Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип nlukina
nlukina
Общество

Как появились налоги: от мамонтов до НДС. Пятничный демотиватор

Решили в эту пятницу посвятить развлекательную статью исторических хроникам по налогам. Как они появились в мире, что интересно происходило в развитии, а может и пофантазируем к чему мы придем через лет 10? Краткий экскурс для наших пытливых налоговых знатоков. Подключайтесь к обсуждению!
57
Как появились налоги: от мамонтов до НДС. Пятничный демотиватор
Изображение от freepik.com

Мамонтовая валюта

Несколько миллионов лет назад, когда человечество еще не было избаловано курьерской доставкой, а долбанный ЕНП еще никому не испортил нервы случилось доисторическое чудо. Можно сказать — прозрение!

Люди поняли, что помимо не очень питательных корешков можно питаться очень даже питательным и вкусным мамонтом. Все произошло после того, как самый мозговитый представитель племени додумался выкопать (а может и не копал, а она уже была) здоровую яму, в которую упал упитанный зверь. Каждый член не сильно развитого человеческого сообщества получал свою долю от общей добычи — сильные (добытчики) повкуснее и побольше, слабые поменьше. Вожди без зазрения совести (как и сейчас) отбирали, что им нравится, и все были довольны. С налогами тогда было относительно просто. Но тем не менее, сборы были уже тогда. Община разделилась на тех, кто добывает пищу, кто защищает, получая за это еду и всеобщее уважение и прочих. Власть и народ. Валюта — мясо.

Наскальные изображения

Фараоны и сверхналоги с прибыли

Более осмысленные регулярные взносы с народа начали собирать не правители, а жрецы. Было это уже в Египте. Жрецы взимали «десятины» в пользу богов. Светская власть существовала за счёт эксплуатации рабского труда и сбора податей с социально незащищенных слоев населения. В Египте фараоны политику «налоговых ножниц» применили к иудеям, разбогатевшим сверх всякой меры — аналог сверхналога.

фото Freepik

Рим и налог на общественные уборные

Прообраз современной системы налогообложения сформировалась в древнем Риме. Изначально римляне не платили налоги, власть содержались за счёт обеспеченных граждан (это было почётно). Богатые римляне вносили добровольные пожертвования в казну. А вот на военные нужды брали деньги со всех — специальные клерки обходили жителей, собирали деньги, выдавали налоговую декларацию по доходам. Чем больше расширялась империя, тем больше налогов поступала с покоренных территорий. Каждый император вводил свой налог.

Цезарь — подоходные и поземельные подати, Октавиан Август — налог на наследство и с оборота, а Веспасиан — налог на общественные уборные.

Да-да, именно оттуда пошло выражение «Деньги не пахнут».

Общественные туалеты

Европа. Налоги — это узаконенная форма грабежа

Но чем более развитой становилась налоговая система, тем больше находилось недовольных людей. Знаменитый богослов святой Фома Аквинский считал, что «налоги это узаконенная форма грабежа». Жители Европы полностью были с ним согласны.

В Византии до VII века граждане платили более 20 налогов: поземельный, подушную подать, налог на оснащение армии, на рекрутов, налог с  продаж товаров и т.д

Король франков Карл Великий в VIII веке ввел десятину как обязательный налог под страхом уголовных наказаний или даже казни. Десятину направляли на постройку церквей и содержание духовенства. Помимо это взимались подати по случаю посвящения в рыцари принцев, на крестовые походы и выкуп из плена неудачливых монархов.

В Англии был введён налог для выкупа Ричарда Львиное Сердце у германского императора. «Право первой ночи» (привет Мэлу Гибсону) тоже считалось налогом. Затем были налог на трусость, когда деньги взимались с каждого рыцаря и военнообязанного гражданина государства, который не хотел по каким-либо причинам сражаться за короля в многочисленных войнах. Налог «с окна» (в зависимости от количества окон в доме). И много самых нелепых налогов.

Наша страна: от куницы до НДС

Начиналось все просто. Киевская Русь собирала налоги по кунице с дома. Помимо этого, существовали всевозможные сборы — за право иметь склады, переправляться через реки и въезжать в города. Монголы ввели подушный налог, «выход» — за каждого жителя и крупный скот. После ига цари продолжили брать подушную подать, но еще добавили косвенные налоги — на топоры, свадьбы, мёд и тд. Свою лепту внес Пётр 1. Наши предшественники платили за орехи, право ходить в баню, молиться по католическому канону и даже ставить печь в избе. Самым знаменитым стал налог на бороды, отменен только в 1722 году. 

