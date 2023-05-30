Ольгу Бузову проверят на предмет уклонения от налогов. Проверку проведут относительно рекламных коллабораций

За рекламу Бузова зарабатывает от 500 до 800 тысяч рублей. Такие расценки звучат за рекламу в Instagram. Налоговики проверят блогершу на предмет использования мошеннических схем для уклонения от уплаты налогов.

Напомним, что вслед за арестованными блогершами Еленой Блиновской, Валерией Чекалиной и Александрой Митрошиной силовики намереваются проверить и других популярных блогеров, зарабатывающих состояния в интернете.

Ранее сообщалось, что рэперша Инстасамка (настоящее имя Дарья Зотеева) погасила всю задолженность перед налоговой службой. Инстасамка имела налоговую задолженность 689 тыс. рублей. Сама же рэперша улетела в ОАЭ после начала проверки, но в начале мая вернулась в страну, а после отмененного концерта улетела в Дубай. Источник Новые Известия.