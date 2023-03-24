Владислав Бакальчук требует признать недействительными сделки по передаче активов Wildberries на сумму более 350 млрд рублей

Владислав Бакальчук оспаривает сделки Wildberries на 350 миллиардов! Отсутствие брачного договора может стать ключевым фактором в этом корпоративном конфликте. Узнайте, как важность грамотных соглашений может спасти бизнес и личные отношения – читайте статью!

Ну что ж, стартовал главный корпоративный спор 2025 года.

Владислав Бакальчук начал процесс по оспариванию объединения Wilberries и группы Russ. Он требует признать недействительными 24 сделки, в которых передали активы Wildberries в новую компанию ООО «РВБ». Сумма сделок — более 350 миллиардов рублей.

Дело будет рассматриваться в Арбитражном суде Московской области. Первоначально иск оставили без движения потому что Владислав не направил копию иска в ООО «Вайлдберриз» и Татьяне Бакальчук.

Но Владислав добавил в дело новые документы и иск принят к рассмотрению. Первое заседание назначено на 11 ноября 2024 года

Пока что основания требований для признания сделок недействительными нам не известны. Но можно предположить, что Владислав будет говорить о том, что активы – это совместная собственность супругов и не могли быть отчуждены без его согласия.

При этом, вопрос о том, является ли бизнес совместной собственностью, также будет параллельно рассматриваться в Савеловском районном суде в рамках процесса о разводе и разделе имущества.

СМИ сообщают, что у супругов не было брачного договора. Это значит у Владислава есть шансы доказать, что ему принадлежит 50% компании. Что касается сделок на 350 млрд. посмотрим, смогут ли юристы Бакальчука красиво связать их с совместно нажитым имуществом.

А мы напоминаем, семейно-корпоративные конфликты часто доходят до суда, когда супруги заранее НЕ договариваются о том, что будет в случае развода. То есть:

нет брачного договора;

нет корпоративного договора;

нет опционов (это право на покупку акций в будущем);

не проработан устав компании.

Супругам не хочется думать о разводе на свадьбе. А бизнес-партнерам не нравится обсуждать раздел бизнеса на старте. Но статистика разводов и конфликтов подсказывает, что лучше это делать заранее.

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