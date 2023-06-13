Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси. Выплаты пострадавшим увеличат с 500 тыс до 2 млн

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси минимум на 2 млн руб. ИП или самозанятый, которые получили разрешение на перевозку пассажиров легковым такси, не смогут заниматься деятельностью, пока не застрахуют ответственность за причинение вреда здоровью и жизни пассажиров на 2 млн рублей.

Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси, в соответствии с которым с 1 сентября 2024 года в четыре раза увеличат размер страховых выплат.

Закон предусматривает, что перевозки такси будут относиться к разряду пассажирских, следовательно, на них будут распространяться положения действующего закона «Об обязательном страховании ответственности перевозчиков» (ОСГОП, до сих пор пассажирские перевозки легковым такси были исключением из этого закона), пишет Интерфакс.

Страховку будет необходимо приобретать на каждое транспортное средство, на которое получено разрешение на перевозку в качестве такси. ИП или юрлицо обязано застраховать свою ответственность на сумму от 2 млн руб, сообщает РБК.

До сих пор выплаты пассажирам такси производились только по закону об ОСАГО, где нет разделения на пассажиров и участников движения. По полису ОСАГО максимальная компенсация за гибель человека в ДТП составляет 500 тыс. руб.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года.