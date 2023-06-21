Молодым людям до 35 лет будут компенсировать половину стоимости аренды жилья. Поможет ли это накопить на собственное жилье?

Субсидии планируют предоставить молодым людям в возрасте до 35 лет. Но при этом они будут должны копить на первый взнос по ипотеке для покупки жилья в новостройке.

В России планируют субсидировать аренду жилья молодежью — государство будет компенсировать людям до 35 лет половину платежей. Но параллельно им придется копить на первоначальный взнос для покупки квартиры в новостройке по ипотеке — таковы условия будущей программы, пишут «Известия».

Субсидировать аренду жилья, по словам замглавы Минстроя Никиты Стасишина, государство будет до тех пор, пока человек не накопит на первый взнос. При этом существенных расходов федеральный бюджет не понесет.

Комплексная программа позволит не только накопить в течение достаточно короткого периода (от 1,5 года) на собственное жилье, но и дополнительно подготовит молодых граждан к надлежащему исполнению обязательств по будущему кредиту, окажет положительный эффект на их платежную дисциплину, отметил Стасишин.

В ведомстве считают, что целевая аудитория — люди 23–27 лет, те, кто закончил институт, начал работать, хочет создавать семью. По словам Никиты Стасишина, программа должна быть эффективна для граждан, но при этом не потребует существенных затрат бюджета.

Напомним, с 1 июня 2023 года минимальный первоначальный взнос по ипотеке повысился с 10% до 20%. С 1 января 2024 года он составит 30%.