Цифровой рубль — начало цифрового концлагеря? Размышления о будущем

В скором времени в России мы сможем увидеть новую форму денег — цифровые рубли. В чем-то они схожи с наличными деньгами, а в чем-то с безналичными, но разница и с теми и с другими существенна. Для чего нужен цифровой рубль, какие проблемы решит, а какие создаст, будет ли «цифровой концлагерь», сейчас узнаем.

Сейчас в нашей стране существует 2 формы рублей: наличная и безналичная.

Наличные деньги — это те самые резанные прямоугольные бумажки с картинками и цифрами, а также металлические кружочки. Их выпускает (или эмитирует) Банк России – кроме него никто не имеет право печатать наличные рубли. Отличительная особенность наличных денег — ими можно пользоваться без интернета, и их практически невозможно отследить (если это не полицейская операция с фиксацией номеров банкнот). В связи с этим, наличные деньги активно используются в серых сферах деятельности и в преступных.

Безналичные деньги эмитируют коммерческие банки в момент, когда вы отдаете им наличные деньги или, когда берете у них кредит — они отображаются в виде цифр на экране вашего онлайн-банка или в выписке со счетов. Безналичные рубли на самом деле не совсем деньги — это обязательство банка выдать вам настоящие (наличные) деньги по вашему запросу. Размещая наличные рубли на вклад, вы меняете деньги на обещание конкретного банка их вернуть. На этом моменте создается риск банкротства банка и исчезновения всех «обещаний».

Одно из самых больших заблуждений касательно эмиссии денег состоит как раз в том, что её может выполнять только ЦБ. На самом деле, ЦБ наделен исключительным правом эмиссии лишь наличных денег, а безналичные могут «создавать» сами банки. Как — сейчас расскажу.

Когда вы приносите в банк 1000 рублей и размещаете их на счете, банк делает запись в своей базе данных, что именно вы принесли 1000 рублей. Когда вы видите у себя в мобильном банке, что у вас на балансе 1000 рублей, это не значит, что ваша тысяча лежит в хранилище и ждет своего часа. Эта тысяча, за исключением обязательных резервов, которые составляют 4% от суммы депозита в рублях, отправляется «работать». Банк ваши деньги (1000 – 4% = 960 рублей) может выдать в качестве кредита или купить на них какие-то активы – акции, облигации, металлы, векселя, расписки и тому подобное. Фактически, существует одна бумажная тысяча, а фактически получается, что их почти две: 1000 находится на вашем счету, а 960 на счету у вашего соседа, которому банк дал кредит. Теперь представим, что ваш сосед пошел в магазин и потратил эти 960 рублей, эти деньги снова попали в банк, но уже на депозит магазина. В нашей экономической системе 1000 наличных рублей (которые равны вашему депозиту) и 960 депозит магазина, и при этом, сосед еще должен 960 рублей. Деньги магазина за вычетом резервов (960 – 4% = 921 рублей) банк дает в кредит кому-то еще, этот «кто-то» из тратит и деньги снова оказываются в банке на депозите (итого уже 2 881 безнала), и этот цикл может повторяться, пока из-за резервов сумма не растает.

Вскользь расскажу о нормах резервирования (коль обещал чуть ранее): чтобы банки не рушились как карточные домики, выпустив много безналичных рублей, Центральный банк вводит нормы резервирования — часть от депозита, которую банк обязан оставлять у себя и не отдавать никому ­— с 1 марта 2023 года это 4% для рублей и 7% для валюты. То есть, если вы положили в банк 1000 рублей, то 40 из них он положит в резерв, а 960 сможет пустить «в ход».

Отличительной особенностью безналичных денег является то, что их возможно отследить в отличие от наличных, но тоже не всегда. Также безналичные деньги требуют подключения к интернету, как минимум, терминала продавца. Если связи нет, то и покупку провести не получится, а еще безналичные деньги, как я уже сказал, зависят от благонадежности той финансовой компании, которой мы их доверили хранить.

Что по цифровым рублям?

Эльвира Набиуллина в цифровом мире

Цифровой рубль — это некая цифровая запись в базе данных Центрального банка — именно он и будет выпускать крипторубли. Такие рубли совмещают в себе все плюсы наличной и безналичной валюты: каждый такой «рубль» имеет свой уникальный номер (как банкнота), им можно будет расплачиваться и онлайн (как безнал) и офлайн (как наличка) — то есть, и имея доступ в интернет, и без него, баланс цифровых рублей можно будет видеть в своем банке (как безнал).

У каждого человека будет определенный код, по которому можно будет перевести «цифру», не важно, в каком банке он обслуживается. Этим кодом может стать и номер телефона, и номер ИНН, СНИЛСа (может он, наконец-то пригодится) или какой-то новый уникальный номер Центробанка. Увидим.

