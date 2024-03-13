Разместила резюме на «Клерке» и других порталах. Делюсь опытом и результатами

Честно признаю, когда вы все давали мне советы в прошлой моей публикации, я не верила в успех. Но, вот прошло чуть больше недели, после размещения, и мне есть, что вам рассказать.
Ожидания у меня были минимальные. Я просто хочу уйти со свой работы в другое место, перейти на удаленку и работать с вменяемыми людьми, адекватной зарплатой и приемлемыми условиями и объемом работы. Первое резюме я разместила на известном портале hh. К сожалению, до сих пор не поступило ни одного предложения. Видимо просто размещение там не работает, нужен активный самостоятельный поиск.
Потом я разместила резюме SuperJob, получила 2 предложения провести онлайн собеседование. И одно предложение пройти тест, но когда я посмотрела задание, то поняла, что это не тест, а полноценная работа. Только халявная, не оплачиваемая. Ха-ха. Конечно, я не стала этот «тест» делать. Интересно, часто ли сейчас предлагают тестовые задания?
И, наконец, по совету Марины, я разместила резюме на Клерк.ру. Оказалось, что размещать вакансии совсем несложно. Надо заполнить форму, описать свой опыт, свои возможности, свои запросы, указать на какую должность претендуешь. Как мне объяснил редактор, резюме появится не только на сайте, но и в Telegram канале «Клерка»: на канале Бухантер.
В итоге мне написали в WhatsApp и в мойTelegram 5 потенциальных работодателей. Я такого не ожидала. Думала, ну размещу. Вакансии везде будут висеть несколько месяцев, прежде их кто-то заметит или не заметит…
Завтра я буду проходит собеседование по телемосту. Раньше таким экстравагантным образом никогда не собеседовалась. Но, наверное пандемия внесла свои коррективы в нашу обычную жизнь. Очень переживаю и буду благодарна вам за советы, как себя вести, что говорить, что не говорить, надеть (вроде смешной вопрос, но внешний вид, наверное, тоже важен).
Если вы тоже ищите сейчас работу разместить резюме можно здесь. Работодатели смогут с легкостью сами пригласить вас на работу, нужно только заполнить простую форму и ваше резюме появится в каталоге нашего раздела Клерк.Работа.
Как давно вы меняли место работы? Волновались, когда проходили собеседование?
Комментарии11
Что за Марина?
Кажется Марина Снеговская она мне в прошлой публикации подсказала про размещение вакансий.
Нина, добрый вечер! Как показывает практика, путь к сердцу работодателей по-прежнему лежит через деловой костюм. Так что - беспроигрышный вариант. Блузка и пиджак, офисная рубашка (учитывая, что собеседования у вас будет по интернету низ значения не имеет). Главное не перепутать с гавайской рубашкой)) Не все оценят)))
Наталия, а вы пробовали в разных нарядах? Насколько откровенных?
нет, нет, нет, я не пробовала)) Но всякие исследования говорят о том, что на первом собеседовании работодатели не горят желанием видеть человека в майке с надписью Nirvana и мейкапом в стиле Авария дочь мента))) Все консервативны
Про мейкап очень спорно - есть работодатели, типа моего старшего брата, они считают, что женщина без мейкапа в стиле его жены не ухоженная дама. А есть типа меня, которая к дневному макияжу относится с отвращением ... На первом собеседовании не угадаешь, для того и собеседование. Будь собой, если совпадёт - работать будет приятно. А нет - ещё лучше. Хотя у меня из десятка собеседований только одно было с видео. Остальные просто аудио.
Мне кажется днём заметный макияж это полное беее. Моветон. Можно ещё в туже копилку добавить золото/бриллианты. Тоже днём это всё прям фуу.но, на вкус и цвет, как говорится, тут вы абсолютно правы. Братья они всегда чудики))
Надо бы подготовиться к собеседованию основательно😉 Навести справки о потенциальном работодателе. Вдруг на собеседовании фоном будет играть Smells Like Teen Spirit )) Тогда майка с соответствующей надписью под ...
может оказаться козырем по блуз...в рукаве😉
Согласна!)))
Резюме и вакансия - это разные вещи) Вы размещаете резюме, работодатель вакансию. Как подсказывает опыт, мечты сбываются. Но не сразу, а тогда, когда они скорее всего избавят вас от иллюзий. Удачи!
Нина, написала вам в личку, но и тут отправлю. Редакция добавила вам кнопочку в пост на размещение резюме. И да, я вам поправила вакансию на резюме. Вам верно подметили выше это разное))