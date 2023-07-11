В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской». C таким предложением вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минтруд.
«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести «Отцовскую карту». Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову», — сообщил Чернышов РИА Новости.
По его словам, такой суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение пап и детей: поход в кино, зоосад, парк или детское кафе. Чернышов отметил, что, благодаря этой инициативе, мамы получат возможность отдохнуть, а папы — поучаствуют в воспитании и развитии детей.
«К сожалению, ещё со времен Советского Союза роль отцов принижена. Существует стереотип — воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется «материнский капитал». Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает», — отметил он.
Как вы думаете роль отца у нас в стране действительно занижена? Мужчины «отодвинуты» в воспитании детей или чаще самоустраняются?
Комментарии12
Татьяна
Даешь каждому папе по радиоуправляемому вертолетику! Наигравшись, его можно продать на авито и купить пивасик)
Депутаты, больше идей хороших и разных! А то вдруг мы скучать начнем.
Главный бухгалтер
нифига! нужно что бы ребёнок согласие подписал в присутствии нотариуса и половины городской администрации
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а налог какой платить с дохода такого?))
Главный бухгалтер
А с двумятысячами это какой папашка? Приходящий?
С двумятысячами в месяц. 500 рублей на выходные.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
неплохо они размахнулись на 500 р: и кафе, и зоопарк, и кино
Главный бухгалтер
значит достаточно не каждый выходной!!!! коли такая сумма, то достаточно и один раз в месяц
Мне просто интересно увидеть калькуляцию
>>2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц
>>такой суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение пап и детей
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
по-моему они вообще всем хотят выдать, не только приходящим
>>вице-спикер Госдумы от ЛДПР
А, отгда понятно. Эти вечно какую-то хрень несут))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
кстати да, мне кажется, что у них установка от руководства - в месяц выдавать по безумной идеи