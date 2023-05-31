Отмена сухого закона в аэропортах. Минфин предложил продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России

«Документом предлагается до 30 июня 2026 г. разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — сообщает Минфин на своем портале.

По мнению чиновников, эта мера поддержит владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые пострадали в период пандемии коронавируса и от «недружественных действий иностранных государств».

Сейчас у пассажиров внутренних рейсов нет возможности купить товары в магазинах Duty Free. Везде действует «сухой закон».

Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило запрос в Минтранс с просьбой изменить авиационные правила и разрешить проносить в салон самолета бутылки с жидкостью объемом более 100 миллилитров, пишет «Российская газета».