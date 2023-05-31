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nlukina
Общество

Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки

Пользователи Клерк — не только лучшие читатели на свете, но еще и талантливые авторы. Их посты в Трибуне набирают по 10 тыс. просмотров! Мы гордимся тем, что наша «Трибуна» обращает внимание на то, что пропускают новостные сайты, что у нас самые внимательные читатели, что вместе мы — это самое большое бухгалтерское сообщество. Расскажем, как мы развиваемся.
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Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки

Всем привет! Продолжаю рассказывать про нашу Трибуну.

Мы помогаем пользователям с продвижением и темами

«Трибуна» работает относительно недавно — с 2022 года, лента подписок у пользователей пока формируется, поэтому мы регулярно помогаем авторам с промо: выносим достойные посты на главной странице, показываем аудитории в соцсетях и напоминаем, что на каждого автора можно подписаться.

Редакция постоянно мониторит пользовательские посты и выносит лучшие на главную.

Со многими авторами мы общаемся в личке. Обсуждаем темы предстоящих публикаций,  если у автора возникнет вопрос «зайдет или нет тема?» мы всегда готовы помочь советом.

Мы всегда на связи: помогаем зарегистрировать, вести и оформлять посты

Новым блогерам не всегда понятно, как завести аккаунт, как заполнять, как оформлять посты. Это нормально! Наша редакция постоянно на связи (если, конечно, это не 2 часа ночи. Мы тоже люди и иногда спим) и готова помочь с любыми вопросами нашим пользователям. Не стесняйтесь, пишите мне на почту n.lukina@klerk.ru или в личку. Постараюсь быстро и понятно ответить! Вот тут можно почитать, как завести свой блог в три шага.

Если лень заходить в пост, даю скрин-подсказку. Когда вы зарегистрировались, на черной плашечке выбираем надпись «Написать». Жмем туда. Я обвела кружком и указала стрелкой куда тыцкать.

Куда жать, чтобы создать свой пост

Наша админка абсолютно интуитивно-понятная (спасибо нашим классным разработчикам!). В ней удобнее оформлять контент, вставлять фото и видео. Если мы видим, что по содержанию пост достоин более убедительного визуального оформления, то, либо обращаемся к автору с просьбой заменить обложку, либо подбираем ее сами.

Как заполнять пост

Мы прислушиваемся к нашим пользователям и исправляем ошибки

Наши пользователи — бухгалтеры самые внимательные читатели на свете. Ни одна ошибка и опечатки от них не скроется. А у редакторов под конец дня бывает уже замылен глаз, поэтому нет-нет, да проскакивает ошибка. Поэтому мы с большой благодарностью относимся к вашим сигналам в постах.

Прямой фидбек — лучший способ отрегулировать работу. Мы не стесняемся реагировать на замечания.

Упс! Накосячили

Вся наша команда открыта к предложениям, если вы хотите дополнить, усовершенствовать нашу Трибуну, то пишите свои предложение мне n.lukina@klerk.ru на почту или в личном сообщение. Наша редакция внимательно рассмотрит каждое обращение!

Чего не хватает «Трибуне»? Делитесь в комментариях своими мыслями и заводите свои блог!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

24 подписчика

Комментарии

7
  • Логотип msneg
    msneg
    Сотрудник
    1 час назад

    Марина СнеговскаяКлерк

    А про меня в моей Трибуне сделал коллаж сегодня комментатор.23adb11f733c60555bab5fd9ac682f76.jpg А чего добились вы? 

    • Логотип Сергей Верещагин
      Сергей Верещагин
      1 час назад

      Сергей Верещагин

      А чё? Неплохо так получилось.

  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    вот она популярность! До такого признания нам еще далеко, боюсь))

  • Логотип Бух-новенькая
    Бух-новенькая
    1 час назад

    Евгения Шестакова

    У нас самые классные и активные читатели... и писатели)), мы их любим, оч надеемся, что они нас тоже... хотя б немножечко)

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      я тоже на это робко надеюсь))

  • Логотип a.albegova
    a.albegova 12 минут назад

    Алена АлбеговаРедакторКлерк.Ру

    а мне кажется, нам не хватает мемов на все случаи жизни) чтобы легко и весело стало.

    • Логотип nlukina
      nlukina 5 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      согласна! ими даже общаться можно будет))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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