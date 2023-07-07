Как появились налоги: от мамонтов до НДС. Пятничный демотиватор

Решили в эту пятницу посвятить развлекательную статью исторических хроникам по налогам. Как они появились в мире, что интересно происходило в развитии, а может и пофантазируем к чему мы придем через лет 10? Краткий экскурс для наших пытливых налоговых знатоков. Подключайтесь к обсуждению!

Мамонтовая валюта

Несколько миллионов лет назад, когда человечество еще не было избаловано курьерской доставкой, а долбанный ЕНП еще никому не испортил нервы случилось доисторическое чудо. Можно сказать — прозрение!

Люди поняли, что помимо не очень питательных корешков можно питаться очень даже питательным и вкусным мамонтом. Все произошло после того, как самый мозговитый представитель племени додумался выкопать (а может и не копал, а она уже была) здоровую яму, в которую упал упитанный зверь. Каждый член не сильно развитого человеческого сообщества получал свою долю от общей добычи — сильные (добытчики) повкуснее и побольше, слабые поменьше. Вожди без зазрения совести (как и сейчас) отбирали, что им нравится, и все были довольны. С налогами тогда было относительно просто. Но тем не менее, сборы были уже тогда. Община разделилась на тех, кто добывает пищу, кто защищает, получая за это еду и всеобщее уважение и прочих. Власть и народ. Валюта — мясо.

Наскальные изображения

Фараоны и сверхналоги с прибыли

Более осмысленные регулярные взносы с народа начали собирать не правители, а жрецы. Было это уже в Египте. Жрецы взимали «десятины» в пользу богов. Светская власть существовала за счёт эксплуатации рабского труда и сбора податей с социально незащищенных слоев населения. В Египте фараоны политику «налоговых ножниц» применили к иудеям, разбогатевшим сверх всякой меры — аналог сверхналога.

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Рим и налог на общественные уборные

Прообраз современной системы налогообложения сформировалась в древнем Риме. Изначально римляне не платили налоги, власть содержались за счёт обеспеченных граждан (это было почётно). Богатые римляне вносили добровольные пожертвования в казну. А вот на военные нужды брали деньги со всех — специальные клерки обходили жителей, собирали деньги, выдавали налоговую декларацию по доходам. Чем больше расширялась империя, тем больше налогов поступала с покоренных территорий. Каждый император вводил свой налог.

Цезарь — подоходные и поземельные подати, Октавиан Август — налог на наследство и с оборота, а Веспасиан — налог на общественные уборные.

Да-да, именно оттуда пошло выражение «Деньги не пахнут».

Общественные туалеты

Европа. Налоги — это узаконенная форма грабежа

Но чем более развитой становилась налоговая система, тем больше находилось недовольных людей. Знаменитый богослов святой Фома Аквинский считал, что «налоги это узаконенная форма грабежа». Жители Европы полностью были с ним согласны.

В Византии до VII века граждане платили более 20 налогов: поземельный, подушную подать, налог на оснащение армии, на рекрутов, налог с продаж товаров и т.д

Король франков Карл Великий в VIII веке ввел десятину как обязательный налог под страхом уголовных наказаний или даже казни. Десятину направляли на постройку церквей и содержание духовенства. Помимо это взимались подати по случаю посвящения в рыцари принцев, на крестовые походы и выкуп из плена неудачливых монархов.

В Англии был введён налог для выкупа Ричарда Львиное Сердце у германского императора. «Право первой ночи» (привет Мэлу Гибсону) тоже считалось налогом. Затем были налог на трусость, когда деньги взимались с каждого рыцаря и военнообязанного гражданина государства, который не хотел по каким-либо причинам сражаться за короля в многочисленных войнах. Налог «с окна» (в зависимости от количества окон в доме). И много самых нелепых налогов.

Наша страна: от куницы до НДС

Начиналось все просто. Киевская Русь собирала налоги по кунице с дома. Помимо этого, существовали всевозможные сборы — за право иметь склады, переправляться через реки и въезжать в города. Монголы ввели подушный налог, «выход» — за каждого жителя и крупный скот. После ига цари продолжили брать подушную подать, но еще добавили косвенные налоги — на топоры, свадьбы, мёд и тд. Свою лепту внес Пётр 1. Наши предшественники платили за орехи, право ходить в баню, молиться по католическому канону и даже ставить печь в избе. Самым знаменитым стал налог на бороды, отменен только в 1722 году.

Петр 1

При Александре III в России провели налоговую реформу, реорганизовали систему сбора, ввели новые налоги: государственный поземельный налог, промысловый сбор, сбор с доходов от денежных капиталов, налог на наследство. Основные доходы казна получала от таможенных пошлин на ввозные товары, государственной винной монополии и акцизов на алкогольную продукцию.

Налог на холостяков. 21 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР с целью мобилизации дополнительных средств для оказания помощи многодетным был введен налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан. По словам Никиты Хрущева, «это правильный, хороший закон, он приносит пользу нашему государству, содействует росту населения страны». Несмотря на его временный характер, вызванный сугубо демографическими проблемами СССР, этот налог просуществовал вплоть до начала 90-х годов.

А 1 января 1992 года у нас в стране появился НДС.

А дальше, вы уже все знаете сами…