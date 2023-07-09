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Общество

Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше

За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%. Это может привести к подорожанию съемных квартир осенью на 10–15%, такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости.
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Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше
фото freepik.com

Стоимость аренды жилья в крупных городах России к осени 2023 года может подняться на 15%. А все потому, что за этот год предложение арендного жилья сократилось на целых 53%.

В городах с населением более 500 тыс. жителей, а также в Московской и Ленинградской областях, предложение арендного жилья за год сократилось на 53%, за последний месяц — на 15%, сообщил «Известиям» руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов. — Число лотов, доступных для аренды, снижается седьмой месяц подряд. Такая динамика нетипична для стандартных сезонных циклов, обычно с декабря по март объем предложения растет, и лишь затем начинается его сокращение.

По информации эксперта по недвижимости федеральной компании «Этажи» Никиты Налимова, в крупных городах объем предложения сократился на 8–10%. За год, по его словам, квартир в экспозиции стало меньше на 50%.

В свою очередь интерес к аренде жилья растет на протяжении всего 2023 года. Несмотря на то что июнь не принято относить к высокому сезону на рынке, индекс спроса растет.

По прогнозу генерального директора Nika Estate Виктора Садыгова, цены на съемные квартиры могут вырасти на 10–15% с дальнейшим ростом спроса.

«Мы не исключаем, что на пике спроса средние ставки аренды могут вырасти на 10–15%, особенно в тех городах, где отмечалась наибольшая коррекция», — подтвердил Никита Налимов.

Вы сейчас живете в своей квартире или съемной?

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nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип Сергей Коваленко
    Сергей Коваленко 41 секунду назад

    Очередная заказуха от торгашей недвигой. Пустых квартир сотни тысяч квадратов. Непроданных ещё больше. Ставки по аренде падают. Зачем это выкладывать???

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Логотип nlukina
nlukina
Общество

Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше

За год предложение арендного жилья в крупных городах России сократилось до 53%. Это может привести к подорожанию съемных квартир осенью на 10–15%, такой прогноз дали эксперты рынка недвижимости.

Цены на съемные квартиры к осени могут вырасти на 10–15%. Квартир в аренду все меньше, спрос на них все выше
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