Общаться с налоговиками можно будет через «Госуслуги». С 1 июля заработает новая функция на портале

С 1 июля граждане смогут взаимодействовать с налоговиками через портал «Госуслуг». Закон от 14.04.2023 № 125-ФЗ, утверждающий данную норму, был одобрен правительством и опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.
Для того, чтобы получать уведомления и документы от ИФНС через портал «Госуслуги» необходимо авторизоваться на портале под своей учетной записью и направить в ФНС уведомление о необходимости получать документы через «Госуслуги». Форма уведомления утверждена приказом ФНС от 12.05.2023 № ЕД-7-21/309@.
Что можно будет делать через портал:
получать налоговые уведомления, требования;
направлять запрошенные документы и т. д.
А вы какими возможностями портала пользуетесь чаще всего?
Комментарии2
Ирина
смогут получать налоговые уведомления и другие документы ОТ НАЛОГОВИКОВ.
Наталья, но Вы же шеф-редактор....
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Ирина, спасибо, поправила! Утренний кофе еще не подействовал))