Как работать с самозанятыми чтобы не получить претензии от трудинспекции и ФНС

Если вашей компании необходимы услуги дизайнера, разработчика сайта, маркетолога, инженера для устранения поломок оборудования, или бригады для ремонта офиса — самозанятые идеальны для таких задач. Но внимание: если задачи повторяются ежедневно или регулярно — это зона риска.
Что это значит? Самозанятые не должны:
Находиться в вашем офисе полный рабочий день;
Подчиняться внутреннему трудовому распорядку;
Иметь корпоративную почту;
Ездить на служебном авто;
Отправляться в командировки за счёт компании;
Подчиняться сотрудникам;
Уходить в отпуск или на больничный (даже неофициально).
Самозанятый сам выбирает, когда работать и отдыхать, а доход зависит от объёма выполненной работы.
Пример: можно не иметь штатного бухгалтера, а отдать ведение бухгалтерии на аутсорсинг. Но если бухгалтер, формально работающий как ИП или самозанятый, находится у вас в офисе весь день и делает всё то же, что и штатный сотрудник — это может вызвать вопросы.
Критерии, по которым могут начать проверку
С 2020 года режим «самозанятого» привлек многие компании, обещая до 40% экономии на зарплатных налогах. Но теперь налоговые органы обратили внимание и усилили контроль!
С 1 марта к вам могут прийти с проверкой, если:
Компания или ИП работает более чем 10 самозанятыми
Средняя выплата самозанятому — более 20 тысяч рублей в месяц
Что может вызвать подозрения?
У самозанятого нет других клиентов кроме вас;
Он бывший сотрудник вашей компании;
Число самозанятых превышает 10% от штата;
У самозанятого нет своих расходов (аренда, материалы и т.п.);
Долгое сотрудничество с одними и теми же самозанятыми.
Как правильно оформить отношения с самозанятым:
Указывать в договоре конкретную работу;
Устанавливать сроки начала и окончания работы;
Исключить упоминания понятий трудового законодательства (режим
рабочего времени, подчиненность, испытательный срок, отпуска, и пр);
Закрывать каждую работу актом и указывать, что именно сделал;
Требовать чеки на каждую оплату;
Избегать ежемесячных выплат в одном и том же размере.
Важно оставаться в правовом поле, когда работаете с самозанятыми!
Если вы хотите избежать проблем с трудовой инспекцией и ФНС, внимательное соблюдение всех рекомендаций — залог спокойствия и успешного бизнеса. Не стоит рисковать репутацией вашей компании и своими финансами из-за ошибок, связанных с оформлением подрядчиков.
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