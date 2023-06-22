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Новости ФНС

Общаться с налоговиками можно будет через «Госуслуги». С 1 июля заработает новая функция на портале

С 1 июля 2023 года граждане смогут получать налоговые уведомления и другие документы от налоговиков, а также направлять документы в ИФНС через портал Госуслуг.
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Общаться с налоговиками можно будет через «Госуслуги». С 1 июля заработает новая функция на портале
Изображение от freepik.com

С 1 июля граждане смогут взаимодействовать с налоговиками через портал «Госуслуг». Закон от 14.04.2023 № 125-ФЗ, утверждающий данную норму, был одобрен правительством и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Для того, чтобы получать уведомления и документы от ИФНС через портал «Госуслуги» необходимо авторизоваться на портале под своей учетной записью и направить в ФНС уведомление о необходимости получать документы через «Госуслуги». Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@.

Что можно будет делать через портал:

  • получать налоговые уведомления, требования;

  • направлять запрошенные документы и т. д.

А вы какими возможностями портала пользуетесь чаще всего?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

38 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип buhkompas
    buhkompas 19 минут назад

    Ирина

    С 1 июля 2023 года граждане смогут получать налоговые уведомления и другие документы налоговикам

    смогут получать налоговые уведомления и другие документы ОТ НАЛОГОВИКОВ.

    Наталья, но Вы же шеф-редактор....

    • Логотип nlukina
      nlukina 7 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Ирина,  спасибо, поправила! Утренний кофе еще не подействовал))

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