Запрет бэби-боксов, абортов и гей-парадов. Эпоха Мизулиной в Совете Федерации подошла к концу

В 2012 году был принят закон, ограничивающий детям доступ к противоправной информации в интернете, для исполнения которого был создан реестр запрещенных сайтов. Согласно закону, Роскомнадзор получил право блокировать страницы и сайты с сомнительной информацией. Основная критика законопроекта была вызвана тем, что у Роскомнадзора появится слишком широкой спектор возможностей по блокировки контента. Многие боялись попасть под «гребенку».

Вот например, что сказала Мизулина про Wikipedia.

«Я лично считаю, что Wikipedia — это прикрытие, как у террористов. Они всегда, как живым щитом, прикрываются детьми либо женщинами. Это — прикрытие, поскольку самой Wikipedia вряд ли что грозит. Я пользуюсь Wikipedia. Причем, обратите внимание, только русскоязычная версия закрыта. Поэтому это попытка шантажа российских парламентариев. За ними стоит лобби, и очень велики подозрения, что это педофильское лобби». Елена Мизулина, июль 2012 года, пишут «РБК»



В 2013 году был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Пока депутаты обсуждали законопроект, в стране было проведено несколько десятков митингов и пикетов сторонников и противников поправок. В 2015 году Мизулина стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, а также исключении их из системы ОМС. Законопроект принят не был.



В 2016 года предложила запретить беби-боксы, в которые анонимно клали младенцев. Законопроект был также отвергнут правительством.



Кроме этого Мизулина, выступая на тв, предлагала запретить Библию. По ее словам многие в Библии могут увидеть пропаганду гомосексуализма или разврата, а это опасно для детей. Правда, позже она неоднократно открещивалась от этого заявления.