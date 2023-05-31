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Законопроекты

Отмена сухого закона в аэропортах. Минфин предложил продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России

Хорошая утренняя новость! Минфин подготовил законопроект, который разрешит магазинам Duty Free в аэропортах продавать алкоголь пассажирам, летающим внутри России.
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Отмена сухого закона в аэропортах. Минфин предложил продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России

«Документом предлагается до 30 июня 2026 г. разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — сообщает Минфин на своем портале.

По мнению чиновников, эта мера поддержит владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые пострадали в период пандемии коронавируса и от «недружественных действий иностранных государств»

Сейчас у пассажиров внутренних рейсов нет возможности купить товары в магазинах Duty Free. Везде действует «сухой закон».

Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило запрос в Минтранс с просьбой изменить авиационные правила и разрешить проносить в салон самолета бутылки с жидкостью объемом более 100 миллилитров, пишет «Российская газета».

Написала, что новость хорошая, а потом задумалась — а такая ли она хорошая? Опять пьяные будут на рейсе. Что думаете?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

23 подписчика

Комментарии

20
  • Логотип indiebeer
    indiebeer 1 час назад

    Руководитель

    Если рейс внутри России, то это не Duty Free, так как товары не покидают таможенную территорию РФ

    • Логотип nlukina
      nlukina 56 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      видимо какие-то новые льготы введут для магазинов доступных на внутренних рейсах 

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 52 минуты назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    какой сухой закон? пиво на розлив вполне себе продают в зоне вылета. по 300 рублей бокал

    • Логотип nlukina
      nlukina 47 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Это в кафешках. И то, далеко не во всех аэропортах 

      • Логотип Zyklon B
        Zyklon B 43 минуты назад

        Пётр Пустотачлен картеля

        в остальных аэропортах можно в желудке пронести

        • Логотип nlukina
          nlukina 41 минуту назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          А если задержка рейса? Из желудка все перейдёт в другие органы)) 

          • Логотип Zyklon B
            Zyklon B 32 минуты назад

            Пётр Пустотачлен картеля

            значит , повторить )

  • Логотип hub
    hub 36 минут назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Это видимо от того, что из-за отсутствия запчастей и обслуживания скоро на внутренних рейсах можно будет летать только в состоянии алкогольного опьянения - иначе слишком страшно, а барьер нужно преодолевать как-то перед взлётом.

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 34 минуты назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      вот именно. я и раньше без 100-150-200 коньяка боялся взлётов-посадок. а сейчас и подавно

    • Логотип LIrina-1973
      LIrina-1973 30 минут назад

      "И немедленно выпил" (с)

  • Логотип Мирам
    Мирам 36 минут назад

    танцуют все (с)

    стоило отменять...

    места для курения верните лучше

    • Логотип nlukina
      nlukina 34 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      вот это точно! Во всех нормальных аэропортах мира отличные вытяжки установлены и запаха в общественных местах нет! У нас проще запретить, чем вложить деньги для удобства пассажиров. 

    • Логотип Zyklon B
      Zyklon B 34 минуты назад

      Пётр Пустотачлен картеля

      курите в туалете, как все нормальные люди

      • Логотип Мирам
        Мирам 32 минуты назад

        курите в туалете, как все нормальные люди

        так себе перспектива, чтобы всем в жизни недовольные тётки закидали использованной туалетной бумагой?

        или сразу в мужском курить предлагаете? :)

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 29 минут назад

          Пётр Пустотачлен картеля

          в мужском к курильщикам нормально относятся. и ненормальных тёток там нет )

          • Логотип Мирам
            Мирам 28 минут назад

            там будут повеселевшие дядьки? :)

      • Логотип nlukina
        nlukina 31 минуту назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        а почему мы должны, как пионеры по кустам прятаться с сигаретами? Можно сделать комфортную зону для курильщиков с хорошей вытяжкой, чтоб запаха не было. 

        • Логотип Zyklon B
          Zyklon B 29 минут назад

          Пётр Пустотачлен картеля

          можно, но зачем?

        • Логотип Мирам
          Мирам 27 минут назад

          обижают кругом

  • Логотип Мирам
    Мирам 33 минуты назад

    Опять пьяные будут на рейсе.

    почему опять? они были и будут быть...

    если приспичило-фантазии народные неиссякаемы

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