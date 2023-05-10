Как завести блог в «Трибуне». 3 шага до своего блога. Мануал напоминалка пользователям со скринами

«Трибуна» — уникальный практический контент. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги и делятся своими знаниями с другими читателями. А читателей у «Клерка» более 7 миллионов в месяц! В блогах можно писать о чем угодно, главное — интересно. Можно рассказать о своей победе в судебном процессе, кейсах, опыте, проблемах, общении с налоговиками, поделиться новостями и обсудить злободневную тему. Вести блог на «Клерк» можно абсолютно бесплатно! Если вы еще не завели у нас блог — присоединяетесь!
Шаг 1. Зарегистрируйтесь на Клерк.ру
Регистрация на Клерке абсолютно стандартная. Пишите свою почту, пароль, проверяете почту, подтверждаете — готово.
Шаг 2. Создаем новый пост
Когда вы зарегистрировались, на черной плашечке выбираем надпись «Написать». Жмем туда. Я обвела кружком и указала стрелками куда тыцкать.
Шаг 3. Создаем пост
После того, как вы нажали «Написать» у вас появится вот такое окошко (см скрин). Тут вы размещаете свой контент. Все как положено — заголовок, краткое описание, о чем будет речь, дальше сам текст.
С тексом можно поиграть. Сделать заголовки, подзаголовки, выделить цветом важную мысль, добавить картинку, вставить видео. Звучит сложно, а на деле очень все просто! Интерфейс абсолютно интуитивно-понятный. Спасибо нашим крутым программистам!
Когда вы навели красоту в тексте нажимайте синюю кнопочку «Опубликовать». Готово! Вы опубликовали первый пост в «Трибуну»! Наша команда очень рада, что вы с нами!
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