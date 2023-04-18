Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Логотип Мой Финансовый консультант
Мой Финансовый консультант
Общество

Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф

Вчера Анатолий Вассерман разбомбил сотни СМИ и телеграм-каналов своим новым законопроектом. Он предложил принять закон, согласно которому можно будет держать наличными не более 1 миллиона рублей. Всё, что выше – нужно доказывать происхождение. Если скрываешь, платишь штраф.
43
Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф

Все вокруг сразу начали голосить об ограничениях прав, о тоталитаризме и прочем.

Вот только скажите, у вас действительно у большинства больше миллиона рублей лежит дома под матрасом? Или всё же основная сумма лежит в банках под процентами? Вы чего все раскричались то? Давно видели миллион налом?

А вот у кого налички действительно много – это у тех, у кого она находится не слишком законно – это и бизнесмены, работающие в серую, отмывающие деньги, и любящие брать взяточки, и прочие не сильно чистые на руку люди.

Если вы только что продали машину или квартиру, вам ничего не скажут, так как доказательства происхождения денег у вас будет.

Вот ещё пара пунктов, почему такой закон – ожидаемый поворот:

  1. Снижение уровня коррупции: поскольку крупные наличные суммы часто используются во многих сделках, которые могут быть связаны с коррупцией и другими незаконными действиями, данный закон может снизить её.

  2. Улучшение безопасности: поскольку хранение больших наличных сумм может стать магнитом для преступников, которые могут попытаться ограбить человека, большая часть денег будут храниться в безопасности в банке.

  3. Сокращение «теневой» экономики: поскольку часто наличные деньги используются для обхода налоговых законов и других правил, закон сократит Так называемую "теневую" экономику".

  4. Улучшение мониторинга финансовых потоков: поскольку люди, декларирующие большие наличные суммы, могут быть лучше отслежены налоговыми службами и другими правоохранительными органами, закон поможет улучшить мониторинг финансов, это шаг к цифровому рублю.

  5. Повышение прозрачности: В конце концов, поскольку люди будут вынуждены декларировать свои наличные суммы, это поможет правительству и другим заинтересованным сторонам более точно оценивать состояние экономики и финансового рынка.

Принятие этого закона не должно оказать негативного влияния на обычного гражданина, у которого большая часть денег лежит в банке.

Фактически, большинство людей используют безналичные деньги для основных финансовых операций, и эти изменения закона касаются только наличных денег свыше 1 миллиона рублей.

Если у гражданина есть необходимость держать наличные суммы свыше 1 миллиона рублей, то он всегда может использовать банковские переводы, чтобы перевести деньги на свой банковский счет или другой счет в другом банке.

Кроме того, он может использовать банковские чеки или другие средства безналичной оплаты для осуществления крупных финансовых операций.

Таким образом, законопроект ограничивает только держание крупных наличных сумм, и не затрагивает абсолютное большинство граждан, которые используют безналичные деньги для своих финансовых операций.

Более того, этот закон может повысить прозрачность и безопасность в экономике, что может быть полезно для всех граждан и бизнеса в целом.

У нас в России все хотят, чтобы была хорошая инфраструктура, хорошая медицина, дороги, социалка, но эти же люди не хотят платить налоги, на которые все это обеспечивается.

А кто боится этого закона, скажите, вы чего боитесь? Если вы честный, вам боятся нечего, а если не честный, уж извините🤷‍♂️

В любом случае, Минфин сообщил, что инициатива Вассермана не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан.

А как вы относитесь к данной инициативе? Пишите в комментариях.

Если вам было интересно, подпишитесь на мой канал в Телеграме, там еще больше полезной и интересной информации, которой нет здесь.

Ваш Финансовый консультант.

Мой Финансовый консультант

Мой Финансовый консультант

Финансовый директор

6 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 26 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Когда начинают популисты глаголить "все для вас, все ради вас", рассказывать как это здорово (полезно, красиво, нужно, безопасно и т.д. и т.п.), мне становится смешно (или не смешно, сразу настораживает).

