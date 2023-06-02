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Информационные технологии

Нейрокотики: кот-бухгалтер, кот-налоговокик, кот-минфин с характеристиками. Пятничный демотиватор

Всем привет! Как бы выглядели коты работающие бухгалтерами, министрами, налоговиками? Сейчас посмотрим! А нейросеть и ИИ нам в этом помогут. С пятницей всех!
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Нейрокотики: кот-бухгалтер, кот-налоговокик, кот-минфин с характеристиками. Пятничный демотиватор
фото freepik.com

Как я их сделала?

  • Сначала попросила у ChatGPT представить, как выглядят котики и описать их.

  • В ответ получила описания (смотрите ниже).

  • Потом пошли fusionbrain и сгенерировала котиков.

Кот ФНС

Как налоговик может иметь различный окрас и размеры. Однако, его можно представить в костюме бухгалтера или финансиста, с калькулятором в лапах и очками на носу. Также возможно, что налоговик-кот будет дополнительно оборудован своими собственными формулами и таблицами, которые нужны ему в работе.

Кот Минфин

Кот Минфин — это вымышленный персонаж, который символизирует финансовое управление, налоговые отчеты и бухгалтерский учет. Кот Минфин скорее всего изображен как серьезный, финансовый эксперт, но также может появляться в юмористических мемах, где он носит усы и банковские очки. Некоторые могут ассоциировать его с правительственными органами, от которых зависят налоги и бюджет, но с другой стороны — это просто кот, который помогает обеспечивать финансовое благополучие.

Кот бухгалтер. Кот Клерк

Кот клерк — это вымышленный персонаж, о котором ничего неизвестно, кроме его имени и, возможно, некоторых особенностей характера. Если предположить, что этот кот занимает должность бухгалтера, то можно представить его как аккуратного, педантичного и дотошного сотрудника, который следит за порядком, документами и деловыми отношениями. Он, вероятно, любит работать в тишине и спокойствии, предпочитая уединение и непрерывность, чтобы быстро и качественно выполнять свои обязанности. В свободное время он, скорее всего, предпочитает отдыхать в своем уютном уголке с книгой или просто расслабиться на мягком диване.

Кот Госуслуги

Кот, который работал бы на Госуслугах, мог бы выглядеть очень умным и серьезным. Он, возможно, носил бы очки и имел бы аккуратную прическу. Кот был бы очень ответственным и заботился бы о том, чтобы вся информация на Госуслугах была точной и своевременной. Он мог бы сидеть за столом с компьютером и заниматься обработкой данных, а также консультировать пользователей о том, как использовать Госуслуги. Кот был бы готов помочь каждому, кто обращается за помощью!

Похожи?))

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

24 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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