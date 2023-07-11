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  • В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам
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Социальная поддержка

В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой —2000 руб для трат на ребенка. Эту идею сегодня озвучил вице-спикер ГД Борис Чернышов.
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В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам
фото freepik.com

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской». C таким предложением вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минтруд.

«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести «Отцовскую карту». Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову», — сообщил Чернышов РИА Новости.

По его словам, такой суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение пап и детей: поход в кино, зоосад, парк или детское кафе. Чернышов отметил, что, благодаря этой инициативе, мамы получат возможность отдохнуть, а папы — поучаствуют в воспитании и развитии детей.

«К сожалению, ещё со времен Советского Союза роль отцов принижена. Существует стереотип — воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется «материнский капитал». Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает», — отметил он.

Как вы думаете роль отца у нас в стране действительно занижена? Мужчины «отодвинуты» в воспитании детей или чаще самоустраняются?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

12
  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 16 минут назад

    Татьяна

    Даешь каждому папе по радиоуправляемому вертолетику! Наигравшись, его можно продать на авито и купить пивасик)

    Депутаты, больше идей хороших и разных! А то вдруг мы скучать начнем.

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 3 минуты назад

      Главный бухгалтер

      Даешь каждому папе по радиоуправляемому вертолетику! Наигравшись, его можно продать на авито и купить пивасик)

      нифига! нужно что бы ребёнок согласие подписал в присутствии нотариуса и половины городской администрации

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а налог какой платить с дохода такого?))

  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 13 минут назад

    Главный бухгалтер

    А с двумятысячами это какой папашка? Приходящий?

    • Логотип Веточка сакуры
      Веточка сакуры 10 минут назад

      С двумятысячами в месяц. 500 рублей на выходные.

      • Логотип nlukina
        nlukina 8 минут назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        неплохо они размахнулись на 500 р: и кафе,  и зоопарк, и кино

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 1 минуту назад

        Главный бухгалтер

        С двумятысячами в месяц. 500 рублей на выходные.

        значит достаточно не каждый выходной!!!! коли такая сумма, то достаточно и один раз в месяц

        обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей.

  • Логотип Веточка сакуры
    Веточка сакуры 11 минут назад

    Мне просто интересно увидеть калькуляцию

    >>2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц
    >>такой суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение пап и детей

  • Логотип nlukina
    nlukina 11 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    по-моему они вообще всем хотят выдать,  не только приходящим 

  • Логотип Веточка сакуры
    Веточка сакуры 8 минут назад

    >>вице-спикер Госдумы от ЛДПР
    А, отгда понятно. Эти вечно какую-то хрень несут))

    • Логотип nlukina
      nlukina 7 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      кстати да,  мне кажется, что у них установка от руководства  - в месяц выдавать по безумной идеи 

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Логотип nlukina
nlukina
Социальная поддержка

В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой —2000 руб для трат на ребенка. Эту идею сегодня озвучил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

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