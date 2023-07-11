В Госдуме предложили создать Отцовскую карту. Депутаты хотят таким образом переломить пренебрежение к отцам

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой —2000 руб для трат на ребенка. Эту идею сегодня озвучил вице-спикер ГД Борис Чернышов.

В Госдуме предложили ввести «Отцовскую карту» с фиксированной суммой для траты на ребенка по аналогии с «Пушкинской». C таким предложением вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов обратился в Минтруд.

«Считаю важным обеспечить условия для полноценного и качественного времяпрепровождения пап и детей. Предлагаю ввести «Отцовскую карту». Речь идёт о выделении 2 тысяч на каждого ребёнка в семье в месяц на карту, созданную по аналогии с «Пушкинской картой», чтобы эти деньги нельзя было потратить на иные нужды… Направил соответствующе предложение министру труда и социальной защиты Антону Котякову», — сообщил Чернышов РИА Новости.

По его словам, такой суммы должно хватить на полноценное времяпрепровождение пап и детей: поход в кино, зоосад, парк или детское кафе. Чернышов отметил, что, благодаря этой инициативе, мамы получат возможность отдохнуть, а папы — поучаствуют в воспитании и развитии детей.

«К сожалению, ещё со времен Советского Союза роль отцов принижена. Существует стереотип — воспитанием ребенка занимается мать. Даже главная мера поддержки семей неофициально называется «материнский капитал». Пренебрежение к папам наблюдается в совершенно разных ситуациях. Меня как отца двоих детей такое положение дел не устраивает», — отметил он.