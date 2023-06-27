Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Все пользователи
  • nlukina
  • Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно
Логотип nlukina
nlukina
НДС

Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно

Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению.
17
Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно
Изображение от freepik.com

Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно. Такое предложение поступило от депутатов ЛДПР.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. ЛДПР отмечает, что попытки решить эту проблему предпринимаются, и тем не менее пока она сохраняется, пишут «Ведомости».

Как считают авторы проекта, действенной мерой по решению этой проблемы могла бы стать безвозмездная передача таких товаров населению, но сегодня торговым сетям это невыгодно, так как только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.

«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке.

«По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению. Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс», — пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя ЛДПР Ярослав Нилов, пишут «Известия».

Из списка товаров, которые могут быть безвозмездно переданы населению, исключены продукты детского и диетического питания и алкоголь.

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Кроме того, инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.

Как вы относитесь к такому предложению?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

38 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Трудовые отношения

    Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных производствах. Но только в двух случаях

    Чиновники республики Татарстан предложили внести поправки статью 265 ТК. Если законопроект одобрят, подросткам от 16 до 18 лет разрешат трудиться на работах с вредными и опасными условиями труда.

    Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных производствах. Но только в двух случаях
    11
    Логотип nlukina
    nlukina
    НДС

    Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно

    Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению.

    Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно
    17
    Логотип Светлана Беляева
    Светлана Беляева
    Ведение бизнеса

    С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность будет обязательной. Что важно знать?

    С 1 сентября 2023 года машиночитаемые доверенности станут обязательными для подписания электронных документов представителями компаний и ИП.

    С 1 сентября 2023 года машиночитаемая доверенность будет обязательной. Что важно знать?
    37
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Виды деятельности, попадающие под патент

    Можно ли применять патент к бытовым услугам. Дела ИП Корчагин, Мисюкевич

    Рассматривается возможность применения патентной системы налогообложения к бытовым услугам, оказываемым юридическим лицам.

    Можно ли применять патент к бытовым услугам. Дела ИП Корчагин, Мисюкевич
    49
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Инвестиции

    Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы

    Сколько денег нужно для того, чтобы начать инвестировать? Вопрос не имеет смысла. Отбросим маркетинговые уловки (а я ведь и сам своего рода маркетолог, причём это даже правда), которыми завлекают брокеры про любую сумму, хоть 100 рублей. Инвестировать хоть 100 рублей, хоть 100 000 рублей не имеет никакого смысла от слова совсем, если это разовая акция.

    Сколько нужно денег, чтобы начать инвестировать? Куда инвестировать миллион рублей? Это бессмысленные вопросы
    2
    89
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Счета-фактуры

    Налоговый последствия выставления лицом на УСН первички с суммой НДС

    Рассматриваются последствия по налогу на добавленную стоимость при выставлении лицом, применяющим УСН, первичных документов с выделенной суммой НДС.

    42
    Логотип Марат Самитов
    Марат Самитов
    Индивидуальный предприниматель

    Нужно ли начислять зарплату и платить налоги в семейном бизнесе?

    В этом видео я расскажу нужно ли семейному бизнесу начислять зарплату и платить налоги, если в вашем ИП работает жена, муж, сын, брат.

    176
    Поиск работы бухгалтеров

    🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    218
    Читать еще