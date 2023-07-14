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Пенсии

Опасные ловушки новой пенсионной программы: почему гражданам следует быть осторожными

Новая программа долгосрочных сбережений, которая вступит в силу в России с 1 января 2024 года, обещает принести множество преимуществ гражданам. Президент Владимир Путин подписал закон, касающийся запуска этой программы.
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Опасные ловушки новой пенсионной программы: почему гражданам следует быть осторожными

Дочитайте до конца и вы узнаете:

  • Как вернуть замороженные взносы из накопительной части пенсии?

  • Получится ли сделать пенсию выше?

  • Можно ли будет передать добровольные взносы по наследству?

  • Могут ли снова обмануть?

Участие в этой программе будет добровольным.

Гражданам предлагается заключить договор с одним или несколькими негосударственными пенсионными фондами на срок не менее 15 лет.

Граждане смогут формировать свои долгосрочные сбережения путем взносов из своего дохода, а также использовать уже имеющиеся пенсионные накопления.

Кроме того, работодатели также будут иметь возможность вносить средства в рамках этой программы.

Одно из основных преимуществ новой программы состоит в том, что долгосрочные сбережения будут застрахованы по аналогии с банковскими вкладами, однако сумма страхования будет составлять вдвое больше и достигнет 2,8 миллиона рублей.

По прошествии 15 лет участия в программе или по достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин граждане смогут выбрать как им распорядиться накоплениями:

  1. получение периодических выплат на срок не менее десяти лет;

  2. получение выплаты пожизненно как прибавка к пенсии;

Интересная особенность заключается в том, что при выборе первого варианта не потраченные при жизни накопления можно будет наследовать, а при втором они сгорят.

Если сумма накопилась небольшая, то ее можно будет получить единоразово.

Важно отметить, что участники программы смогут изъять свои деньги и раньше установленного срока, однако это будет возможно только в случае определенных жизненных ситуаций, таких как необходимость оплаты дорогостоящего лечения или потеря кормильца.

Кроме того, сбережения, накопленные в рамках программы, можно будет передавать по наследству (за исключением случая, описанного выше).

Еще одним интересным аспектом новой программы является государственное софинансирование взносов в течение 3 лет после присоединения к программе. При этом государство будет добавлять до 36 тысяч рублей в год.

Если доход граждан составляет до 80 тысяч рублей в месяц, государство будет доплачивать по рублю на каждый вложенный рубль. При доходе от 80 до 150 тысяч рублей государство будет доплачивать по рублю за 2 инвестированных рубля, а при доходе выше 150 тысяч рублей — по рублю за каждые 4 вложенных рубля. Правительство оставляет за собой возможность продлить срок государственной поддержки.

Кроме того, участники программы смогут воспользоваться вычетом по НДФЛ до 52 тысяч рублей в год, если их взносы составляют до 400 тысяч рублей, по аналогии с ИИС первого типа. Однако, если вы его уже получили по ИИС, больше не получите.

В рамках этой новой программы долгосрочных сбережений граждане могут рассчитывать на дополнительный доход в будущем и создание финансовой подушки безопасности.

Данная инициатива призвана стимулировать рост сбережений россиян и способствовать инвестированию долгосрочных средств в экономику страны. Аналитики отмечают, что такой механизм долгосрочных вложений может иметь положительный эффект на финансовую стабильность граждан и способствовать развитию национальной экономики.

Новая программа также предлагает интересную возможность фактической разморозки средств накопительной пенсии и ее использования для получения повышенной пенсии. Это дополнительное преимущество может привлечь больше людей к новой программе и увеличить ее популярность.

Теперь о рисках

Предстоящая программа долгосрочных сбережений может столкнуться с некоторыми проблемами и недоверием со стороны граждан.

После провала предыдущей пенсионной реформы с накопительной пенсией и после заморозки этих накоплений, доверие к подобным государственным программам находится на очень низком уровне среди населения.

Граждане снова будут вынуждены вкладывать свои средства в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) и полагаться на их управление.

Многие люди испытывают опасения относительно того, что происходит с их деньгами, особенно после предыдущего финансового кризиса, который серьезно пошатнул рынок. Отсутствие надлежащего контроля и управления своими собственными средствами является значительным недостатком для многих граждан.

Кроме того, гражданам не будет предоставлена возможность самостоятельно управлять своим капиталом и выбирать ценные бумаги, в которые они хотят инвестировать свои средства.

Вместо этого, управление будет осуществляться пенсионными фондами, что может вызвать беспокойство у тех, кто предпочитает иметь больший контроль над своими инвестициями. Невозможность принимать решения относительно собственных инвестиций может ограничить граждан в достижении максимальной доходности и соответствия их своим финансовых целям.

Другим значимым недостатком является то, что программа не гарантирует получение дохода сверх вложенных средств, а с учетом того, что средневзвешенная доходность НПФ за последние 3 года составила 4,0%, то такие сбережения будут съедаться инфляцией похлеще, чем на обычном банковском вкладе.

Однако, вложения в ценные бумаги всегда сопряжены с риском, и не все граждане готовы принимать такие риски, особенно когда речь идет о пенсионных накоплениях, которые играют важную роль в обеспечении будущей финансовой безопасности.

Поэтому было бы важно дать право выбора каждому человеку: полностью доверить управление НПФ или иметь возможность купить бумаги хотя бы из специального разрешенного списка.

Важно также отметить, что многие граждане по-прежнему испытывают недоверие к негосударственным пенсионным фондам из-за их недостаточной прозрачности и предыдущих скандалов, связанных с управлением пенсионными накоплениями. Это может быть препятствием для привлечения широкого круга людей в новую программу.

В целом, запуск программы долгосрочных сбережений является важным шагом в развитии финансового рынка России. Он предоставляет гражданам новые возможности для обеспечения своего будущего, создания финансовой подушки безопасности и участия в долгосрочных инвестиционных проектах.

Ожидается, что программа будет успешно внедрена и принесет положительные результаты для граждан и экономики страны в целом.

Однако для успешной реализации программы будет важно предпринять шаги для повышения прозрачности, доверия и возможности граждан управлять своими инвестициями, чтобы создать более привлекательную среду для участия в этой новой инициативе.

Я же призываю всех ни на кого не надеяться и делать свой личный пенсионный фонд путем накоплений или покупки ценных бумаг. А как вы считаете, есть ли перспективы у новой программы? Пишите в комментариях.

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Комментарии

1
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 5 минут назад

    Главный бухгалтер

    Вырисовывается только одна картина с перспективой - фигура из трех пальцев

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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