Станет проще получить психологическую помощь. С 1 июля в поликлиниках России заработали кабинеты медико-психологической поддержки

Психиатрической помощи населению станет доступней. С 1 июля в поликлиниках должны были открыться кабинеты медико-психологической поддержки — обратиться к психологу можно в рамках ОМС.

С 1 июля вступил в силу приказ №668н Минздрава России о порядке оказания медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения.

Пациенты получат возможность обратиться к специалисту, не дожидаясь критического ухудшения — в поликлиниках должны появиться кабинеты медико-психологического консультирования. В рамках ОМС туда можно будет обратиться за психологической помощью, для этого Минздрав ввел новую ставку — медицинского психолога.

Задачи этих специалистов — консультировать пациента, членов его семьи либо иных законных представителей; мотивировать пациента к соблюдению рекомендаций врача; направлять лиц с признаками заболеваний на консультацию к специалистам, в том числе в учреждения, оказывающие медпомощь при психических расстройствах, пишет «Коммерсант».

Также документ регулирует и деятельность врачей-сексологов: такие специалисты не появятся в поликлинике, но будут принимать в ПНД.

Необходимость широкого охвата населения психотерапевтической и психиатрической помощью особенно возросла в последние два-три года в связи с COVID-19 и постковидными осложнениями. По мнению экспертов, многие из них напрямую влияют на психический статус и могут стать причиной дебюта невротических состояний или психических заболеваний.

Как думаете, такие кабинеты будут пользоваться популярностью?