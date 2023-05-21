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  • На покупку первого отечественного автомобиля будут давать 1 млн рублей. Депутаты предложили ввести семейный сертификат
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Общество

На покупку первого отечественного автомобиля будут давать 1 млн рублей. Депутаты предложили ввести семейный сертификат

Новый законопроект поступил в Госдуму. Гражданам до 30 лет чиновники предлагают выдавать семейный сертификат на покупку первой машины отечественного производства.
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На покупку первого отечественного автомобиля будут давать 1 млн рублей. Депутаты предложили ввести семейный сертификат

В России планируют ввести программу семейного сертификата на покупку первой машины отечественного производства. Такой законопроект готовит к внесению в Госдуму фракция ЛДПР. Сумма выплаты составит 1 млн рублей, а воспользоваться ею можно будет молодой семье до 30 лет после рождения первого ребенка, пишут «Известия».

При этом продать автомобиль семья сможет только по истечении пяти лет. Такое правило вводится, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету, уточнил депутат.

С этим предложением согласна глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она также напомнила, что уже предлагала разрешить использовать средства материнского капитала на покупку автомобиля, но правительство не разрешило этого, напоминают «Ведомости».

На данный момент в стране действует программа «Семейный автомобиль», в соответствии с которой у некоторых категорий граждан есть возможность взять заем и получить скидку на приобретение автомобиля. При этом деньги не выдают на руки, а прибавляют к первоначальному взносу. Программа распространяется на автомобили LADA, «УАЗ», «ГАЗ», Haval Jolion и электрокары Evolute. В этом году на цели льготного автокредитования в федеральном бюджете предусмотрено 5,1 млрд руб., но в феврале президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщал, что из них осталось 1,5 млрд руб. По информации «Известий», в бюджете на этот год оставалось 600 млн руб. на приобретение автомобилей с ДВС и 900 млн рублей — на электрокары.

Представители автомобильной отрасли уже заявили, что поддержали бы такой законопроект.

А у вас автомобиль какой марки?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

11 подписчиков

Комментарии

1
  • Логотип Вера Ревина
    Вера Ревина 1 минуту назад

    Клерк.Ру

    а может лучше эти деньги направить на улучшение общественного транспорта? да не, бред какой-то

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Юзвак Максим
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Общество

На покупку первого отечественного автомобиля будут давать 1 млн рублей. Депутаты предложили ввести семейный сертификат

Новый законопроект поступил в Госдуму. Гражданам до 30 лет чиновники предлагают выдавать семейный сертификат на покупку первой машины отечественного производства.

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