Как завести блог в «Трибуне». 3 шага до своего блога. Мануал напоминалка пользователям со скринами

Всем привет! Меня зовут Наталия Лукина, и я шеф-редактор рубрики «Трибуна». Когда я рассказываю нашим пользователям и будущим потенциальным блогерам про нашу классную «Трибуну», то часто слышу вопросы. Как завести блог? Куда жать? Что дальше делать? Подготовила мануал со скринами.

«Трибуна» — уникальный практический контент. Здесь пользователи-эксперты ведут личные блоги и делятся своими знаниями с другими читателями. А читателей у «Клерка» более 7 миллионов в месяц! В блогах можно писать о чем угодно, главное — интересно. Можно рассказать о своей победе в судебном процессе, кейсах, опыте, проблемах, общении с налоговиками, поделиться новостями и обсудить злободневную тему. Вести блог на «Клерк» можно абсолютно бесплатно! Если вы еще не завели у нас блог — присоединяетесь!

Шаг 1. Зарегистрируйтесь на Клерк.ру

Регистрация на Клерке абсолютно стандартная. Пишите свою почту, пароль, проверяете почту, подтверждаете — готово.

Шаг 2. Создаем новый пост

Когда вы зарегистрировались, на черной плашечке выбираем надпись «Написать». Жмем туда. Я обвела кружком и указала стрелками куда тыцкать.

Шаг 3. Создаем пост

После того, как вы нажали «Написать» у вас появится вот такое окошко (см скрин). Тут вы размещаете свой контент. Все как положено — заголовок, краткое описание, о чем будет речь, дальше сам текст.

С тексом можно поиграть. Сделать заголовки, подзаголовки, выделить цветом важную мысль, добавить картинку, вставить видео. Звучит сложно, а на деле очень все просто! Интерфейс абсолютно интуитивно-понятный. Спасибо нашим крутым программистам!

Когда вы навели красоту в тексте нажимайте синюю кнопочку «Опубликовать». Готово! Вы опубликовали первый пост в «Трибуну»! Наша команда очень рада, что вы с нами!