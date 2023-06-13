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  • В ЕНС предлагают внести ряд технических корректировок. Бизнес-омбудсмен Титов предложил способы улучшить работу ЕНС
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ЕНП (единый налоговый платеж)

В ЕНС предлагают внести ряд технических корректировок. Бизнес-омбудсмен Титов предложил способы улучшить работу ЕНС

Комплекс мер по улучшению работы ЕНС предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Свои предложения Титов обосновал в материале «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году». Где заявил, что уже сейчас в ЕНС можно внести ряд технических корректировок.
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В ЕНС предлагают внести ряд технических корректировок. Бизнес-омбудсмен Титов предложил способы улучшить работу ЕНС
фото freepik.com

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС).

«Федеральная налоговая служба старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через единый налоговый счет (ЕНС), — признает Титов. — Предприниматели позитивно восприняли отмену пеней за неуплату налогов, если она связана со сбоями функционирования ЕНС до середины 2023 года. Однако уже сейчас, во время отладки системы, в нее можно внести ряд технических корректировок— во избежание будущих проблем при входе в стабильный режим». Цитирует Титова ТАСС.

Титов предлагает:

  • Устранить заявительный порядок для идентификации платежа. Сейчас, чтобы идентифицировать платёж на ЕНС, нужно подавать соответствующие уведомления, что значительно увеличивает объём работы.

  • Предлагает упростить порядок уменьшения налогов, уплачиваемых в рамках патентной и упрощенной системы налогообложения.

  • Улучшить порядок камеральных проверок деклараций по налогам, которые рассчитываются нарастающим итогом за год. После сдачи годовых деклараций у плательщиков сформировалось отрицательное сальдо.

  • Рассмотреть возможность установления нескольких дат сдачи отчетности. В единый день сдачи отчетности по всем налогам — НДС, прибыль, НДФЛ, взносы — создается пиковая нагрузка на администрирование процессов формирования отчетности внутри организации, что неминуемо ведет к ошибкам и, как следствие, к санкциям со стороны ФНС.

  • Предусмотреть порядок отражения пени. К актам и решениям не прилагается расчет пени, в результате бухгалтер не только не может проверить достоверность расчета, но и по итогам налоговой проверки не владеет информацией о суммах к уплате.

  • Наладить техническую часть работы ЕНС.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

29 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип Пытливая Елена
    Пытливая Елена 58 минут назад

    Интересно, каким образом собираются в очередной раз упрощать-улучшать ЕНС?! Моей фантазии хватает только на то, чтоб все было как раньше....

  • Логотип bux2021
    bux2021 13 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтер

    Налоговая с уже внедренным разобраться не может, куда ей еще что-то новое. У меня пени на пополнение ЕНС начисляются при положительном сальдо так они 2 месяца ничего сделать не могут присылают одни отписки.

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В ЕНС предлагают внести ряд технических корректировок. Бизнес-омбудсмен Титов предложил способы улучшить работу ЕНС

Комплекс мер по улучшению работы ЕНС предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Свои предложения Титов обосновал в материале «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году». Где заявил, что уже сейчас в ЕНС можно внести ряд технических корректировок.

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