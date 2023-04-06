Синдром утёнка: почему вам кажется, что раньше было лучше

Читая постоянные комментарии под своими статьями о том, что раньше было лучше, трава зеленее, государство эффективнее, продукты качественнее, а люди добрее, я решил немного разбавить экономические статьи психологической статьей, и рассказать, что такое «Синдром утёнка» и как он вредит в жизни.

Если вы когда-либо слышали от своих знакомых «а вот раньше, не то что сейчас», обязательно прочитайте эту статью.

Этот психологический эффект заключается в том, что человек, сталкиваясь с чем-то новым, считает первый попавшийся объект лучшим: первый двухколесный велосипед — самый быстрый из всех, пломбир за 48 копеек, который он ел в детстве, был самый вкусный, не то что сейчас, фильмы с Брюсом Ли или Андреем Мироновым были интереснее сегодняшних, а музыка на виниловых пластинках вдохновляла, не то что музыка нынешних исполнителей.

Такой эффект открыл австрийский зоолог Конрад Лоренц, наблюдая за вылупляющимися гусятами, которые первый увиденный объект принимали за маму: будь то сама гусыня, резиновый мячик, собака или человек, гусенок будет следовать всё детство за ним. По-честному, этот эффект нужно было назвать «синдром гусенка», но для большей благозвучности в английском (да и русском) языке назвали «синдром утёнка», да и утята ведут себя точно так же, как и гусята.

Это психологическое явление в различной степени «тяжести» встречается у подавляющего числа людей – чаще у людей более старшего возраста и живущих в консервативном обществе или окружении, также степень выраженности зависит от гибкости психики или нейропластичности: если человек открыт для нового, с удовольствием изучает различные явления и точки зрения, то меньше страдает данным синдромом.

На самом деле, не стоит относится к такому синдрому как к чему-то несерьезному, так как на самом деле он оказывает на человека довольно сильное влияние. Вместо шуточного «синдром утёнка» можете использовать более официальное название синдрома – «импринтинг».

Коварство импринтинга заключается в том, что человек не замечает, как попал под его действие. Синдром может иметь ситуативный или эпизодический эффект, проявляясь лишь в некоторых ситуациях, а может иметь «хронический» характер, когда абсолютно всё новое воспринимается в штыки.

Почему так происходит

Сталкиваясь с чем-то новым что ему принесло какое-то удовольствие, у человека формируются новые нейронные связи, сопровождающиеся выбросом дофамина – гормона счастья. При встрече с чем-то другим аналогичным, новый нейронные связи образуются уже не в том объеме, и человек может не чувствовать тех же ощущений, человек чувствует растерянность и непонимание происходящего. В связи с этим создается ощущение того, что тот самый первый опыт был наиболее правильным, далее формируется устойчивая позиция, что «лучше ничего не менять, а оставаться только в таком состоянии».

Наибольшее влияние на развитие импринтинга оказывает воспитание в детстве:

При гиперопеке, когда ребенок «плывет по течению», за него всё решают родители, полностью оберегают и изолируют от самостоятельности. Тогда ребенок, вырастая, не понимает, что ему делать дальше, он никогда не пробовал что-то менять, всегда всё менялось вокруг себя, и он не знает как теперь это сделать и выбирает ту модель, которую заложили в детстве, держаться за уже известное.

При «тревожном воспитании», когда любые действия ребенка «влево и вправо» сразу отсекались криком, что «так делать нельзя, а можно только так». Такая модель воспитания была широко распространена в СССР.

При страдании «синдромом утёнка» родителей. В данном случае ребенок постоянно вокруг себя слышит о том, что «вот раньше, не то, что сейчас» и принимает все это за истину, не пытаясь пробовать что-то новое. Он ведь никак не может проверить и сравнить «раньше» и «сейчас».

Импринтинг в основе своей имеет негативный характер, мешающий своему «хозяину» полноценно жить. Современный мир для человека становится чужим, и чем дальше, тем больше человек может закрыться в своем старом мире, когда было лучше, часто они ограничивают свой круг общения такими же «утятами». Человек ограничивается в развитии, так как для развития нужно принимать новые решения, результат получается соответствующим.

По наблюдениям психологов, со временем люди, подверженные данному синдрому, становятся деспотичными, начинают поучать людей, в том числе незнакомых, жестко настаивают на своей «самой правильной» точке зрения, в результате окружающие отворачиваются от них, и такие люди остаются одинокими, порождая еще больший деспотизм.

Другие проблемы, которые могут быть следствием импринтинга, это проблемы в отношениях, когда человек всю жизнь пытается найти кого-то похожего на свою первую любовь, а когда находит, понимает, что это всё равно не то, проблемы с карьерным развитием, когда человек не хочет менять даже ненавистную работу из-за того, что проработал тут уже 15 лет или из-за того, что получил корочку по этой сфере деятельности, или не хочет расти по карьерной лестнице потому, что тут уже всё знает, а «где-то там» сплошная опасная неизвестность.

Чтобы как-то защититься от влияния этого синдрома, необходимо постоянно анализировать свое поведение и увлечения на предмет того, делаете вы это из-за того, что это вам действительно нравится или из-за того, что не можете найти замену этому. Преодолевая изначальную неприязнь к чему-то новому, вы перестраиваете нейронные связи, заставляете их работать, и с большей долей вероятности это «новое» со временем вам понравится больше, чем старое. Также, если вы чувствуете, что не справляетесь самостоятельно или не хотите допустить ошибок, поговорите об этом с психологом, он поможет «закрыть» ваши детские проблемы, которые способствовали развитию импринтинга.

Кстати, стереотип о том, что говорить с психологом – это что-то ненужное или позволение копаться без спроса в своей голове – тоже результат «заражения» синдромом утёнка.

Напишите в комментариях, всё-таки правда, что раньше почти всё было лучше?

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Ваш Финансовый консультант.