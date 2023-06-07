Платежка на травматизм. Перечислять взносы на травматизм за май надо по реквизитам СФР

Напоминаем, что оплачивать суммы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май нужно в Социальный фонд России по новым реквизитам.

Перечислить взносы на травматизм за май нужно до 15.06.2023 включительно. Не забудьте, что с 1 января 2023 года взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний идут в Социальный фонд России.

Реквизиты такие:

797 1 02 12000 06 1000 160 — на взносы ;

797 1 02 12000 06 2100 160 — пени ;

797 1 02 12000 06 3000 160 — штраф.

Реквизиты для уплаты можно найти на сайте СФР, выбрав свой регион. Для вашего удобства приведет реквизиты по взносам на травматизм для других регионов, о которых часто спрашивают пользователи:

Сроки оплаты не изменились – взносы на травматизм по-прежнему нужно уплатить до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц. Срок переносится на следующий рабочий день, если 15 число – выходной или праздничный день.

Кто платит взносы на травматизм

Взносы на травматизм платят: