Депутаты предложили отменить НДС на продукты с истекающим сроком годности. При условии, что их будут раздавать бесплатно

Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению.

Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно. Такое предложение поступило от депутатов ЛДПР.

В пояснительной записке законопроекта говорится, что ежегодные потери продуктов питания в РФ составляют около пятой части объема их производства. ЛДПР отмечает, что попытки решить эту проблему предпринимаются, и тем не менее пока она сохраняется, пишут «Ведомости».

Как считают авторы проекта, действенной мерой по решению этой проблемы могла бы стать безвозмездная передача таких товаров населению, но сегодня торговым сетям это невыгодно, так как только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности они имеют право не платить НДС.



«Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп», — говорится в пояснительной записке.

«По действующему законодательству бизнесу проще уничтожить эту продукцию, чтобы не платить налоги, чем безвозмездно ее передавать населению. Во избежание продолжения такой абсурдной ситуации мы вносим эти изменения в Налоговый кодекс», — пояснил один из авторов законопроекта, заместитель председателя ЛДПР Ярослав Нилов, пишут «Известия».

Из списка товаров, которые могут быть безвозмездно переданы населению, исключены продукты детского и диетического питания и алкоголь.

Законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Кроме того, инициативу готовы поддержать в профильных комитетах Госдумы.