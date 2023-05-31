Внедрение плохое, а ЕНС хороший. Егоров извинился за ЕНС, но все равно утверждает, что это «правильная история». Реакция наших пользователей

Глава ФНС наконец-то признал, что с ЕНС проблемы. И даже принес свои извинения бизнесу. Но, при этом продолжает утверждать, что ЕНС — это «эффективная и правильная история». После выхода этой новости вчера на «Клерке» в комментариях поднялась настоящая буря. Расскажем, что думают на счет Егорова и его извинений наши пользователи.

Глава ФНС Даниил Егоров принес извинения за проблемы при внедрении ЕНС. Он признал, что возникшие проблемы причинили бизнесу «огромные неудобства». Такое заявление он сделал в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей во вторник, 30 мая, сообщил РБК. Конечно, мы не могли пропустить такую новость и опубликовали ее у нас на «Клерк». В комментариях под постом началось такое, что впору идти за попкорном! Приведем самые яркие и искрометные высказывания наших пользователей.

«Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности», — сказал Егоров.

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«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», — добавил глава ФНС.

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Тем не менее, глава службы отметил, что внедрение ЕНС — это «очень правильная история». Он добавил, что сейчас ситуация с личными кабинетами улучшилась.

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