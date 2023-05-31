Отмена сухого закона в аэропортах. Минфин предложил продавать алкоголь в аэропортах на рейсах по России

«Документом предлагается до 30 июня 2026 г. разрешить розничную продажу алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли в магазинах, расположенных в залах ожидания внутренних вылетов и в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к такой продаже», — сообщает Минфин на своем портале.
По мнению чиновников, эта мера поддержит владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые пострадали в период пандемии коронавируса и от «недружественных действий иностранных государств».
Сейчас у пассажиров внутренних рейсов нет возможности купить товары в магазинах Duty Free. Везде действует «сухой закон».
Ранее Общероссийское объединение пассажиров направило запрос в Минтранс с просьбой изменить авиационные правила и разрешить проносить в салон самолета бутылки с жидкостью объемом более 100 миллилитров, пишет «Российская газета».
Написала, что новость хорошая, а потом задумалась — а такая ли она хорошая? Опять пьяные будут на рейсе. Что думаете?
Комментарии20
Руководитель
Если рейс внутри России, то это не Duty Free, так как товары не покидают таможенную территорию РФ
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
видимо какие-то новые льготы введут для магазинов доступных на внутренних рейсах
Пётр Пустотачлен картеля
какой сухой закон? пиво на розлив вполне себе продают в зоне вылета. по 300 рублей бокал
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Это в кафешках. И то, далеко не во всех аэропортах
Пётр Пустотачлен картеля
в остальных аэропортах можно в желудке пронести
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
А если задержка рейса? Из желудка все перейдёт в другие органы))
Пётр Пустотачлен картеля
значит , повторить )
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Это видимо от того, что из-за отсутствия запчастей и обслуживания скоро на внутренних рейсах можно будет летать только в состоянии алкогольного опьянения - иначе слишком страшно, а барьер нужно преодолевать как-то перед взлётом.
Пётр Пустотачлен картеля
вот именно. я и раньше без 100-150-200 коньяка боялся взлётов-посадок. а сейчас и подавно
"И немедленно выпил" (с)
стоило отменять...
места для курения верните лучше
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот это точно! Во всех нормальных аэропортах мира отличные вытяжки установлены и запаха в общественных местах нет! У нас проще запретить, чем вложить деньги для удобства пассажиров.
Пётр Пустотачлен картеля
курите в туалете, как все нормальные люди
так себе перспектива, чтобы всем в жизни недовольные тётки закидали использованной туалетной бумагой?
или сразу в мужском курить предлагаете? :)
Пётр Пустотачлен картеля
в мужском к курильщикам нормально относятся. и ненормальных тёток там нет )
там будут повеселевшие дядьки? :)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а почему мы должны, как пионеры по кустам прятаться с сигаретами? Можно сделать комфортную зону для курильщиков с хорошей вытяжкой, чтоб запаха не было.
Пётр Пустотачлен картеля
можно, но зачем?
обижают кругом
почему опять? они были и будут быть...
если приспичило-фантазии народные неиссякаемы