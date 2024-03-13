Разместила резюме на «Клерке» и других порталах. Делюсь опытом и результатами

Здравствуйте, коллеги. Расскажу, про свой опыт размещения резюме на разных порталах, в том числе и на «Клерке». Что у меня получилось.

Честно признаю, когда вы все давали мне советы в прошлой моей публикации, я не верила в успех. Но, вот прошло чуть больше недели, после размещения, и мне есть, что вам рассказать.

Ожидания у меня были минимальные. Я просто хочу уйти со свой работы в другое место, перейти на удаленку и работать с вменяемыми людьми, адекватной зарплатой и приемлемыми условиями и объемом работы. Первое резюме я разместила на известном портале hh. К сожалению, до сих пор не поступило ни одного предложения. Видимо просто размещение там не работает, нужен активный самостоятельный поиск.

Потом я разместила резюме SuperJob, получила 2 предложения провести онлайн собеседование. И одно предложение пройти тест, но когда я посмотрела задание, то поняла, что это не тест, а полноценная работа. Только халявная, не оплачиваемая. Ха-ха. Конечно, я не стала этот «тест» делать. Интересно, часто ли сейчас предлагают тестовые задания?

И, наконец, по совету Марины, я разместила резюме на Клерк.ру. Оказалось, что размещать вакансии совсем несложно. Надо заполнить форму, описать свой опыт, свои возможности, свои запросы, указать на какую должность претендуешь. Как мне объяснил редактор, резюме появится не только на сайте, но и в Telegram канале «Клерка»: на канале Бухантер.

Мое резюме

В итоге мне написали в WhatsApp и в мойTelegram 5 потенциальных работодателей. Я такого не ожидала. Думала, ну размещу. Вакансии везде будут висеть несколько месяцев, прежде их кто-то заметит или не заметит…

Завтра я буду проходит собеседование по телемосту. Раньше таким экстравагантным образом никогда не собеседовалась. Но, наверное пандемия внесла свои коррективы в нашу обычную жизнь. Очень переживаю и буду благодарна вам за советы, как себя вести, что говорить, что не говорить, надеть (вроде смешной вопрос, но внешний вид, наверное, тоже важен).

Если вы тоже ищите сейчас работу разместить резюме можно здесь. Работодатели смогут с легкостью сами пригласить вас на работу, нужно только заполнить простую форму и ваше резюме появится в каталоге нашего раздела Клерк.Работа.

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