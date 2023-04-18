Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф

Вчера Анатолий Вассерман разбомбил сотни СМИ и телеграм-каналов своим новым законопроектом. Он предложил принять закон, согласно которому можно будет держать наличными не более 1 миллиона рублей. Всё, что выше – нужно доказывать происхождение. Если скрываешь, платишь штраф.

Все вокруг сразу начали голосить об ограничениях прав, о тоталитаризме и прочем.

Вот только скажите, у вас действительно у большинства больше миллиона рублей лежит дома под матрасом? Или всё же основная сумма лежит в банках под процентами? Вы чего все раскричались то? Давно видели миллион налом?

А вот у кого налички действительно много – это у тех, у кого она находится не слишком законно – это и бизнесмены, работающие в серую, отмывающие деньги, и любящие брать взяточки, и прочие не сильно чистые на руку люди.

Если вы только что продали машину или квартиру, вам ничего не скажут, так как доказательства происхождения денег у вас будет.

Вот ещё пара пунктов, почему такой закон – ожидаемый поворот:

Снижение уровня коррупции: поскольку крупные наличные суммы часто используются во многих сделках, которые могут быть связаны с коррупцией и другими незаконными действиями, данный закон может снизить её. Улучшение безопасности: поскольку хранение больших наличных сумм может стать магнитом для преступников, которые могут попытаться ограбить человека, большая часть денег будут храниться в безопасности в банке. Сокращение «теневой» экономики: поскольку часто наличные деньги используются для обхода налоговых законов и других правил, закон сократит Так называемую "теневую" экономику". Улучшение мониторинга финансовых потоков: поскольку люди, декларирующие большие наличные суммы, могут быть лучше отслежены налоговыми службами и другими правоохранительными органами, закон поможет улучшить мониторинг финансов, это шаг к цифровому рублю. Повышение прозрачности: В конце концов, поскольку люди будут вынуждены декларировать свои наличные суммы, это поможет правительству и другим заинтересованным сторонам более точно оценивать состояние экономики и финансового рынка.

Принятие этого закона не должно оказать негативного влияния на обычного гражданина, у которого большая часть денег лежит в банке.

Фактически, большинство людей используют безналичные деньги для основных финансовых операций, и эти изменения закона касаются только наличных денег свыше 1 миллиона рублей.

Если у гражданина есть необходимость держать наличные суммы свыше 1 миллиона рублей, то он всегда может использовать банковские переводы, чтобы перевести деньги на свой банковский счет или другой счет в другом банке.

Кроме того, он может использовать банковские чеки или другие средства безналичной оплаты для осуществления крупных финансовых операций.

Таким образом, законопроект ограничивает только держание крупных наличных сумм, и не затрагивает абсолютное большинство граждан, которые используют безналичные деньги для своих финансовых операций.

Более того, этот закон может повысить прозрачность и безопасность в экономике, что может быть полезно для всех граждан и бизнеса в целом.

У нас в России все хотят, чтобы была хорошая инфраструктура, хорошая медицина, дороги, социалка, но эти же люди не хотят платить налоги, на которые все это обеспечивается.

А кто боится этого закона, скажите, вы чего боитесь? Если вы честный, вам боятся нечего, а если не честный, уж извините🤷‍♂️

В любом случае, Минфин сообщил, что инициатива Вассермана не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан.

А как вы относитесь к данной инициативе? Пишите в комментариях.

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Ваш Финансовый консультант.