Не забудьте сдать статотчетность. Осталось 5 дней, чтобы отчитаться в Росстат за II квартал

До 10 июля компании численность больше 15 человек должны направить в Росстат отчёт П-4. Это отчет о неполной занятости и движении работников за II квартал.

Компании и предприниматели должны представить в Росстат отчет о неполной занятости и движении работников за II квартал 2023 года до 10 июля. Данный отчет представляется по статистической форме № П-4. Форму отчёта утвердили приказом Росстата от 29.07.2022 № 532.

В среднюю численность следует включить совместителей и тех, с кем были заключены ГПД. Организации сдают форму № П-4 в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. При наличии подразделений отчет надо заполнить по каждому из них.

Если у вас не было сотрудников на условиях неполной занятости, в Росстат надо отправить незаполненный отчёт. Заполнить следует только титульный лист и раздел с данными ответственных лиц.