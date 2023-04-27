Реестр взысканий: раскрываем тонкости реализации информационного обмена между банками и налоговиками

Одним из самых ожидаемых событий в финансовой сфере за последние месяцы стал запуск информационного обмена кредитных организаций с Реестром взысканий через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В статье расскажем, на какие подводные камни в законодательстве мы наткнулись, реализуя модуль для обмена.

Работая над модулем для обмена банков с Реестром взысканий, мы выявили ряд ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание при реализации, и готовы этим знанием поделиться.

Неидеальный вид Реестра взысканий

Главным регламентирующим документом для Реестра выступил закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который ввел уплату большинства налогов единым налоговым платежом путем зачисления средств на единый налоговый счет.

Согласно НК, Реестр взысканий должен представлять собой платформу, где публикуются приостановления по счетам.

Банк обязан ежедневно обращаться на эту платформу и при необходимости корректировать сумму приостановлений в соответствии с текущим сальдо.

Как только сальдо на едином налоговом счете обнулится, автоматически в течение суток будет выполнена отмена приостановления и/или поручения налогового органа.

Это тот «идеальный» вид Реестра взысканий, появление которого банковское сообщество ожидало еще к 1 января 2023 года, и к которому продолжает стремиться до сих пор.

На текущий момент выполняется отладка «минимальной» версии Реестра взысканий. Реестр представлен двумя видами сведений:

Передача в кредитные организации транспортных контейнеров , содержащих документы от Федеральной налоговой службы (ФНС).

Передача в ФНС транспортных контейнеров, содержащих ответные документы от кредитных организаций.

Транспортные контейнеры содержат стандартные (для обмена по форматам 440-П) архивы, подлежащие последующей обработке в банке.

ФНС было принято решение минимально изменить действующие форматы «Налог-2», адаптировав их под нужды Реестра взысканий:

Принцип наименования файлов остался прежним, но префикс каждого сообщения, полученного из Реестра взысканий, начинается на «U» — такое решение кажется наиболее удачным, так как позволяет определить источник получения файла, не просматривая его содержимое.

Дополнительным индикатором для файлов, полученных посредством СМЭВ, является новая версия форматов — 3.72.

Эти корректировки позволяют не только однозначно идентифицировать данные сообщения в кредитной организации, но и с минимальными потерями адаптировать текущие алгоритмы кредитных организаций и функциональные требования под обработку новых видов сообщений.

«Техническое описание»

Все процедуры взаимодействия сторон подробнейшим образом разобраны в документе «Техническое описание взаимодействия участников информационного обмена в электронной форме в условиях единого налогового счета с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия» (далее – ТО).

Согласно ТО, в банк могут направляться следующие виды документов.

Поручения налогового органа:

поручение на списание и перечисление суммы задолженности со счетов налогоплательщика в бюджетную систему РФ (UNO),

поручение на перевод электронных денежных средств налогоплательщика в бюджетную систему РФ (UKO),

поручение на продажу иностранной валюты с валютного счета должника и перечисление денежных средств от продажи иностранной валюты (UPV),

поручение на продажу драгоценных металлов со счета (вклада) в драгоценных металлах должника и перечисление денежных средств от продажи драгоценных металлов (UPM),

поручение на перечисление денежных средств с депозитного счета должника (UPD).

Уведомления:

уведомление о приостановлении (отмене приостановления) операций по счетам налогоплательщика (UPO),

уведомление об изменении суммы задолженности (UNO),

уведомление об изменении отрицательного сальдо, в отношении которого действует приостановление операций (UPO).

Решения:

решение о приостановлении (отмене приостановления) действия поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов налогоплательщика (UPN).

На текущий момент «Техническое описание» утверждено и содержит практически всю необходимую информацию для реализации обработки входящих сообщений налоговых органов со стороны банков.

Должна заметить, это стало приятной неожиданностью. Обычно, при построении интеграционных процессов с ФНС наблюдается либо жесткий недостаток информации, когда уже «на месте» выясняются тонкости взаимодействия, либо обратная ситуация, связанная с избытком информации, беспорядочно поступающей из разных источников и часто противоречащей самой себе.

На этом фоне ТО выступило в выгодном свете, послужив хорошим подспорьем на всех этапах реализации.

Но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя: в этом документе не описаны особенности формирования Электронных документов налогового органа и банка, подразделения Банка России для «Поручения на перевод электронных денежных средств налогоплательщика» (UKO).

Вместе с неоднозначностью информации в НК данное упущение дает большое пространство для творчества организаций. Ведь в таком случае реализация, алгоритмы, функциональные требования зависят лишь от интерпретации конкретного человека, на долю которого выпал анализ документации.

С чем мы столкнулись при реализации обработки сообщений вида UKO

1. В статье 46 НК, п. 3 дается следующая информация:

«Взыскание задолженности в случае неисполнения требования об уплате задолженности производится по решению налогового органа (далее в настоящем Кодексе – решение о взыскании задолженности) посредством размещения в реестре решений о взыскании задолженности решения о взыскании задолженности, а также поручений налогового органа банкам, в которых открыты счета налогоплательщику (налоговому агенту) – организации или индивидуальному предпринимателю, на списание и перечисление суммы задолженности в бюджетную систему Российской Федерации (далее в настоящем Кодексе – поручение налогового органа на перечисление суммы задолженности) и поручений налогового органа на перевод электронных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации (далее в настоящем Кодексе – поручение налогового органа на перевод электронных денежных средств) в размере, не превышающем отрицательное сальдо единого налогового счета, и информации о счетах, по которым подлежат приостановлению операции в соответствии с пунктом 2 статьи 76 настоящего Кодекса».

