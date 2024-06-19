❌Конец нефтедоллара: Саудовская Аравия разрывает соглашение с США

Саудовская Аравия отказалась продлевать соглашение с США «нефть в обмен на доллары» от 1974 года, что означает потенциальный конец нефтедолларовой эры. Это знаковое решение знаменует потенциальный конец эры нефтедолларов — финансовой системы, которая на протяжении пяти десятилетий в значительной степени определяла мировую экономику и геополитику.

Этот договор, известный как «нефтедолларовое соглашение», был заключен в контексте нефтяного кризиса 1970-х годов и стал основой глобальной финансовой системы, обеспечивая доминирующее положение доллара в мировой экономике.

Продажа нефти исключительно за доллары позволяла укреплять американскую валюту, стабилизировала цены на нефть и поддерживала спрос на долларовые активы, что было выгодно как для США, так и для мирового финансового рынка.

Немного истории

Саудовская Аравия согласилась на нефтедолларовое соглашение с США в 1974 году по ряду стратегических и экономических причин. Почему это соглашение было выгодным для Саудовской Аравии?

Соглашение помогло стабилизировать ситуацию после потрясений, вызванных отменой золотого стандарта в США в 1971 году и кризисом 1973-1974 годов. В тот период мировой рынок нефти буквально за несколько дней погрузился в хаос. Американцы стояли в длинных очередях, чтобы купить бензин, а цены на нефть взлетели более чем в три раза.

В 1970-е годы Ближний Восток был регионом значительной политической нестабильности, включая арабо-израильские конфликты и угрозы со стороны соседних стран. Соглашение с США обеспечивало Саудовской Аравии защиту от возможных агрессий. США предоставили Саудовской Аравии современные системы вооружений и военную подготовку, что укрепило обороноспособность страны.

Поддержка со стороны мощной державы способствовала укреплению режима саудовской монархии, снижая риски внутренних восстаний и поддерживая порядок.

Как мы видим, если есть нефть и ей делятся, то Штатам всё равно, демократия в стране или монархия.

Торговля нефтью за доллары обеспечивала Саудовской Аравии предсказуемые и стабильные доходы. Доллар является мировой резервной валютой, что минимизировало валютные риски и колебания. Постоянный спрос на нефть в долларах помогал стране планировать долгосрочные экономические проекты и инвестиции.

Полученные нефтедоллары использовались для финансирования масштабных инфраструктурных проектов, строительства дорог, школ, больниц и других объектов, способствующих развитию национальной экономики. Инвестирование в разнообразные экономические проекты, включая создание новых отраслей промышленности, помогало диверсифицировать экономику и снижать зависимость от нефти.

Саудовская Аравия могла инвестировать свои нефтяные доходы в надежные и прибыльные американские ценные бумаги (государственные облигации), что приносило стабильные доходы. Эти инвестиции также укрепляли экономические связи между двумя странами, создавая взаимозависимость и дополнительный стимул для сотрудничества. Доступ к американским финансовым рынкам и возможность свободно конвертировать свои доходы в долларовые активы давали Саудовской Аравии дополнительные экономические и финансовые преимущества.

Политическая поддержка со стороны США укрепляла позиции саудовской монархии как внутри страны, так и на международной арене. Это содействовало стабильности режима и снижало риски политических и социальных потрясений. Поддержка от США способствовала укреплению международного положения Саудовской Аравии, повышая её влияние в регионе и мире.

Опять же, США всё равно на права человека, если им отдают нефть в обмен на зеленые обещания.

Сотрудничество с США помогало Саудовской Аравии удерживать лидирующие позиции в Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК) и влиять на мировую политику ценообразования на нефть. Стабильные цены на нефть, обеспечиваемые торговлей в долларах, способствовали экономическому росту и стабильности других стран ОПЕК.

С 1974 года соглашение приносило Саудовской Аравии множество экономических, политических и стратегических преимуществ, делая его важным элементом долгосрочной национальной стратегии.

Какая выгода была у США?

