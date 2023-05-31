Внедрение плохое, а ЕНС хороший. Егоров извинился за ЕНС, но все равно утверждает, что это «правильная история». Реакция наших пользователей

Глава ФНС Даниил Егоров принес извинения за проблемы при внедрении ЕНС. Он признал, что возникшие проблемы причинили бизнесу «огромные неудобства». Такое заявление он сделал в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей во вторник, 30 мая, сообщил РБК. Конечно, мы не могли пропустить такую новость и опубликовали ее у нас на «Клерк». В комментариях под постом началось такое, что впору идти за попкорном! Приведем самые яркие и искрометные высказывания наших пользователей.
«Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности», — сказал Егоров.
«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», — добавил глава ФНС.
Тем не менее, глава службы отметил, что внедрение ЕНС — это «очень правильная история». Он добавил, что сейчас ситуация с личными кабинетами улучшилась.
Коллеги, как думаете, Егоров задержится на своей должности?
Комментарии11
Борис МальцевКлерк
Неожиданно
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Он еще и косноязычный. Как можно "сделать качество"? Но косноязычие - теперь норма
Ирина
За битого двух небитых дают. По этой логике его отправят на повышение, а разгребать дер... завал лопатой будет кто-нибудь другой.
ВикторияГлавный бухгалтер
Так и не дошло до него, что идея сама по себе полная ерунда.
Главный бухгалтер
да знал он изначально. Этого нельзя было не понимать.
Любому человеку с улицы понятен принцип: если у тебя есть задолженность перед 10 другими людьми, ты решил долги свои погасить - КТО должен определять в какой очерёдности ты будешь долги раздавать? сам или совершенно посторонний дядя ?
Ведь и с налогами - я должен НЕ Егогорову и ФНСу, а в бюджет соответствующего фонда или соответствующую Администрацию, хоть и передаю я эти деньги через ФНС. Но определять кому сегодня - должен плательщик! а не посредник Егого....
ВикторияГлавный бухгалтер
То есть опять "гражданин соврамши". Спрашивается зачем, кто стоит за этой "хорошей" идеей, что нельзя сказать, что это полное дерьмо?
Ирина
Он просто самозабвенный лгун. Помните, рапортовали что в эксперименте приняли участие порядка 800 налогоплательщиков (точную цифирь не помню), из них где-то около 500 крупнейших. А что теперь? А теперь:
Т.е, изначально, вся эта система с ЕНС построена была на лжи и обмане. И тогда, выходит, не зря господин Егоров получал поощрения и благодарности. Обвести вокруг пальца всю страну. Да, это тянет на орден.
Идея "хорошая".. можно лапшу вешать президенту и не подкапаешься. Я по 1 кварталу поняла. Они мои платежи по ндс, по взносам, всё сторнировали на прибыль в региональный бюджет и получились красивые цыфры для доклада. А то что это не увеличение, а перекладывание с одного кармана в другой. Как в мертвых душах.