Данную формулировку можно интерпретировать как равнозначность поручений вида UNO и вида UKO, что мы и сделали.

Но, в п. 10 статьи 46 присутствует следующие допущения:

«При недостаточности или отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя налоговый орган вправе взыскать задолженность за счет электронных денежных средств. Взыскание задолженности за счет электронных денежных средств налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя производится путем направления в банк, в котором находятся электронные денежные средства, поручения налогового органа на перевод электронных денежных средств на счет налогоплательщика (налогового агента) – организации или индивидуального предпринимателя в банке».

Что, в свою очередь, предполагает поступление UKO в случае, когда у налогоплательщика нет средств для исполнения Поручения на списание (UNO), с последующим переводом электронных денежных средств на счет клиента для исполнения UNO.

Руководствуясь форматами электронных сообщений, мы пришли к выводу, что п.10 статьи 46 невозможно исполнить по причине того, что UKO, согласно форматам, является самостоятельным платежным документом на основании которого создается поручение.

2. В НК, статья 46, п. 3 говорится:

«В случае изменения размера отрицательного сальдо единого налогового счета в реестре решений о взыскании задолженности размещается информация об изменении суммы задолженности, подлежащей перечислению по поручению налогового органа на перечисление суммы задолженности или по поручению налогового органа на перевод электронных денежных средств, в том числе в случае формирования положительного либо нулевого сальдо единого налогового счета».

Но в ТО в файле с описанием особенностей формирования электронных документов налогового органа и банка отсутствуют пояснения, касающиеся построения цепочки взаимосвязанных поручений для UKO.

Согласно форматам, налоговая служба не препятствует построению аналогичной UNO системы передачи UKO-изменений и UKO-отзывов, в связи с чем мы приняли решение выработать такую же систему в нашем программном продукте для Поручений на перевод.

Должна заметить, что в обеих описанных выше ситуациях принятые решения являются частным мнением, сформированным на основании опыта взаимодействия с ФНС, что, конечно, крайне нежелательно в столь формализованном обмене.

Как я уже заметила, Реестр взысканий вышел в «урезанном» варианте, предполагающем минимальные изменения в реализации со стороны банков. Но на практике оказалось, что изменения эти достаточно масштабные.

В основном по причине того, что некоторые U-сообщения стали совмещать в себе функции сразу нескольких сообщений форматов «Налог-2».

Например, получилась ситуация, где RPO (приостановление операций на счетах) + ROO (возобновление операций на счетах) = UPO, или APN (приостановление поручения) + APO (возобновление поручения) = UPN. Формат UNO (поручение на списание) выступает в трех ипостасях: как поручение, как изменение и как отзыв.

В связи с нововведениями получения Уведомлений об изменении суммы на Поручения и на Уведомления о приостановлении (UNO, UKO, UPO) пришлось выстраивать цепочки взаимосвязанных сообщений, дорабатывать алгоритмы, вести учет Уникального идентификатора документа для UNO, UKO и UPO, а также обеспечивать его передачу в банк.

В самих банках реализованы уникальные алгоритмы обработки поручений (UNO, UKO) и решений, предполагающие динамическое изменение суммы, чего раньше не было.

Решения о приостановлении неисполненных поручений в рамках обмена с Реестром о взыскании приходят на часть суммы, что является логичным в условиях ЕНС. Все это также потребовало доработок.

Вне конкуренции доработки, связанные с изменениями по поводу возможности получения банками Поручений, Уведомлений (кроме UPO) и Решений по счетам физических лиц через Реестр взысканий.

Несмотря на то, что в поддержку этих доработок вышло немало корректировок в законодательстве, они не смогли удовлетворить потребности банковского сообщества в информации. Поэтому, как и в случае с неоднозначностью UKO, по ряду вопросов пришлось принимать частные решения.

На текущий момент происходит финальный этап отладки обмена с Реестром решений о взысканиях в условиях единого налогового счета.

Проделав такой большой путь, хочется отметить следующее:

Документация, хоть и достаточна для осуществления реализации (именно достаточна, а не избыточна, что не менее важно), все равно имеет некие неточности, что тормозит реализацию. Чтобы оставаться в потоке актуальной информации, необходимо посещать вебинары, семинары и рабочие встречи, о которых порой бывает не так просто узнать. В общедоступных источниках информация публикуется или с существенным запозданием, или не публикуется вовсе. На вебинаре есть шанс получить ответы на свои вопросы, а также получить свежие документы для анализа. Новая практика – совместная с налоговым органом отладка сервиса, создание рабочей группы для связи с методологами и разработчиками со стороны ФНС – оказалась очень удачной идеей, которая принесла свои плоды: у вендоров появились шансы из первых рук узнавать о переносах сроков, об изменениях в форматах и порядках обработки в рамках видов сведений и пр.

В целом опыт построения интеграции с ФНС с помощью Системы электронного межведомственного взаимодействия оказался удачным.

Нам удалось реализовать все, что было необходимо для успешного взаимодействия с Налоговыми органами в условиях ЕНС в рамках проектов RS-Connect, RS Bank V.6, RS-Bank v. 5.5 на планируемую дату запуска – 01.05.2023.