Соглашение 1974 года, по которому Саудовская Аравия согласилась продавать нефть исключительно за доллары США, принесло значительные преимущества Соединённым Штатам.

Продажа нефти за доллары означала, что все страны, импортирующие нефть у Саудовской Аравии, должны были держать значительные резервы в долларах. Это обеспечивало постоянный и высокий спрос на американскую валюту. Повышенный спрос на доллар способствовал его укреплению относительно других мировых валют, что стабилизировало долларовую систему.

Поскольку доллар использовался для международных расчётов, США получили значительное преимущество в глобальной торговле и финансах. Американские компании и финансовые учреждения получили доступ к дешевым и обильным финансовым ресурсам.

Высокий спрос на долларовые активы также позволял США занимать деньги по низким процентным ставкам. Это способствовало удешевлению кредитов и инвестиций внутри страны. Дешёвый долг помогал финансировать бюджетный дефицит и поддерживать экономический рост. Нефтедоллары, полученные странами-экспортёрами нефти, часто реинвестировались в американские финансовые рынки, что способствовало притоку капитала в экономику США. Эти инвестиции способствовали росту фондового рынка и укреплению банковского сектора.

Контроль над мировой валютой позволял США оказывать значительное влияние на международную политику и экономику. Страны, зависящие от доллара, были более склонны к сотрудничеству с США. Влияние на международные финансовые институты, такие как Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, также усилилось, так как эти организации работают преимущественно с долларами.

США получили возможность использовать доллар как инструмент для введения экономических санкций против других стран. Поскольку большая часть международных расчётов проводилась в долларах, санкции могли серьёзно повлиять на экономики стран-нарушителей.

Торговля нефтью в долларах способствовала стабилизации мировых цен на нефть, что было выгодно для всех участников рынка. Стабильные цены на нефть снижали риск глобальных экономических потрясений. Унификация валюты для торговли нефтью уменьшала валютные риски и волатильность на рынках, что делало мировую экономику более предсказуемой и устойчивой.

Нефтедолларовое соглашение укрепило стратегическое партнёрство с Саудовской Аравией, ключевым игроком на Ближнем Востоке. Это содействовало обеспечению стабильности в регионе и поддержке интересов США. Саудовская Аравия стала крупным покупателем американского оружия и военной техники, что поддерживало американский оборонный сектор. Экономическое сотрудничество расширилось, включая совместные инвестиционные проекты и обмен технологиями.

Соглашение о торговле нефтью за доллары предоставило США широкие экономические, финансовые и политические преимущества, способствующие укреплению их позиций в мировой экономике и международной политике.

Что теперь?

Саудовская Аравия отказалась продлевать договор, а это значит, что теперь страна может продавать свою нефть в любой валюте. И это может иметь серьёзные последствия как для США, так и для мировой экономики. Давайте разберём, что это значит и чем может грозить.

Сейчас страны, покупающие нефть, должны иметь доллары для расчетов. Если Саудовская Аравия начнет принимать другие валюты, спрос на доллар снизится. Это может ослабить доллар, сделав его менее устойчивым. С меньшим спросом на долларовые активы, США могут столкнуться с повышением процентных ставок, так как инвесторы потребуют более высокую доходность. Это может сделать займы дороже и замедлить экономический рост в США.

Если нефть будет продаваться за разные валюты, это может привести к большим колебаниям валютных курсов. Для стран-импортёров это означает больше неопределённости и рисков, так как они будут вынуждены постоянно хеджировать валютные риски. Мировой рынок нефти станет более сложным и дорогим для управления, так как большее количество валютных пар потребует дополнительных затрат на конвертацию и управление рисками.

Влияние США на мировую экономику и политику может уменьшиться. Когда доллар не является главной валютой для торговли нефтью, США теряют важный рычаг влияния на другие страны. Если Саудовская Аравия начнёт принимать, например, евро или юани, это может укрепить позиции Европейского Союза или Китая на международной арене. Эти страны смогут получить больше влияния, так как их валюты будут чаще использоваться в международных расчетах.

