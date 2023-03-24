Как раздавать и получать «золотые парашюты» без рисков?

При увольнении с руководящих постов получают бонусы или «золотые парашюты». Как сделать так, чтобы они приводили к мягкой посадке, а не к пикированию в судебный процесс? Правильные формулировки в договорах, одобрения от акционеров и знания о финансовом состоянии компании – ключи к успеху. И не забудьте: налоговые облака могут скрывать больше, чем кажется.

«Золотыми парашютами» называют компенсации при увольнении, которые выплачиваются:

генеральному директору, членам совета директоров и правления

другим топ-менеджерам компании, лояльность которых особо ценится - руководителям ключевых бизнес-направлений компании, например, директору по продажам, финансовому директору и т.д.;

Размеры этих «парашютов» могут впечатлять: от 6 месячных окладов до 10 годовых и более.

Но, как и всё в мире бизнеса, «золотые парашюты» часто становятся предметом судебных споров. Такие споры делятся на 2 категории:

топ-менеджер пытается взыскать обещанную компенсацию, которую ему не выплатили

выплаченный «золотой парашют» пытаются вернуть обратно в компанию

Что делать, чтобы топ-менеджер получил свой «золотой парашют» и его не забрали потом обратно

1. Парашют и его условия обязаны быть в трудовом договоре

Договорились устно – взыскать обещанное не получится. А если компания по доброй воле выплатит компенсацию, которая не прописана в договоре, ее потом смогут взыскать обратно.

2. Одобрение от руководства

Если собираетесь включить в договор «золотой парашют», не забывайте о крайней важности одобрения совета директоров или акционеров, если:

компенсация превышает 25% от активов компании, или

«парашют» предназначен гендиректору, члену совета директоров, их родственникам или аффилированным лицам.

3. Адекватный размер парашюта

Размер «золотого парашюта» должен соответствовать должности сотрудника, его ценности для бизнеса, масштабу компании и средним компенсациям в вашей отрасли. Например, Банк России советует публичным акционерным обществам устанавливать парашют до двухгодового оклада. Если хотите выплатить больше, нужны веские аргументы.

4. Финансовое состояние компании

На момент выплаты компенсации у компании не должно быть признаков банкротства или серьёзных долгов, которые могут привести к банкротству.

Если условия нарушены, компенсацию смогут вернуть как неосновательное обогащение либо оспорить в рамках банкротства.

5. Налоги

Если размер «золотого парашюта»превышает установленные Трудовым кодексом нормы (3-6 месячных оклада в зависимости от должности и условий труда), с превышающей суммы придётся заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Подведем итоги

Вы узнали, как правильно упаковать «золотой парашют», чтобы он вовремя раскрылся – секрет в грамотных договорах, одобрении руководства и учёте налогов. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Право твоего бизнеса и посадка всегда будет мягкой!