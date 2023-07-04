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Отчетность в Росстат

Не забудьте сдать статотчетность. Осталось 5 дней, чтобы отчитаться в Росстат за II квартал

До 10 июля компании численность больше 15 человек должны направить в Росстат отчёт П-4. Это отчет о неполной занятости и движении работников за II квартал.
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Не забудьте сдать статотчетность. Осталось 5 дней, чтобы отчитаться в Росстат за II квартал
Изображение от freepik.com

Компании и предприниматели должны представить в Росстат отчет о неполной занятости и движении работников за II квартал 2023 года до 10 июля. Данный отчет представляется по статистической форме № П-4. Форму отчёта утвердили приказом Росстата от 29.07.2022 № 532.

В среднюю численность следует включить совместителей и тех, с кем были заключены ГПД. Организации сдают форму № П-4 в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. При наличии подразделений отчет надо заполнить по каждому из них.

Если у вас не было сотрудников на условиях неполной занятости, в Росстат надо отправить незаполненный отчёт. Заполнить следует только титульный лист и раздел с данными ответственных лиц.

Форму № П-4 не сдают субъекты МСП и некоммерческие организации. Также не нужно заполнять №П-4 и тем организациям, у которых средняя численность работников в течение 2-х предыдущих лет не превысила 15 человек.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

39 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Отчетность в Росстат

    Не забудьте сдать статотчетность. Осталось 5 дней, чтобы отчитаться в Росстат за II квартал

    До 10 июля компании численность больше 15 человек должны направить в Росстат отчёт П-4. Это отчет о неполной занятости и движении работников за II квартал.

    Не забудьте сдать статотчетность. Осталось 5 дней, чтобы отчитаться в Росстат за II квартал
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