформлением подрядчиков.

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