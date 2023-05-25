ФНС заявила, что починила ЕНС. Егоров назвал проблемы ЕНС в целом решенными

Главная налоговая проблема этого года решена. По крайней мере так заявляет ФНС. Даниил Егоров сообщил, что вопросы ЕНС в целом считает решенными.

На отчете Федеральной налоговой службы в Совете федерации обсудили главную проблему 2023 года — ЕНС. По мнению главы налоговой службы Даниила Егорова вопрос с задержками зачисления НДФЛ в региональные бюджеты из-за запуска ЕНС практически решен. Егоров оценил сумму недополученного регионами НДФЛ в 188 млрд руб — эти деньги дойдут до бюджетов до конца года.

В остальном налоговое ведомство считает проблемы ЕНС в целом решенными — ранее ограниченные в функционале личные кабинеты налогоплательщиков открываются, а суммы зачисленных с ошибками платежей стремительно сокращаются, пишет Коммерсант.

Переход на ЕНС, по словам Даниила Егорова, состоялся, но «реализация проекта пошла не так, как мы того ожидали».

Даниил Егоров сообщил сенаторам, что сейчас постепенно открываются ранее «примороженные» личные кабинеты налогоплательщиков. Причиной проблем Даниил Егоров назвал «ошибки в коде». Сейчас, по его словам, уже открыты личные кабинеты 46 млн физических лиц, 70 тыс. юрлиц и 800 тыс. индивидуальных предпринимателей.