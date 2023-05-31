Про личные блоги. Как мы развиваем Трибуну, общаемся с авторами и исправляем ошибки

Всем привет! Продолжаю рассказывать про нашу Трибуну.
Мы помогаем пользователям с продвижением и темами
«Трибуна» работает относительно недавно — с 2022 года, лента подписок у пользователей пока формируется, поэтому мы регулярно помогаем авторам с промо: выносим достойные посты на главной странице, показываем аудитории в соцсетях и напоминаем, что на каждого автора можно подписаться.
Редакция постоянно мониторит пользовательские посты и выносит лучшие на главную.
Со многими авторами мы общаемся в личке. Обсуждаем темы предстоящих публикаций, если у автора возникнет вопрос «зайдет или нет тема?» мы всегда готовы помочь советом.
Мы всегда на связи: помогаем зарегистрировать, вести и оформлять посты
Новым блогерам не всегда понятно, как завести аккаунт, как заполнять, как оформлять посты. Это нормально! Наша редакция постоянно на связи (если, конечно, это не 2 часа ночи. Мы тоже люди и иногда спим) и готова помочь с любыми вопросами нашим пользователям. Не стесняйтесь, пишите мне на почту n.lukina@klerk.ru или в личку. Постараюсь быстро и понятно ответить! Вот тут можно почитать, как завести свой блог в три шага.
Если лень заходить в пост, даю скрин-подсказку. Когда вы зарегистрировались, на черной плашечке выбираем надпись «Написать». Жмем туда. Я обвела кружком и указала стрелкой куда тыцкать.
Наша админка абсолютно интуитивно-понятная (спасибо нашим классным разработчикам!). В ней удобнее оформлять контент, вставлять фото и видео. Если мы видим, что по содержанию пост достоин более убедительного визуального оформления, то, либо обращаемся к автору с просьбой заменить обложку, либо подбираем ее сами.
Мы прислушиваемся к нашим пользователям и исправляем ошибки
Наши пользователи — бухгалтеры самые внимательные читатели на свете. Ни одна ошибка и опечатки от них не скроется. А у редакторов под конец дня бывает уже замылен глаз, поэтому нет-нет, да проскакивает ошибка. Поэтому мы с большой благодарностью относимся к вашим сигналам в постах.
Прямой фидбек — лучший способ отрегулировать работу. Мы не стесняемся реагировать на замечания.
Вся наша команда открыта к предложениям, если вы хотите дополнить, усовершенствовать нашу Трибуну, то пишите свои предложение мне n.lukina@klerk.ru на почту или в личном сообщение. Наша редакция внимательно рассмотрит каждое обращение!
Чего не хватает «Трибуне»? Делитесь в комментариях своими мыслями и заводите свои блог!
Комментарии7
Марина СнеговскаяКлерк
А про меня в моей Трибуне сделал коллаж сегодня комментатор. А чего добились вы?
Сергей Верещагин
А чё? Неплохо так получилось.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот она популярность! До такого признания нам еще далеко, боюсь))
Евгения Шестакова
У нас самые классные и активные читатели... и писатели)), мы их любим, оч надеемся, что они нас тоже... хотя б немножечко)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я тоже на это робко надеюсь))
Алена АлбеговаРедакторКлерк.Ру
а мне кажется, нам не хватает мемов на все случаи жизни) чтобы легко и весело стало.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна! ими даже общаться можно будет))