Для чего изобретать что-то новое, если старое прекрасно работает? В первую очередь, крипторубль нужен для замены наличных рублей, так как Центробанку не интересно печатать и продавать (а деньги — это товар) то, что невозможно отследить. Контроль за финансовыми потоками и обеление стоит в приоритете. Все транзакции с цифровым рублем можно будет отследить с точностью до каждого кошелька — ЦБ сможет узнать, как к вам попал каждый рубль и как вы его потратили, и как этот конкретный рубль потратили все люди после вас.

Также явно прослеживается то, что ЦБ хочет забрать у коммерческих банков часть их функций, с которых банки кормятся сейчас — транзакционную (кстати, уже забирает — привет, удобной Системе быстрых платежей), сберегательную и некоторые другие, оставив банкам функцию кредитования, торговлю драгоценными металлами и ценными бумагами. Но всё это случится не за год, и даже не за пять-десять, всё будет очень плавно, чтобы никто не заметил.

Давайте рассмотрим сначала плюсы цифровых рублей, а потом перейдем к нонконформизму и рассмотрим то, что может реально привести нас к цифровому концлагерю, если заиграться.

Итак, как цифровой рубль может быть полезен?

Удобство — ваш цифровой кошелек будет видно в любом банковском приложении, и оплату вы сможете проводить даже без интернета – записи о платежах будут записываться и копироваться на несколько устройств, и как только первый из них выйдет в сеть, транзакция тут же запишется в единый реестр — так работает технология блокчейн, если кратко. Снижение или отмена комиссий — скорее всего (по крайней мере на начальных этапах) пользование цифровыми рублями, их переводы и хранение будет бесплатным, по аналогии с Системой быстрых платежей. Это необходимо для того, чтобы больше людей подключались к системе. Снижение влияния банков и снижение рисков банкротства банков — так как эмитировать и хранить цифровые рубли будет Центробанк, а не коммерческие банки, то кратно повышается надежность сбережений. Вывод большинства серой деятельности их тени — станет невыгодно и опасно изобретать схемы обхода с использованием налички, что сделает экономику более белой, а бюджет будет лучше пополняться налогами. Снижение уровня коррупции и воровства из бюджета — каждый бюджетный рубль можно будет сделать целевым: благодаря уникальному коду на каждом из рублей можно будет разрешить их тратить только на определенные цели. Например, можно будет выпустить условную тысячу рублей «На ремонт школы в Саратове», и кроме как на ремонт определенной школы в Саратове ее нельзя будет никуда потратить. Если вдруг у двоюродного племянника директора школы появился новый дом, то благодаря тому, что можно «развернуть» всю цепочку транзакций, можно будет узнать, пошли ли в его дом деньги из бюджета, которые направлялись на ремонт — даже, если он проводил сделки через подставные фирмы, свою жену, мать и левые счета. Повышение эффективности выделения целевых пособий — благодаря маркировке целевых денег можно будет снизить до минимума такие ситуации, при которых пособия, например, на детей, расходуются совсем не так — например, на покупку выпивки неблагонадежными родителями.

И ряд других, включая невозможность сокрытия денег на оплату алиментов, штрафов и долгов.

Теперь перейдем к самому интересному — к минусам и к тому, к чему он крипторубль может принести. Что-то из этого реально, а что-то очень реально, но очень хочется надеяться, что всё, что написано ниже, не будет реализовано.

