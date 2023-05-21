В России появится «налог на трафик». Минцифры планирует получать отчисления с YouTube и WhatsApp

В России предложили ввести «налог на трафик» — плату будут брать за передачу «тяжелого» контента — видео. Минцифры планирует получать отчисления с Google, в том числе в YouTube, поисковика и мессенджера WhatsApp.

Предложение о введении налога на трафик с зарубежных сервисов внесено в предварительный вариант «Стратегии развития отрасли связи в РФ на 2024–2035 годы».

В проекте стратегии инициатива сформулирована таким образом, что из-под нее выведены отечественные VK, Дзен, сервисы «Яндекса», «Одноклассники» и другие сервисы, входящие в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Требования могут затронуть российские онлайн-кинотеатры, но участники рынка считают, что инициатива направлена в первую очередь на получение отчислений с зарубежных сервисов: Google, включая YouTube, а также мессенджер WhatsApp, пишет «Коммерсант».

В документе утверждается, что планируемый объем трафика в России будет увеличиваться не менее чем на 25% в год, причем в потребительском сегменте — за счет стриминга видео в разрешении 4K и 8K, приложений дополненной и виртуальной реальности и «тяжелого» мультимедийного контента.

Введение налога на трафик с зарубежных сервисов чиновники обсуждают уже не первый год, но соответствующего законопроекта у нас в стране не было. Впервые такой налог появился в 2019 году в Южной Корее. Чиновники обязали онлайн-кинотеатр Netflix выплачивать денежную компенсацию оператору за пропуск трафика SK Broadband.