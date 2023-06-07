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Взносы на травматизм

Платежка на травматизм. Перечислять взносы на травматизм за май надо по реквизитам СФР

Напоминаем, что оплачивать суммы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май нужно в Социальный фонд России по новым реквизитам.
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Платежка на травматизм. Перечислять взносы на травматизм за май надо по реквизитам СФР

Перечислить взносы на травматизм за май нужно до 15.06.2023 включительно. Не забудьте, что с 1 января 2023 года взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний идут в Социальный фонд России.

Реквизиты такие:

  • 797 1 02 12000 06 1000 160 — на взносы;

  • 797 1 02 12000 06 2100 160 — пени;

  • 797 1 02 12000 06 3000 160 — штраф.

Реквизиты для уплаты можно найти на сайте СФР, выбрав свой регион. Для вашего удобства приведет реквизиты по взносам на травматизм для других регионов, о которых часто спрашивают пользователи:

Сроки оплаты не изменились – взносы на травматизм по-прежнему нужно уплатить до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц. Срок переносится на следующий рабочий день, если 15 число – выходной или праздничный день.

Кто платит взносы на травматизм

Взносы на травматизм платят:

  • компании с сотрудниками, работающими по трудовому договору или ГПД;

  • предприниматели с сотрудниками, работающими по трудовому договору или ГПД;

  • обособленные подразделения компаний, которые осуществляют выплаты физическим лицам.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

28 подписчиков

Комментарии

14
  • Логотип Креветка-
    Креветка- 39 минут назад

    Бухгалтер

    Перечислять взносы на травматизм за май надо по новым реквизитам

    Ну и заголовок.. уже показалось опять новые реквизиты сделали)) новее новых

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 34 минуты назад

    Главный бухгалтер

    Не надо так пугать бедных бухгалтеров!

    • Логотип nlukina
      nlukina 33 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      простите)) мы не хотели пугать, а только напомнить))

      • Логотип buhkompas
        buhkompas 30 минут назад

        Ирина

        Так может быть и заголовок должен быть "Напоминаем, с 01.01.2023 года взносы на травматизм перечисляются по новым реквизитам"? Не?

        А то так и до инфаркта не далеко

        • Логотип nlukina
          nlukina 27 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          лид как раз начинается со слова "напоминаем" его видно в ленте)) мы не хотели вас пугать)

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 25 минут назад

          Главный бухгалтер

          Так может быть и заголовок должен быть

          Так и по тексту статьи тот же самый смысл - с мая по-новому!

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 27 минут назад

        Главный бухгалтер

        мы не хотели пугать, а только напомнить))

        Про то что в мае новые реквизиты появились? 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 28 минут назад

    Главный бухгалтер

    за май нужно в Социальный фонд России по новым реквизитам.

    Уважаемый Клерк!

    ну прекратите хоть Вы это безобразие! ну какие "новые реквизиты" в мае в СФР ?

    • Логотип nlukina
      nlukina 26 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      мы напоминаем, что платить надо в сфр, как бы странно это не звучало, но не все про это помнят 

  • Логотип НатальяНиколаевна
    НатальяНиколаевна 25 минут назад

    Клерк, ну честное слово, вы стали как актион,лишь бы ,пардон "ляпнуть".

  • Логотип НатальяНиколаевна
    НатальяНиколаевна 23 минуты назад

    Поверьте,  кто более менее адекватен,тот с  01.01.2023 перечисляет взносы в СФР, а тот,кто до сих пор отправлял в ФСС , того  уже и ваш заголовок  не спасет.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 18 минут назад

      Главный бухгалтер

      а тот,кто до сих пор отправлял в ФСС , того  уже и ваш заголовок  не спасет.

      а тот кто до сего дня ни разу не перечислял, может найти на сайте СФРа реквизиты с датой выкладки  16.01.2023 (так отмечено у нас), потом прочесть эту статью и сделать для себя вывод, что С МАЯ новые!

      И после этого искать пол дня обновлённое с мая. Естественно он их не найдёт, потом будет звонить и всех уверять что что-то поменялось.....

      За два дня поисков он наконец-то узнает, что это была лажа! На профессиональном сайте!

      • Логотип nlukina
        nlukina 15 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        в тексте поправили смысл, спасибо, что указали на проблему! 

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