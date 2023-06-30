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Общество

Запрет бэби-боксов, абортов и гей-парадов. Эпоха Мизулиной в Совете Федерации подошла к концу

Представитель губернатора Омской области в Совете Федерации Елена Мизулина, известная целым рядом скандальных инициатив покинет свой пост после единого дня голосования 10 сентября. Вспомним самые резонансные законопроекты соавтором которых она была.
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Запрет бэби-боксов, абортов и гей-парадов. Эпоха Мизулиной в Совете Федерации подошла к концу
фото freepik.com

В 2012 году был принят закон, ограничивающий детям доступ к противоправной информации в интернете, для исполнения которого был создан реестр запрещенных сайтов. Согласно закону, Роскомнадзор получил право блокировать страницы и сайты с сомнительной информацией. Основная критика законопроекта была вызвана тем, что у Роскомнадзора появится слишком широкой спектор возможностей по блокировки контента. Многие боялись попасть под «гребенку».

Вот например, что сказала Мизулина про Wikipedia.

«Я лично считаю, что Wikipedia — это прикрытие, как у террористов. Они всегда, как живым щитом, прикрываются детьми либо женщинами. Это — прикрытие, поскольку самой Wikipedia вряд ли что грозит. Я пользуюсь Wikipedia. Причем, обратите внимание, только русскоязычная версия закрыта. Поэтому это попытка шантажа российских парламентариев. За ними стоит лобби, и очень велики подозрения, что это педофильское лобби». Елена Мизулина, июль 2012 года, пишут «РБК»

В 2013 году был принят закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди несовершеннолетних. Пока депутаты обсуждали законопроект, в стране было проведено несколько десятков митингов и пикетов сторонников и противников поправок.

В 2015 году Мизулина стала соавтором законопроекта о запрете абортов в частных клиниках, а также исключении их из системы ОМС. Законопроект принят не был.

В 2016 года предложила запретить беби-боксы, в которые анонимно клали младенцев. Законопроект был также отвергнут правительством.

Кроме этого Мизулина, выступая на тв, предлагала запретить Библию. По ее словам многие в Библии могут увидеть пропаганду гомосексуализма или разврата, а это опасно для детей. Правда, позже она неоднократно открещивалась от этого заявления.

Какие еще резонансные инициативы были?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

38 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип Старый ворчун
    Старый ворчун 36 минут назад

    Нет

    запретить Библию.

    Вообще-то по сравнению с разрешенной библией запрещенная Mein Kampf - милая и невинная книжица.

    • Логотип nlukina
      nlukina 17 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Что касается кровавых сюжетов, то Ветхий Завет не переплюнуть 

      • Логотип Старый ворчун
        Старый ворчун 13 минут назад

        Нет

        Угу, почти сплошной экстремизЬм.

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