⚡⚡⚡ Егоров извинился за плохое внедрение ЕНС

В ФНС понимают, что проблемы с внедрением ЕНС принесли бизнесу большие неудобства. Налоговики приносят свои извинения за это.

Глава ФНС Даниил Егоров признался, что внедрение ЕНС – плохое и принес свои извинения.

«Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы», – цитирует его слова РБК.

Из-за этих проблем налоговикам пришлось закрыть раздел ЕНС в личных кабинетах.

«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», – добавил Егоров.

Между тем, по его словам, ЕНС – «это правильная история». ФНС самостоятельно может разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей.