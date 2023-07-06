Плавающий валютный курс — благо для экономики. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ считает, что плавающий валютный курс — это благо для экономики, которое позволяет адаптировать внешние шоки. Данные слова прозвучали на фоне ослабления рубля до минимума за 15 месяцев в последние две недели. Доллар сегодня утром превысил 92, евро — 100.

Нынешняя денежно-кредитная политика Центробанка, в том числе таргетирование инфляции и плавающий курс рубля, показала свою эффективность как во время кризисов, так и в спокойный период, в том числе она работает сейчас.

Плавающий валютный курс – это благо для экономики, которое позволяет адаптировать внешние шоки. Об этом в ходе выступления на финансовом конгрессе «Структурная трансформация экономики и финансовых рынков» заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, пишут Ведомости.

Набиуллина напомнила об укреплении курсов в прошлом году, что, по ее словам, многие восприняли как «победу над обстоятельствами». Глава ЦБ признала, что прежде всего это стало следствием резкого роста экспорта и снижения импорта.

Нынешняя динамика рубля тоже связана с внешней торговлей, продолжила Набиуллина. «Если сравнить положительный текущий счет в первом квартале этого года, то в сравнении с пиком прошлого года он упал в пять раз», — пояснила она.

Негативную тенденцию глава ЦБ объяснила естественными причинами, а именно, трендами в международной торговле. Она попросила не строить теории заговора о том, что рубль роняют специально ради снижения дефицита бюджета.

«Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора что чуть ли не специальное ослабление чтобы увеличить доходы бюджета или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего на динамику внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — сказала Набиуллина.