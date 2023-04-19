Компании-единороги: что это за звери и как их отыскать

Наше время богато на различные, в том числе причудливые, названия и термины, и область экономики и финансов эти веяния не обошли стороной. Периодически то тут, то там мы можем услышать про некие «компании-единороги», ну что ж, пора с ними немного познакомиться.

Термин «единорог» появился в ноябре 2013 и «изобрела» его Эйлин Ли, основательница венчурного фонда Cowboy Ventures, к слову, венчурные фонды как раз и занимаются тем, что инвестируют в предприятия на этапе их создания.

Такое инвестирование сопряжено с серьёзным риском, ибо далеко не каждый стартап «выстреливает», очень многие сходят с дистанции уже на первых этапах, так вот термин «единорог» как раз и призван подчеркнуть успешность и уникальность тех, у кого получилось.

Говоря простыми словами, «единорогами» являются компании, которые меньше чем за 10 лет доросли до оценки стоимости в миллиард долларов и больше.

Поначалу то «единорогов» действительно было немного, но прогресс не стоит на месте и развитие технологий и идей приводит к появлению всё новых и новых «сказочных животных».

По разным оценкам сейчас в мире насчитывается от нескольких сотен до пары тысяч таких «единорогов», и единый список из-за различных методик подсчёта отсутствует, но есть некоторые общие моменты, присущие «единорогам», вот их мы и рассмотрим.

Если приглядеться, то увидим

Как правило, «единороги» ещё на этапе стартапа показывают отличные финансовые результаты, чем привлекают инвесторов, делают какой-либо уникальный продукт или быстро набирают клиентскую базу, много зарабатывают и т.д.

«Единороги» в основном работают с конечным потребителем и, как правило, клиенто-ориентированность позволяет серьёзно масштабировать бизнес.

Подавляющее большинство стартапов разрабатывают программное обеспечение, даже те бизнесы, которые предоставляют вроде бы другие услуги, так или иначе связаны с ПО, да и что говорить, если без него никуда, да хоть бы своим «приложением на смартфон», наверное, только ленивый не обзавёлся.

Для «единорогов» характерно широкое использование инноваций, искусственного интеллекта, что порой вносит глубокие изменения в, казалось бы, привычные схемы, или вообще могут создаваться новые направления.

Общей моделью заработка для многих стартапов является получение комиссии за свои услуги, а сами услуги зачастую предоставляются дистанционно.

Изучая «единорогов», можно найти ещё множество общих черт, будь то средний возраст основателей, их пол, через сколько лет после старта компания стала «единорогом» и т.д.

Но гораздо интереснее «поймать единорога» в реальной жизни.

Где обитают сказочные существа

Половина таких компаний приходится на США, четверть на Китай, (хотя некоторые «счетоводы» первое место отводят Китаю), но зато в Китае «вывели» самого большого «единорога» - компания ByteDance (владелец Тик Тока, если что) имеет рыночную стоимость более 140 млрд. долларов.

На почётном третьем месте Индия, далее несколько стран Европы, Азии и Латинской Америки, даже Израиль по этому показателю в первой десятке.

А что же Россия? А в России таких компаний аж целых три - «Авито», «Яндекс» и «ВКонтакте», хотя в зависимости от источника состав этой тройки может быть другим, но всё же возникает вопрос – а почему так мало то?

Причин, как всегда, много, это и особенности законодательства, и инвестиционный климат, и потребности рынка, не так давно свою негативную лепту внесла геополитика. К тому же появление «единорогов» обуславливается тем, что определяют их различные рейтинговые агентства и сайты и у каждого свой подход, вот, к примеру вышла компания на IPO, всё, больше не «единорог», или из-за отсутствия сделок компанию не могу оценить, тоже всё, официальный статус «единорога» не могут вручить. Достаточно не подойти по какому-то одному критерию, и дорога в клуб закрыта.

Зато Россия является «донором единорогов», очень многие бывшие граждане нашей страны, покинув пределы родины, смогли создать успешные стартапы за рубежом, либо перенесли головной офис на чужбину.

Правда так делают не только жители России, многие граждане Индии, Бразилии, да и других стран третьего мира предпочитают открывать бизнес в США или на худой конец в Европе, ибо колыбелью «единорогов» в основном является сфера услуг, а жители богатых стран не так сильно озабочены поисками куска хлеба с маслом и на них можно зарабатывать.

Вложиться в «единорога»

Хорошо конечно было бы вложиться в «единорога» на старте, да потом увеличить свои вложения в несколько десятков или даже сотен раз, но для большинства частных инвесторов сильно хлопотное это дело.

Нужен доступ на иностранные венчурные рынки, да и капитала необходимо вложить на сотни тысяч долларов. К тому же для граждан России в современном мире выросли новые барьеры, да и существенные риски тоже.

Так может в России стоит поискать что-то похожее, вообще стартапы должны появляться вместе с инновациями. Но, как и везде, необходимо учитывать риски, а какие они могут быть:

стартап может быть ориентирован на исчезающую потребность, выходить на отмирающий рынок;

«единорог», да и не только он, может «заболеть и помереть», то есть после взлёта у стартапа может случиться провал, или из-за переоценённости, или из-за остановки проекта, или по каким-то другим причинам успех уходит;

в то время, как капитализация традиционных компаний отталкивается от активов, прошлых результатов, более или менее реалистичных планов, то оценка «единорогов» складывается из прогнозируемых доходов, а по факту может оказаться, что дорогущий стартап хоть и будет работать, но какое-то время и возможно долго будет приносить убытки;

ну, и классика жанра – под личиной стартапа может скрываться мыльный пузырь или даже откровенное мошенничество.

Можно, конечно, попытаться воспользоваться краудфандингом – способом коллективного финансирования проектов, если он, при этом, будет работать, но скорее всего самые успешные стартапы с краудфандингом не пересекутся, а будут перехвачены венчурными инвесторами, они-то уж своего не упустят.

Но расстраиваться не стоит, вложения в стартапы очень похожи на азартную игру, в которой шанс проиграть составляет 99 % с хвостиком. А вот следить за «единорогами» и прочими мифическими существами можно.

Наблюдая за «единорогами»

Создание стартапа не самое простое дело, требующее и инвестиций, и вложения труда, и организации работоспособной команды, и глубокого понимания рынка, да много чего ещё и не каждый человек решится на подобный шаг.

Но наблюдая за чужими «единорогами» можно извлечь определённую пользу, увидеть направления развития бизнеса, отдельных секторов экономики и будущие перспективы.

Вполне вероятно, что многие успешные стартапы выйдут на биржу, и частные инвесторы смогут приобрести их акции. А если «единорог» не торопится на биржу, то, как вариант, можно приобрести акции конкурента, что тоже может оказаться очень прибыльным делом.

Стоит помнить, что помимо «единорогов» в распоряжении частного инвестора остаются классические инвестиционные инструменты и на бирже достаточно компаний-старичков, которые крепко стоят на ногах и «лицом в грязь не ударят».

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О каких компаниях-единорогах знаете вы? Поделитесь в комментариях.