Субсидиарная ответственность теперь налоговая тайна. ВС разрешил засекречивать субсидиарные споры

Впервые Верховный суд РФ разрешил рассматривать споры о субсидиарной ответственности в закрытом судебном заседании по просьбе ФНС. Этот прецедент позволит налоговикам и бизнесу рассматривать такие дела негласно.

По общему правилу сведения о налоговом правонарушении не являются тайной, но ФНС настояла, что не может раскрыть все доказательства в открытом процессе. Обычно подобные дела не засекречиваются, но теперь об этом будут чаще просить, как налоговики, так и бизнес, пишет «Коммерсант».

В рамках банкротства ООО «Строительная компания «Афина»» ФНС потребовала привлечь двух граждан и две организации к субсидиарной ответственности и взыскать с них 50,93 млн руб., в том числе 43,65 млн руб. в свою пользу. Налоговики заявили, что для верного разрешения спора они должны представить в суде более более 60 документов, доступ к которым ограничен нормами ГК и НК и законом о банках. Для этого ФНС заявляла в ходатайства о рассмотрении спора в закрытом заседании и об истребовании у себя же доказательств, поскольку документы составляют налоговую тайну. И экономколлегия ВС поддержала налоговиков.

Верховный суд пояснил, что информация, доступная инспекторам, «является конфиденциальной и может быть использована только в определенных законом рамках». ФНС же «обязана соблюдать налоговую тайну», которую составляют «любые полученные налоговым органом сведения о налогоплательщике за исключением общедоступных».

Это первый случай, когда ВС допустил возможность перевода дела по субсидиарной ответственности в режим закрытых заседания в связи с тем, что надо истребовать материалы налоговых проверок.

Как вы думаете стоит ли ожидать увеличения в суде ссылок на налоговую тайну и попыток закрыть судебные заседания от всех участников?