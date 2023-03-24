Вероника Казакевич
Компенсации работникам

Как раздавать и получать «золотые парашюты» без рисков?

При увольнении с руководящих постов получают бонусы или «золотые парашюты». Как сделать так, чтобы они приводили к мягкой посадке, а не к пикированию в судебный процесс? Правильные формулировки в договорах, одобрения от акционеров и знания о финансовом состоянии компании – ключи к успеху. И не забудьте: налоговые облака могут скрывать больше, чем кажется.
Как раздавать и получать «золотые парашюты» без рисков?
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«Золотыми парашютами» называют компенсации при увольнении, которые выплачиваются:

  • генеральному директору, членам совета директоров и правления

  • другим топ-менеджерам компании, лояльность которых особо ценится - руководителям ключевых бизнес-направлений компании, например, директору по продажам, финансовому директору и т.д.;

Размеры этих «парашютов» могут впечатлять: от 6 месячных окладов до 10 годовых и более.

Но, как и всё в мире бизнеса, «золотые парашюты» часто становятся предметом судебных споров. Такие споры делятся на 2 категории:

  • топ-менеджер пытается взыскать обещанную компенсацию, которую ему не выплатили

  • выплаченный «золотой парашют» пытаются вернуть обратно в компанию

Что делать, чтобы топ-менеджер получил свой «золотой парашют» и его не забрали потом обратно

1. Парашют и его условия обязаны быть в трудовом договоре

Договорились устно – взыскать обещанное не получится. А если компания по доброй воле выплатит компенсацию, которая не прописана в договоре, ее потом смогут взыскать обратно.

2. Одобрение от руководства

Если собираетесь включить в договор «золотой парашют», не забывайте о крайней важности одобрения совета директоров или акционеров, если:

  • компенсация превышает 25% от активов компании, или

  • «парашют» предназначен гендиректору, члену совета директоров, их родственникам или аффилированным лицам.

3. Адекватный размер парашюта

Размер «золотого парашюта» должен соответствовать должности сотрудника, его ценности для бизнеса, масштабу компании и средним компенсациям в вашей отрасли. Например, Банк России советует публичным акционерным обществам устанавливать парашют до двухгодового оклада. Если хотите выплатить больше, нужны веские аргументы.

4. Финансовое состояние компании

На момент выплаты компенсации у компании не должно быть признаков банкротства или серьёзных долгов, которые могут привести к банкротству.

Если условия нарушены, компенсацию смогут вернуть как неосновательное обогащение либо оспорить в рамках банкротства.

5. Налоги

Если размер «золотого парашюта»превышает установленные Трудовым кодексом нормы (3-6 месячных оклада в зависимости от должности и условий труда), с превышающей суммы придётся заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Подведем итоги

Вы узнали, как правильно упаковать «золотой парашют», чтобы он вовремя раскрылся – секрет в грамотных договорах, одобрении руководства и учёте налогов. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал Право твоего бизнеса и посадка всегда будет мягкой!

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