Прозрачность — из-за системы записи всех транзакций друг за другом в единый реестр при желании ЦБ и другие органы власти, а также взломщики (кои будут 100%) получат полный доступ ко всем вашим покупкам, включая те, которые вы бы хотели скрыть от кого-либо по различным причинам, а нескончаемые хакерские атаки оставляют риск того, что все ваши покупки и денежные перечисления станут достоянием общественности. Контроль — из-за возможности прикрутить к цифровым рублям различные опции можно будет ограничивать траты населения на различные виды товаров и услуг — алкоголь, иностранные товары, развлечения и так далее. В кризисные годы можно будет ограничивать покупку продовольствия, чтобы хватало всем — аналог продуктовых карточек. Пока такая опция не рекламируется (да и не будет), но сама технология подразумевает возможность создание подобных ограничений. Социальный рейтинг — углубляясь в антиутопию далее, можно подумать и о более серьезных ограничениях, которые будут основаны на так называемом «социальном рейтинге»: «хорошие» люди смогут тратить свои деньги на что угодно, а «плохие» будут в этом ограничены. Ошибки — так как все рубли будут промаркированы, то есть вероятность того, что вам через какое-либо количество рук могут прийти чьи-то «грязные» деньги, о которых вы знать не знаете, но из-за которых к вам могут возникнуть вопросы у правоохранительных органов. Одно хранилище — так называемый риск контрагента растет кратно, когда все деньги хранятся в одном банке, а не в нескольких, как мы привыкли. Если в одном банке случился технический сбой, и оплата не работает, мы можем воспользоваться картой другого банка, а в случае единого хранилища цифровых рублей, мы лишены такой возможности. Массовое банкротство компаний и увеличение числа безработных — хоть серая экономика и незаконна, но часть компаний выживают и платят людям зарплаты именно благодаря тому, что «оптимизируют» налоговые отчисления, распределяя деньги не в пользу бюджета, а на поддержание жизнеспособности бизнеса (тут я не говорю о тех бизнесменах, кто на невыплаченные налоги покупает себе яхты и новые дома). Вследствие этого могут повыситься цены на продукцию компаний, снизиться зарплаты работников таких компаний или вовсе привести к потере людьми работы. Стимулирование тратить — может появиться возможность «сжигать» деньги, которыми гражданин не пользуется, а откладывает себе на счет. Это наиболее жесткий сценарий, который, надеюсь, никогда не применится, но опять же, такую техническую возможность можно оставить в коде. Появятся конторы, меняющие «цифру» на «нал» и наоборот, а также осуществляющие «секретные» переводы для того, чтобы не смогли отследить «левые» деньги. Все это они будут делать за определенный процент. Так сейчас работают так называемые криптовалютные миксеры, в которых криптомонеты разных людей скидываются в «общак», а из этого общака уже переводят другому человеку: отследить практически невозможно — человек А отправил деньги в миксер, и они там потерялись, а человек Б получил деньги из миксера. Когда к ним добавить еще тысячи одновременно пользующихся миксером пользователей, миссия отследить платеж станет невыполнимой, и представители незаконного бизнеса смогут вести его даже с цифрой.

Цифровой рубль, как я уже сказал, — это новая форма валюты, которую необходимо будет как-то внедрять. Учитывая все перечисленные минусы, граждане не будут спешить заходить в «финансовый рентген-аппарат»: зачем им «оголять» себя, если можно нормально пользоваться привычными формами денег – наличными и безналичными?

А тут ЦБ примет ряд маркетинговых уловок, чтобы затащить вас в «мир цифры».

Эльвира Набиуллина в цифровом мире

Как будет внедряться цифровой рубль?

Банк как донор — несмотря на то, что часть функций коммерческих банков Банк России хочет забрать себе, банки ему нужны будут в качестве дистрибутора для внедрения крипторубля так же, как они нужны были для широкого внедрения СБП. В вашем привычном банковском приложении у вас появится отдельная строчка с вашими цифровыми рублями, которыми можно будет управлять, ничего не скачивая и не прикладывая никаких усилий. Удобно? Еще как! Бонусы при переводе — возможно, при переводе рублей на цифровой кошелек будут предлагать какие-нибудь повышающие коэффициенты по принципу «за каждую тысячу добавим на ваш цифровой счет еще 50 рублей». Повышенные кэшбеки — для стимулирования переводов в цифровых рублях Центробанк может начать платить за каждую транзакцию столько же, как банки, или даже больше. Несомненно, у россиян будет резон расплачиваться именно цифрой. Повышенные проценты — хоть ЦБ и не «вертит» деньгами, как обычные коммерческие банки, чтобы зарабатывать, он может из своих денег в качестве акций предложит депонировать ваши сбережения на определенный срок под процент, выше того, которые предлагают другие банки. Национальная лотерея — «среди всех, кто активно будет пользоваться крипторублем, разыграем миллиард!» или подобные акции. Жесткий — перевод всех цен на все товары и услуги в стране на 2-3 разные категории: самая выгодная покупка — за цифровые рубли, за безналичные — дороже на несколько процентов, за наличные — еще дороже, чем за безнал. Придется выбирать между выгодой и «прозрачностью».

Страшно стало? Я нагнал жути, но на самом деле немалая часть того, что я написал имеет крайне малый шанс на воплощение в жизни, но не стоит забывать, что даже самый маленький шанс не равняется его отсутствию.

Скорее всего, всё будет радужно, с розовыми пони и бабочкам, так как предпосылок для жесткого перевода всех и вся нет, к тому же, нужно всё протестировать, а это займет не один год и даже не два. Цифровая валюта — новая форма денег не только для России, но и для всех стран мира, поэтому черпать опыт и искать чужие ошибки, чтобы их не допустить, негде. Центробанку придется самостоятельно аккуратно и по маленьким шагам внедрять эту систему, и на это может уйти с десяток лет. Если вы не хотите рисковать хранением денег в одной лишь форме, у вас всегда будет возможность приобрести физические активы: золото, серебро, недвижимость и так далее, но в любом случае, как я уже сказал, вряд ли эта история будет стремительной, и у нее есть большой шанс затягивания из-за нехватки требующегося опыта, знаний, текущего политического и экономического состояния и других факторов, которые могут помешать скорейшему внедрению цифрового рубля и его доминированию над другими формами.

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Ваш Финансовый консультант.