Если у тебя больше миллиона наличными – плати штраф

Все вокруг сразу начали голосить об ограничениях прав, о тоталитаризме и прочем.
Вот только скажите, у вас действительно у большинства больше миллиона рублей лежит дома под матрасом? Или всё же основная сумма лежит в банках под процентами? Вы чего все раскричались то? Давно видели миллион налом?
А вот у кого налички действительно много – это у тех, у кого она находится не слишком законно – это и бизнесмены, работающие в серую, отмывающие деньги, и любящие брать взяточки, и прочие не сильно чистые на руку люди.
Если вы только что продали машину или квартиру, вам ничего не скажут, так как доказательства происхождения денег у вас будет.
Вот ещё пара пунктов, почему такой закон – ожидаемый поворот:
Снижение уровня коррупции: поскольку крупные наличные суммы часто используются во многих сделках, которые могут быть связаны с коррупцией и другими незаконными действиями, данный закон может снизить её.
Улучшение безопасности: поскольку хранение больших наличных сумм может стать магнитом для преступников, которые могут попытаться ограбить человека, большая часть денег будут храниться в безопасности в банке.
Сокращение «теневой» экономики: поскольку часто наличные деньги используются для обхода налоговых законов и других правил, закон сократит Так называемую "теневую" экономику".
Улучшение мониторинга финансовых потоков: поскольку люди, декларирующие большие наличные суммы, могут быть лучше отслежены налоговыми службами и другими правоохранительными органами, закон поможет улучшить мониторинг финансов, это шаг к цифровому рублю.
Повышение прозрачности: В конце концов, поскольку люди будут вынуждены декларировать свои наличные суммы, это поможет правительству и другим заинтересованным сторонам более точно оценивать состояние экономики и финансового рынка.
Принятие этого закона не должно оказать негативного влияния на обычного гражданина, у которого большая часть денег лежит в банке.
Фактически, большинство людей используют безналичные деньги для основных финансовых операций, и эти изменения закона касаются только наличных денег свыше 1 миллиона рублей.
Если у гражданина есть необходимость держать наличные суммы свыше 1 миллиона рублей, то он всегда может использовать банковские переводы, чтобы перевести деньги на свой банковский счет или другой счет в другом банке.
Кроме того, он может использовать банковские чеки или другие средства безналичной оплаты для осуществления крупных финансовых операций.
Таким образом, законопроект ограничивает только держание крупных наличных сумм, и не затрагивает абсолютное большинство граждан, которые используют безналичные деньги для своих финансовых операций.
Более того, этот закон может повысить прозрачность и безопасность в экономике, что может быть полезно для всех граждан и бизнеса в целом.
У нас в России все хотят, чтобы была хорошая инфраструктура, хорошая медицина, дороги, социалка, но эти же люди не хотят платить налоги, на которые все это обеспечивается.
А кто боится этого закона, скажите, вы чего боитесь? Если вы честный, вам боятся нечего, а если не честный, уж извините🤷♂️
В любом случае, Минфин сообщил, что инициатива Вассермана не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан.
А как вы относитесь к данной инициативе? Пишите в комментариях.
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Ваш Финансовый консультант.
Комментарии3
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Когда начинают популисты глаголить "все для вас, все ради вас", рассказывать как это здорово (полезно, красиво, нужно, безопасно и т.д. и т.п.), мне становится смешно (или не смешно, сразу настораживает).
Борис МальцевКлерк
Онотоле может бомбить
Главный бухгалтер
что же это за серый бизнесмен такой, да ещё и что-то там ОТМЫВАЮЩИЙ ? что же это за взяточники такие, которые ЛЮБЯТ БРАТЬ взятки ? которые намыли и набрали всего лишь.... ОДИН лимон?
Нет, я реально никак понять не могу: это реально такая фантастическая цифра? которая может быть у наркобаронов и крупных взяточников?