Но есть и минусы для остальных участников рынка. Введение нескольких валют в торговлю нефтью может вызвать нестабильность цен. Разные валюты имеют разную волатильность, что усложнит ценообразование и прогнозирование. Нефтяные компании будут вынуждены адаптироваться к новым условиям торговли, что может увеличить их операционные издержки. Это может привести к росту цен на нефть для конечных потребителей.

Саудовская Аравия может столкнуться с уменьшением политической и военной поддержки со стороны США. Это может привести к большей уязвимости перед внешними и внутренними угрозами.

При торговле нефтью за разные валюты, доходы Саудовской Аравии могут стать менее предсказуемыми из-за колебаний валютных курсов. Это усложнит бюджетное планирование и долгосрочные инвестиционные проекты.

Отказ от расчетов за нефть в долларах будет означать переход к более многополярному миру, где несколько валют будут конкурировать за статус резервной, что принесёт новые вызовы и возможности как для отдельных стран, так и для глобальной экономики в целом.

В последние годы Саудовская Аравия все активнее выступает за диверсификацию своей экономики и снижение зависимости от нефтяных доходов. Решение отказаться от соглашения 1974 года «нефть в обмен на доллары» отражает этот стратегический сдвиг. Планы диверсификации экономики, такие как «Видение 2030», направлены на снижение зависимости королевства от нефти и развитие других секторов, таких как туризм, развлечения и технологии.

Этот шаг Саудовской Аравии может изменить геополитический ландшафт, изменив соотношение сил и альянсы. Реакция мировых держав, в частности США, Китая и России, будет иметь решающее значение для формирования нового мирового порядка. Будущие альянсы могут основываться на экономическом сотрудничестве, а не на традиционных военных и политических связях.

С окончанием эры нефтедолларов, вероятно, появятся альтернативные платежные системы. Криптовалюты, китайский юань и евро являются потенциальными кандидатами для проведения нефтяных операций. Каждая из этих валют предлагает свои преимущества и проблемы, и их внедрение будет зависеть от глобальных экономических тенденций и геополитических сдвигов.

На протяжении всей истории происходили изменения в глобальной экономической мощи, которые часто приводили к значительным изменениям в международных отношениях и торговой практике. Изучая прошлые изменения, мы можем получить представление о потенциальных последствиях решения Саудовской Аравии.

Страны с сильными валютами и диверсифицированной экономикой могут извлечь выгоду из прекращения нефтедолларовой системы. И наоборот, страны, сильно зависящие от торговли в долларах, могут столкнуться с экономическими проблемами. Инвесторам необходимо будет тщательно ориентироваться в этом новом ландшафте, выявляя возможности и снижая риски.

Краткосрочная реакция рынка, вероятно, будет включать повышение волатильности, поскольку трейдеры будут адаптироваться к новостям. Долгосрочные корректировки будут зависеть от скорости и масштабов внедрения новых торговых систем и соглашений. Экономисты прогнозируют переходный период, за которым последует стабилизация.

Однако следует учесть, что о своих намерениях Эр-Рияд заявлял ещё в прошлом году, и новость не стала сенсацией для рынков. Ожидать каких-то резких изменений я бы не стал.

В следующем десятилетии, вероятно, произойдут значительные изменения в мировой торговле нефтью. Новые торговые соглашения, роль ОПЕК и появление стран, не входящих в ОПЕК, будут определять рынок. Гибкость и приспособляемость будут иметь ключевое значение для стран и предприятий, ориентирующихся в меняющемся ландшафте.

Несмотря на расторжение соглашения 1974 года, отношения между Саудовской Аравией и США, вероятно, продолжатся, хотя и с изменениями. Дипломатическое, военное и экономическое сотрудничество необходимо будет пересмотреть, чтобы отразить новую реальность.

Поделитесь своими мыслями в комментариях касательно разрыва отношений США и Саудовской Аравии

А пока приглашаю вас прочесть мою книгу и подписаться на мой телеграм-канал.

Если вам было интересно, подпишитесь на мой канал в Телеграме, там много полезной и интересной информации. Буду рад видеть вас в числе читателей.

Ваш Финансовый консультант.