ФНС закончила рассылку сообщений о налогах на землю, транспорт и имущество. У компаний есть 20 дней на обжалование

С момента получения сообщения у компании есть 20 рабочих дней, чтобы обжаловать сумму начислений, если в ней ошибка.

ФНС сообщила, что налоговики завершили рассылку сообщений об исчисленных суммах налогов в отношении транспортных средств и объектов недвижимости, принадлежавших юрлицам в течение 2022 года. Всего направлено 778 тыс. сообщений на общую сумму налогов 393,9 млрд руб.

Что это значит для компаний? Нужно проверить личный кабинет налогоплательщика на наличие сообщений. Важно подать уведомление в течение 20 дней. Если заплатили меньше налога, чем получилось у налоговой, — нужно доплатить его с пенями.

Получив сообщение, организация вправе в течение 20 дней представить в ИФНС необходимые пояснения, в том числе в случае несоответствия уплаченного налога сумме исчисленного налога, указанной в сообщении. Форма пояснений утверждена приказом ФНС России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@. При этом по усмотрению налогоплательщика можно представить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот. О результатах их рассмотрения налогоплательщик информируется ИФНС в течение месяца.

Если по результатам рассмотрения пояснений сумма налога, указанная в сообщении, изменилась, ИФНС направляет организации уточненное сообщение.

Если организация не получила сообщение за истекший налоговый период, она обязана уведомить налоговиков о наличии налогооблагаемых транспортных средств и объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (приказ ФНС России от 10.08.2022 № ЕД-7-21/741@).