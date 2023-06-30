C 8 июля 2023 года начнут действовать обновленные перечни КБК. Что нового? Начиная с 8 июля 2023 года в силу вступают новые поправки Минфина в перечни КБК на 2023 год № 75н. Применяйте их при заполнении отчетности, уведомлений и для сверок с бюджетом. Комментировать 37 27

Приказ № 75н скорректировали. В перечень КБК добавили новое приложение с кодами направлений расходов для федерального проекта «Создание сети современных кампусов»: 000 2 02 25170 00 0000 150 — субсидии на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь;

000 2 02 45159 00 0000 150 — иные межбюджетные трансферты на создание в образовательных организациях дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет;

000 2 02 45490 00 0000 150 — иные межбюджетные трансферты на создание новых мест в общеобразовательных организациях для ликвидации 3-й смены обучения. Напомним, КБК на 2023 год утверждены двумя приказами Минфина: № 75н от 17.05.2022 и № 177н от 22.11.22. Изменения в перечне связаны с вводом ЕНП и созданием Социального фонда России, вводом нового единого тарифа для расчета страховых взносов.