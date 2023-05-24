Совфед предложил ввести налог для блогсферы. У Кремля специальной позиции по этому вопросу пока нет

Совфед предлагает разработать систему налогообложения для физических и юридических лиц, ведущих деятельность в интернете, в том числе и для блогеров. У Кремля на данный момент специальной позиции по этому вопросу нет. Весной троих российских блогеров обвинили в уклонении от уплаты налогов на сотни миллионов рублей.

«Рекомендовать правительству РФ проработать вопрос о налогообложении доходов, получаемых организациями и физическими лицами от осуществления ими деятельности в интернете», — говорится в проекте постановления «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста», сообщает РБК.



Проект могут принять прямо сегодня, 24 мая, отмечает агентство ТАСС. Документ разработал комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.



За последние месяцы в России правоохранительные органы предъявили претензии в связи с уклонением от уплаты налогов нескольким крупным российским блогерам: Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужу Артему Чекалину, Александре Митрошиной, Елене Блиновской и ее мужу Алексею Блиновскому. Самая крупная задолженность среди них у Блиновской — более 918 млн руб. 17 мая стало известно, что на неуплату налогов проверяют блогера Анастасию Ивлееву.



В Кремле пока нет специальной позиции по инициативе Совета Федерации о разработке системы налогообложения для блогеров. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщают Ведомости.

«Я, к сожалению, не знаком с этой инициативой, поэтому ничего не могу сказать. Какой-то специальной позиции по этому вопросу нет», — сообщил Песков.