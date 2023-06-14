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Экономика России

ПМЭФ. Негативные прогнозы не оправдались. Экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации

Российская экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации. Такое заявление сделала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ПМЭФ.
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ПМЭФ. Негативные прогнозы не оправдались. Экономика развивается по сценарию ускоренной адаптации
фото forumspb.com

«Российский бизнес, российская экономика развивалась по сценарию ускоренной адаптации. Наши предприятия очень быстро адаптировались», — сказала Эльвира Набиуллина в ходе выступления на ПМЭФ.

Глава ЦБ отметила, что структурная перестройка российской экономики идет быстрее ожиданий. По ее словам, негативные прогнозы не оправдались. Глава Банка России пояснила, что этому способствовали меры поддержки правительства и ЦБ, а также «адаптация множества тысяч наших предприятий, которые оказались очень гибкими, проворными», пишут «Ведомости».

В марте премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2024 г. завершится период адаптации российской экономики к внешнему давлению и страна перейдет «на новый путь развития».

Напомним, Банк России еще в 2022 году представил три варианта развития отечественной экономики в докладе «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023-2025 годы». Документ опубликован на официальном сайте ЦБ.

Среди вариантов были: базовый сценарий (экономика продолжает развиваться в рамках сформированных ранее трендов), ускоренная адаптация (позитивный сценарий предполагает более быструю адаптацию российской экономики к новым условиям при схожем состоянии мировой экономики и геополитической ситуации) и третий сценарий — глобальный кризис (тут и так все ясно).

Как вы считаете, позитивный у нас вариант развития сейчас?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

30 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип Black_Moon
    Black_Moon
    13 минут назад

    АлександрРедактор

    В ПМЭФ пора убирать букву «М». Ничего в этом позорище международного уже нет. А по поводу развития, оно, как обычно, отрицательное.

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 10 минут назад

      alex

      интересно сколько платят "зарубежным гостям"?

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