Платежка на травматизм. Перечислять взносы на травматизм за май надо по реквизитам СФР

Перечислить взносы на травматизм за май нужно до 15.06.2023 включительно. Не забудьте, что с 1 января 2023 года взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний идут в Социальный фонд России.
Реквизиты такие:
797 1 02 12000 06 1000 160 — на взносы;
797 1 02 12000 06 2100 160 — пени;
797 1 02 12000 06 3000 160 — штраф.
Реквизиты для уплаты можно найти на сайте СФР, выбрав свой регион. Для вашего удобства приведет реквизиты по взносам на травматизм для других регионов, о которых часто спрашивают пользователи:
Сроки оплаты не изменились – взносы на травматизм по-прежнему нужно уплатить до 15 числа текущего месяца за прошлый месяц. Срок переносится на следующий рабочий день, если 15 число – выходной или праздничный день.
Кто платит взносы на травматизм
Взносы на травматизм платят:
компании с сотрудниками, работающими по трудовому договору или ГПД;
предприниматели с сотрудниками, работающими по трудовому договору или ГПД;
обособленные подразделения компаний, которые осуществляют выплаты физическим лицам.
Комментарии14
Бухгалтер
Ну и заголовок.. уже показалось опять новые реквизиты сделали)) новее новых
Главный бухгалтер
Не надо так пугать бедных бухгалтеров!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
простите)) мы не хотели пугать, а только напомнить))
Ирина
Так может быть и заголовок должен быть "Напоминаем, с 01.01.2023 года взносы на травматизм перечисляются по новым реквизитам"? Не?
А то так и до инфаркта не далеко
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
лид как раз начинается со слова "напоминаем" его видно в ленте)) мы не хотели вас пугать)
Главный бухгалтер
Так и по тексту статьи тот же самый смысл - с мая по-новому!
Главный бухгалтер
Про то что в мае новые реквизиты появились?
Главный бухгалтер
Уважаемый Клерк!
ну прекратите хоть Вы это безобразие! ну какие "новые реквизиты" в мае в СФР ?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мы напоминаем, что платить надо в сфр, как бы странно это не звучало, но не все про это помнят
Клерк, ну честное слово, вы стали как актион,лишь бы ,пардон "ляпнуть".
Поверьте, кто более менее адекватен,тот с 01.01.2023 перечисляет взносы в СФР, а тот,кто до сих пор отправлял в ФСС , того уже и ваш заголовок не спасет.
Главный бухгалтер
а тот кто до сего дня ни разу не перечислял, может найти на сайте СФРа реквизиты с датой выкладки 16.01.2023 (так отмечено у нас), потом прочесть эту статью и сделать для себя вывод, что С МАЯ новые!
И после этого искать пол дня обновлённое с мая. Естественно он их не найдёт, потом будет звонить и всех уверять что что-то поменялось.....
За два дня поисков он наконец-то узнает, что это была лажа! На профессиональном сайте!
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
в тексте поправили смысл, спасибо, что указали на проблему!