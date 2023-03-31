3-НДФЛ

Кому не нужно подавать 3-НДФЛ при продаже имущества в 2022 году

Начиная с 1 января 2022 года, изменился порядок предоставления физлицами декларации по форме 3-НДФЛ при продаже с 2021 года недорогого имущества, которое находилось в собственности меньше минимального срока владения.

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Кому не нужно подавать 3-НДФЛ при продаже имущества в 2022 году

За 2022 год, также, как и за 2021 год, физлицам не нужно подавать в инспекцию по месту жительства налоговую декларацию в связи с продажей недвижимого имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов (дач), земельных участков (долей в перечисленной недвижимости) в случае, если цена сделки до 1 млн. рублей.

Для иного имущества – транспорт, машиноместа, гаражи и др., которое продали раньше минимального срока владения, стоимостью до 250 тыс. рублей.

Эти размеры соответствуют имущественным налоговым вычетам по НДФЛ, указанным в подп. 1 п. 2 ст. 220 НК.

Иными словами, имущественный вычет полностью покрывает полученный доход и нет налога к уплате в результате продажи.

Вместе с тем, стоит обратить внимание на кадастровую стоимость продаваемого объекта недвижимости, установленную на 1 января года продажи.

В том случае, если цена продажи недвижимости меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то доход от продажи принимается равным умноженной на коэффициент 0,7 кадастровой стоимости недвижимости (п. 2 ст. 214.10 НК).

То есть нужно сравнить цену сделки с кадастровой стоимостью, умноженной на понижающий коэффициент 0,7 и облагаемой налогом будет наибольшая величина.

Например, Федоров И.И. в 2022 году за 1 млн. руб. продал квартиру, полученную по наследству в этом же году. Кадастровая стоимость квартиры на 01.01.2022 – 2,5 млн. руб.

При расчете налога он может применить имущественный вычет в 1 млн. руб. Налогооблагаемая сумма дохода составила 750 000 руб. (2 500 000 руб. x 0,7 – 1 000 000 руб.).

Таким образом, несмотря на то, что квартира была продана за 1 млн. руб., декларацию представлять налогоплательщик обязан, так как вычет в 1 млн. руб. не смог покрыть доход, рассчитанный исходя из кадастровой стоимости с применением понижающего коэффициента 0,7 (1 750 000 руб.) и НДФЛ к уплате составил 97 500 руб. (750 000 руб. x 13%).

При продаже в 2022 году, в частности, автомобиля, которым собственник владел менее 3 лет и реализовал за 250 тыс. руб. или меньше, налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ представлять в налоговый орган до 2 мая 2023 году не нужно.

Поправки введены законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ.

Ольга Мозго налоговый адвокат
Ольга Мозго налоговый адвокат
Налоговый адвокат в АДВОКАТСКОЕ БЮРО
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