  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    12 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Онотоле может бомбить 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 9 минут назад

    Главный бухгалтер

    А вот у кого налички действительно много – это у тех, у кого она находится не слишком законно – это и бизнесмены, работающие в серую, отмывающие деньги, и любящие брать взяточки, и прочие не сильно чистые на руку люди.

    что же это за серый бизнесмен такой, да ещё и что-то там ОТМЫВАЮЩИЙ ? что же это за взяточники такие, которые ЛЮБЯТ БРАТЬ взятки ? которые намыли и набрали всего лишь.... ОДИН лимон?

    Нет, я реально никак понять не могу: это реально такая фантастическая цифра? которая может быть у наркобаронов и крупных взяточников?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Мой Финансовый консультант
Мой Финансовый консультант
Общество

Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф

Вчера Анатолий Вассерман разбомбил сотни СМИ и телеграм-каналов своим новым законопроектом. Он предложил принять закон, согласно которому можно будет держать наличными не более 1 миллиона рублей. Всё, что выше – нужно доказывать происхождение. Если скрываешь, платишь штраф.

Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф
3
43
Логотип СберКорус
СберКорус
Самозанятые

Полное руководство по работе с самозанятыми 

Сегодня в России уже более 7 млн самозанятых – ежедневно их количество увеличивается примерно на 7500 человек. Какие перспективы у этого явления, какие тренды оно привносит в бизнес и, главное, как грамотно выстраивать отношения с самозанятыми контрагентами в актуальных условиях? 

Полное руководство по работе с самозанятыми 
96
Логотип Моё дело
Моё дело
Учетная политика

Как составить учётную политику на 2023 год

Учётная политика – это основной документ, в котором прописаны правила ведения бухгалтерского и налогового учёта в организации. Рассказываем, как её составлять и корректировать. В конце статьи подарки: видео с вебинара Алексея Иванова и Людмилы Архипкиной по составлению учётной политики на 2023 год и ссылка на практическое пособие для главбуха.

Как составить учётную политику на 2023 год
1
13,6 тыс.
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
АУСН

Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения

Специальных налоговых режимов становится все больше. В 2019 году начал свое действие специальный налоговый режим для самозанятых, а в конце 2022 года – АУСН. Разберем, что из себя представляет автоматизированная упрощенка, кто может ее применять, в каких случаях она выгодна и какие нюансы следует учесть при переходе на нее.

Кто может перейти на АУСН в 2023 году: условия для применения
116
Логотип employ24
employ24
Самозанятые

Правда ли, что самозанятому не нужна касса

Для самозанятых доступно приложение «Мой налог». По своим функциям оно полностью заменяет онлайн кассу, поэтому необходимость в кассе отпадает даже для ИП, применяющих режим НПД. Это подтверждает и п 2.2 ст. 2 закона № 54-ФЗ.

Правда ли, что самозанятому не нужна касса
36
Логотип Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
Оптимизация налогообложения

Главное, что отняла у налогоплательщика АСК НДС-2. Что нужно сделать сегодня, чтобы снизить налоговые риски в будущем

АИС Налог-3, АСК НДС-2, АСК ДФЛ, АСК ККТ, АУСН, маркировка, прослеживаемость товара... Какие остаются возможности получить законную экономию в этой налоговой матрице? Давайте разберемся, как было, как стало и что остается делать налогоплательщику

48
Логотип Е-Офис 24
Е-Офис 24
6-НДФЛ

Сдача отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

Все юридические лица и ИП с наемными работниками выступают налоговыми агентами для своих сотрудников по подоходному налогу и каждый квартал сдают отчетность по сумме выплат. До 25 апреля нужно сдать форму 6-НДФЛ, расчет произвести по новым правилам, заполнить новый электронный бланк.

Сдача отчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года
462
Читать еще