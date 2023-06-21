Молодым людям до 35 лет будут компенсировать половину стоимости аренды жилья. Поможет ли это накопить на собственное жилье?

В России планируют субсидировать аренду жилья молодежью — государство будет компенсировать людям до 35 лет половину платежей. Но параллельно им придется копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке — таковы условия будущей программы, пишут «Известия».
Субсидировать аренду жилья, по словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, государство будет до тех пор, пока человек не накопит на первый взнос. При этом существенных расходов федеральный бюджет не понесет.
Комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 года) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, окажет положительный эффект на их платежную дисциплину, отметил Стасишин.
В ведомстве считают, что целевая аудитория — люди 23–27 лет, те, кто закончил институт, начал работать, хочет создавать семью. По словам Никиты Стасишина, программа должна быть эффективна для граждан, но при этом не потребует существенных затрат бюджета.
Напомним, с 1 июня 2023 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%. С 1 января 2024 года он составит 30%.
Как вы думаете, реально ли накопить за 1,5 года хотя бы на первый взнос за квартиру?
Комментарии2
Светлана Вейс
Накопить на первоначальный взнос не реально за 1,5 года. Допустим, в пригороде Краснодара можно купить малюсенькую 1-к квартиру в новостройке (что обязательно) за 3,5 млн.руб. Молодой человек будет снимать жилье за 20 тыс. руб. Государство будет компенсировать 10 тыс.руб. и эти же деньги он будет копить. За 1,5 года он соберет 180 тыс.руб., а первоначальный взнос 700 тыс.руб. Т.е. копить нужно почти 6 лет... а через 6 лет еще неизвестно сколько будет стоить квартира.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Полностью поддерживаю, я также рассуждала