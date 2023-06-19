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Первомайские праздники в 2024 году станут длиннее. Но поработать ради этого придется подольше

Россиянам добавили два выходных на первомайские праздники. Отдыхать в 2024 году будем четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Также стало известно, как мы будем отдыхать на Новый год.
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Первомайские праздники в 2024 году станут длиннее. Но поработать ради этого придется подольше
фото freepik.com

Выходные, приуроченные к 1 мая, в 2024 году будут четырехдневными, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. По словам министра, россияне будут отдыхать 28, 29, 30 апреля и 1 мая, а выйдут на работу 2 мая. Два рабочих дня в конце апреля станут выходными благодаря переносу с субботы, 27 апреля, и одного дня, который перенесут с ноябрьских праздников. Проект постановления по праздничным дням на 2024 год ведомство намерено опубликовать в ближайшее время, пишет «Газета.ру».

Но при этом придется немного дольше поработать — рабочая неделя, предшествующая выходным, будет шестидневной. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников (4 ноября отмечается День народного единства).

Также, по словам Котякова, на 23 Февраля и 8 Марта в следующем году придется по три выходных дня. Потому что оба праздника выпадают на пятницу. А новогодние каникулы продлятся неделю — до 8 января. Глава Минтруда отметил, что ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    nlukina
    Кадры

    Первомайские праздники в 2024 году станут длиннее. Но поработать ради этого придется подольше

    Россиянам добавили два выходных на первомайские праздники. Отдыхать в 2024 году будем четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Также стало известно, как мы будем отдыхать на Новый год.

    Первомайские праздники в 2024 году станут длиннее. Но поработать ради этого придется подольше
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