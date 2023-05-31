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  • Внедрение плохое, а ЕНС хороший. Егоров извинился за ЕНС, но все равно утверждает, что это «правильная история». Реакция наших пользователей
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ЕНП (единый налоговый платеж)

Внедрение плохое, а ЕНС хороший. Егоров извинился за ЕНС, но все равно утверждает, что это «правильная история». Реакция наших пользователей

Глава ФНС наконец-то признал, что с ЕНС проблемы. И даже принес свои извинения бизнесу. Но, при этом продолжает утверждать, что ЕНС — это «эффективная и правильная история». После выхода этой новости вчера на «Клерке» в комментариях поднялась настоящая буря. Расскажем, что думают на счет Егорова и его извинений наши пользователи.
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Внедрение плохое, а ЕНС хороший. Егоров извинился за ЕНС, но все равно утверждает, что это «правильная история». Реакция наших пользователей

Глава ФНС Даниил Егоров принес извинения за проблемы при внедрении ЕНС. Он признал, что возникшие проблемы причинили бизнесу «огромные неудобства». Такое заявление он сделал в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей во вторник, 30 мая, сообщил РБК. Конечно, мы не могли пропустить такую новость и опубликовали ее у нас на «Клерк». В комментариях под постом началось такое, что впору идти за попкорном! Приведем самые яркие и искрометные высказывания наших пользователей.

«Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали. Внедрение плохое. Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы. Из-за этого мы вынуждены были закрыть раздел единого налогового счета в личном кабинете и выдавали только справки об отсутствии задолженности, справки о принадлежности», — сказал Егоров.

Егорову опять не поверили

«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», — добавил глава ФНС.

Появились мысли, что его песенка в ФНС спета
Очень бухгалтеры на Егорова обижены, не простят

Тем не менее, глава службы отметил, что внедрение ЕНС — это «очень правильная история». Он добавил, что сейчас ситуация с личными кабинетами улучшилась. 

И даже на должности рядового налоговика главу ФНС не желают видеть

Коллеги, как думаете, Егоров задержится на своей должности?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

23 подписчика

Комментарии

11
  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    48 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Первое — это мои извинения за то качество внедрения, которое мы сделали.

    Неожиданно

    • Логотип nlukina
      nlukina 46 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      очень интересно, что его подтолкнуло к такой пламенной речи. Откуда-то явно прилетело...

  • Логотип deadline
    deadline 44 минуты назад

    Он еще и косноязычный. Как можно "сделать качество"? Но косноязычие - теперь норма

  • Логотип IriEro
    IriEro
    40 минут назад

    Ирина

    За битого двух небитых дают. По этой логике его отправят на повышение, а разгребать дер...  завал лопатой будет кто-нибудь другой.

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 39 минут назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Так и не дошло до него, что идея сама по себе полная ерунда.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 29 минут назад

      Главный бухгалтер

      Так и дошло до него, что идея сама по себе полная ерунда.

      да знал он изначально. Этого нельзя было не понимать.

      Любому человеку с улицы понятен принцип: если у тебя есть задолженность перед 10 другими людьми, ты решил долги свои погасить - КТО должен определять в какой очерёдности ты будешь долги раздавать? сам или совершенно посторонний дядя ?

      Ведь и с налогами - я должен НЕ Егогорову и ФНСу, а в бюджет соответствующего фонда или соответствующую Администрацию, хоть и передаю я эти деньги через ФНС. Но определять кому сегодня - должен плательщик! а не посредник Егого....

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 25 минут назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        да знал он изначально.

        То есть опять "гражданин соврамши". Спрашивается зачем, кто стоит за этой "хорошей" идеей, что нельзя сказать, что это полное дерьмо?

        • Логотип buhkompas
          buhkompas 13 минут назад

          Ирина

          Он просто самозабвенный лгун.  Помните, рапортовали что в эксперименте приняли участие порядка 800 налогоплательщиков (точную цифирь не помню), из них где-то около 500 крупнейших. А что теперь? А теперь:

          Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали.

          Т.е, изначально, вся эта система с ЕНС построена была на лжи и обмане. И тогда, выходит, не зря господин Егоров получал поощрения и благодарности. Обвести вокруг пальца всю страну. Да, это тянет на орден.

  • Логотип natalisa52
    natalisa52 26 минут назад

    Идея "хорошая".. можно лапшу вешать президенту и не подкапаешься. Я по 1 кварталу поняла. Они мои платежи по ндс, по взносам, всё сторнировали на прибыль в региональный бюджет и получились красивые цыфры для доклада. А то что это не увеличение, а перекладывание с одного кармана в другой. Как в мертвых душах.

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Глава ФНС наконец-то признал, что с ЕНС проблемы. И даже принес свои извинения бизнесу. Но, при этом продолжает утверждать, что ЕНС — это «эффективная и правильная история». После выхода этой новости вчера на «Клерке» в комментариях поднялась настоящая буря. Расскажем, что думают на счет Егорова и его извинений наши пользователи.

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