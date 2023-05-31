Эксперимент с АУСН удался. Спецрежим распространят на все регионы

Режим АУСН отлично себя показал во время эксперимента, считают в ФНС. Скоро налог запустят во всех регионах. Для этого у налоговиков уже все готово, сообщил Даниил Егоров.

Режим АУСН хорошо себя зарекомендовал в процессе эксперимента. И у ФНС технически всё уже все подготовлено для запуска его в регионы.

До этого момента АУСН применяют с 1 июля 2022 года в порядке эксперимента в четырех регионах: в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. Под спецрежим подходят компании и ИП у которых не более пяти сотрудников, а годовой доход не превышает 60 млн руб.

Компании, применяющие этот режим, освобождены от НДС, налога на прибыль и налога на имущество. ИП освобождены от НДС, НДФЛ и имущественного налога. Вместо них они платят единый налог по ставке 8% при объекте налогообложения «доходы» либо 20% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Даниил Егоров подчеркнул, что с начала 2023 года АУСН могут применять не только новые, но и уже действующие компании. «На данный момент восемь тысяч участников с суммарным доходом более миллиарда рублей уже в пилотном проекте», — сообщил Егоров.

Подать заявление о применении автоУСН можно через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Сделать это можно на сайте ФНС. Там можно заполнить уведомление о применении специального налогового режима.