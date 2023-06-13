В ЕНС предлагают внести ряд технических корректировок. Бизнес-омбудсмен Титов предложил способы улучшить работу ЕНС

Комплекс мер по улучшению работы ЕНС предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Свои предложения Титов обосновал в материале «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году». Где заявил, что уже сейчас в ЕНС можно внести ряд технических корректировок.

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил комплекс мер по усовершенствованию работы единого налогового счета (ЕНС).

«Федеральная налоговая служба старается оперативно решить проблемы, связанные с уплатой налогов через единый налоговый счет (ЕНС), — признает Титов. — Предприниматели позитивно восприняли отмену пеней за неуплату налогов, если она связана со сбоями функционирования ЕНС до середины 2023 года. Однако уже сейчас, во время отладки системы, в нее можно внести ряд технических корректировок— во избежание будущих проблем при входе в стабильный режим». Цитирует Титова ТАСС.