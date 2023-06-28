Слабый алкоголь будут жестко регулировать. ИП запретят продавать пиво и сидр в общепите

В Госдуме обсуждают введение запрета розничной продажи пива, медовухи и сидра в общепите.

В Госдуме предложили ввести запрет на продажу пива, сидра и медовухи в местах общественного питания, действие этой меры будет распространяться на ИП. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на … розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — говорится в документе.

Помимо этого, ИП могут обязать передавать в единую государственную информационную систему информацию о розничной продаже пива и пивных напитков.

Ранее в Госдуме было принято решение о создании рабочей группы по разработке законопроекта о запрете алкогольных «наливаек» в многоквартирных домах.