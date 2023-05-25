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Налоги, взносы, пошлины

ФНС заявила, что починила ЕНС. Егоров назвал проблемы ЕНС в целом решенными

Главная налоговая проблема этого года решена. По крайней мере так заявляет ФНС. Даниил Егоров сообщил, что вопросы ЕНС в целом считает решенными.
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ФНС заявила, что починила ЕНС. Егоров назвал проблемы ЕНС в целом решенными

На отчете Федеральной налоговой службы в Совете федерации обсудили главную проблему 2023 года — ЕНС. По мнению главы налоговой службы Даниила Егорова вопрос с задержками зачисления НДФЛ в региональные бюджеты из-за запуска ЕНС практически решен. Егоров оценил сумму недополученного регионами НДФЛ в 188 млрд руб — эти деньги дойдут до бюджетов до конца года.

В остальном налоговое ведомство считает проблемы ЕНС в целом решенными — ранее ограниченные в функционале личные кабинеты налогоплательщиков открываются, а суммы зачисленных с ошибками платежей стремительно сокращаются, пишет Коммерсант.

Переход на ЕНС, по словам Даниила Егорова, состоялся, но «реализация проекта пошла не так, как мы того ожидали».

Даниил Егоров сообщил сенаторам, что сейчас постепенно открываются ранее «примороженные» личные кабинеты налогоплательщиков. Причиной проблем Даниил Егоров назвал «ошибки в коде». Сейчас, по его словам, уже открыты личные кабинеты 46 млн физических лиц, 70 тыс. юрлиц и 800 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Коллеги, ЕНС починили?))

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

13 подписчиков

Комментарии

7
  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 1 час назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    красиво)) «примороженные» личные кабинеты"

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      я тоже оценила))

  • Логотип IriEro
    IriEro
    1 час назад

    Ирина

    Сам он отмороженный... Всё у него в порядке...

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 1 час назад

    Ирина

    Ох уж этот КОД. Ошибка на ошибке. Интересно, а он вообще знает о чём вещает? И конечно умиляет:

    реализация проекта пошла не так, как мы того ожидали

    И это говорит глава ФНС. И не краснеет

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 1 час назад

      Главный бухгалтер

      И не краснеет

      он же рыжий!

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    проблемы ЕНС в целом решенными

    да, как говорится,  в ЦЕЛОМ, их в общем-то и не было!

    В общем и целом, так сказать

  • Логотип колбаса
    колбаса 58 минут назад

    ну мы же увидим на скамье подсудимых тех кто это придумал?

    или нет?

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