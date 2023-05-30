⚡⚡⚡ Егоров извинился за плохое внедрение ЕНС

Глава ФНС Даниил Егоров признался, что внедрение ЕНС – плохое и принес свои извинения.
«Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы», – цитирует его слова РБК.
Из-за этих проблем налоговикам пришлось закрыть раздел ЕНС в личных кабинетах.
«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», – добавил Егоров.
Между тем, по его словам, ЕНС – «это правильная история». ФНС самостоятельно может разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей.
Комментарии4
Так ладно, а посадят то его когда? Я понимаю что саботаж государственного уровня это не повод, но все же!
И пусть живёт себе дальше в тюрячке с этой "данностью". Ничего себе "цена внедрения" ха-ха...
Нет
Врёт.
Дело совсем не в масштабах: никаких разработанных процедур расчета к январю 2023 не было. Да и сейчас нет, если судить по той херне, что открылась в ЛК ИП.
Нет
Дубль удален.
Как так... Столько было заверений Егорова про то, как все прекрасно с ЕНС, и на тебе...
P.S. Похоже, снижение поступлений в бюджет, в том числе из-за дуроломства с ЕНП/ЕНС, стало носить катастрофический характер.