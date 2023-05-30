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ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Егоров извинился за плохое внедрение ЕНС

В ФНС понимают, что проблемы с внедрением ЕНС принесли бизнесу большие неудобства. Налоговики приносят свои извинения за это.
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Глава ФНС Даниил Егоров признался, что внедрение ЕНС – плохое и принес свои извинения.

«Мы не предусмотрели то, что, нам казалось, будет работать, когда мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы», – цитирует его слова РБК.

Из-за этих проблем налоговикам пришлось закрыть раздел ЕНС в личных кабинетах.

«Цена внедрения, конечно, сейчас перевешивает те эффекты, которых мы планировали добиться от самого проекта. Но это уже данность, с которой мне придется дальше жить», – добавил Егоров.

Между тем, по его словам, ЕНС – «это правильная история». ФНС самостоятельно может разносить поступления по бюджетной системе, что кратно снижает количество невыясненных налоговых платежей.

Комментарии

4
  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 43 минуты назад

    Так ладно, а посадят то его когда? Я понимаю что саботаж государственного уровня это не повод, но все же!

    И пусть живёт себе дальше в тюрячке с этой "данностью". Ничего себе "цена внедрения" ха-ха...

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 32 минуты назад

    Нет

    мы смотрели на 200 с небольшим компаний. Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали.

    Врёт.

    Дело совсем не в масштабах: никаких разработанных процедур расчета к январю 2023 не было. Да и сейчас нет, если судить по той херне, что открылась в ЛК ИП. 

  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 32 минуты назад

    Нет

    Дубль удален.

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 27 минут назад

    Глава ФНС Даниил Егоров признался, что внедрение ЕНС – плохое и принес свои извинения

    Как так... Столько было заверений Егорова про то, как все прекрасно с ЕНС, и на тебе...

    P.S. Похоже, снижение поступлений в бюджет, в том числе из-за дуроломства с ЕНП/ЕНС, стало носить катастрофический характер.

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