Петр 1

При Александре III в России провели налоговую реформу, реорганизовали систему сбора, ввели новые налоги: государственный поземельный налог, промысловый сбор, сбор с доходов от денежных капиталов, налог на наследство. Основные доходы казна получала от таможенных пошлин на ввозные товары, государственной винной монополии и акцизов на алкогольную продукцию.

Налог на холостяков. 21 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным был введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. По словам Никиты Хрущева, «это правильный, хороший закон, он приносит пользу нашему государству, содействует росту населения страны». Несмотря на его временный характер, вызванный сугубо демографическими проблемами СССР, этот налог просуществовал вплоть до начала 90-х годов.

А 1 января 1992 года у нас в стране появился НДС.

А дальше, вы уже все знаете сами…

Про какие «любопытные» налоги мы забыли? Что еще интересного вы вспомните?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

42 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Инмар (Inmar)
    Инмар (Inmar)
    Учет в торговле

    Товарный учет нескольких магазинов

    На первый взгляд, для правильного учета товаров и материалов достаточно своевременно оформлять документы поступления, хранения и реализации. В то же время обеспечение максимальной эффективности управления запасами и для одного магазина может быть довольно сложной задачей, а если у вас несколько магазинов и каналов, задача еще больше усложняется.

    Товарный учет нескольких магазинов
    41
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЕНП (единый налоговый платеж)

    Пени в условиях внедрения ЕНС: табу на неначисление продлено

    Конец июня принес налогоплательщикам благую весть. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2023 № 1077 по инициативе налоговой службы продлен особый порядок неначисления пеней, установленный п. 2 постановления Кабмина 29.03.2023 № 500. Особый режим будет действовать до 31.12.2023.

    Пени в условиях внедрения ЕНС: табу на неначисление продлено
    9
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Общество

    Осанка и прикус. Диалог мракобеса и мракоборца 🧙🏻

    Иногда, в надежде исправить положение зубов, пациент отправляется к ортопеду за стельками, а не к ортодонту. Подробнее об этом рассказала стоматолог-ортодонт DocDent Юлия Новикова.

    Осанка и прикус. Диалог мракобеса и мракоборца 🧙🏻
    16
    Логотип nlukina
    nlukina
    Общество

    Как появились налоги: от мамонтов до НДС. Пятничный демотиватор

    Решили в эту пятницу посвятить развлекательную статью исторических хроникам по налогам. Как они появились в мире, что интересно происходило в развитии, а может и пофантазируем к чему мы придем через лет 10? Краткий экскурс для наших пытливых налоговых знатоков. Подключайтесь к обсуждению!

    Как появились налоги: от мамонтов до НДС. Пятничный демотиватор
    57
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Покупка и аренда недвижимости в Испании. Основные аспекты процесса приобретения и аренды

    Испания давно привлекает внимание иностранных мигрантов своим прекрасным климатом, богатой культурой и разнообразными возможностями для работы и отдыха. Если вы также рассматриваете Испанию как потенциальное место для покупки или аренды недвижимости, то вам пригодится данная статья.

    26
    Логотип НДФЛка
    НДФЛка
    Валюта

    Как реагировать на запросы ФНС по зарубежным счетам

    В последнее время участились запросы и требования ФНС по зарубежным счетам физических лиц. По закону налоговая имеет право затребовать пояснения и документы по вашим зарубежным счетам за предыдущие 3 года. Например, в 2023 году вы можете получить запрос за 2022, 2021 и 2020 годы, если у вас были незадекларированные доходы.

    Как реагировать на запросы ФНС по зарубежным счетам
    19
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Бюджетирование

    Нужно ли вашему бизнесу бюджетирование

    Бюджетирование — это планирование доходов, расходов, денежного остатка и других важных для бизнеса показателей. Принято считать, что всё это нужно только крупным компаниям. Но это не так. В статье рассказали, зачем составлять бюджеты ИП и предприятиям-малышам и какие инструменты в этом помогут.

    Нужно ли вашему бизнесу бюджетирование
    92
    Логотип N.Dubrovina
    N.Dubrovina
    Увольнение

    Сокращают? Как получить все предусмотренные выплаты на период трудоустройства

    Вам вручили уведомление о сокращении, в котором прописана дата последнего рабочего дня. Какие выплаты предусмотрены и как получить максимально возможные пособия на период трудоустройства.

    Сокращают? Как получить все предусмотренные выплаты на период трудоустройства
    65
    Читать еще